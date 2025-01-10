Что известно о смерти народной артистки Евгении Добровольской

Сегодня, 10 января, пресс-служба Московского Художественного театра имени А. П. Чехова сообщила о том, что скончалась народная артистка России Евгения Добровольская.

Рассказываем, что известно о ее смерти к настоящему моменту.

Что известно о смерти Евгении Добровольской

Причина смерти пока не названа. Пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова сообщила, что весь последний год актриса боролось с изнурительной болезнью.

Незадолго до нового года Евгения Добровольская отмечала день рождения. Ей исполнилось 60 лет.

Фото Кадр из фильма «Время года зима», реж. Светлана Устинова, 2022 г., Фонд «Кинопрайм» Hype Film

Биография Евгении Добровольской

Евгения Добровольская родилась и выросла в Москве. В 6 лет она сама себя записала в балетную студию, поэтому на сцену вышла раньше, чем начала ходить в школу. К окончанию школы Евгения уже знала, что станет актрисой.

Первая попытка поступления в ГИТИС оказалась неудачной. Тогда Евгения приехала поступать в Ленинград. Ее были готовы принять сразу на второй курс, но молодая москвичка предпочла вернуться в родной город и готовиться к повторному поступлению в ГИТИС. Год оказался свободным. Добровольская стала подрабатывать в театре уборщицей. Это давало возможность бесплатно смотреть спектакли, знакомиться с актерами и набираться мастерства. Впрочем, проработала уборщицей Евгения всего пару месяцев. Вскоре ее позвали сниматься в кино.

В 1987 году Добровольская завершила обучение в ГИТИСе (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова). Ее приняли в МХАТ имени М. Горького. Также она сотрудничала с Московским театром-студией под руководством Олега Табакова, театром-студией «Современник-2» под руководством Михаила Ефремова. В 1991 году Евгения стала актрисой МХТ имени А. П. Чехова и служила там до последних дней.

Фото Кадр из телесериала «Королева Марго», реж. Александр Муратов, 1996 г., «Студия Шанс», «Телефабрика»

Чем известна Евгения Добровольская

Евгения Добровольская сыграла десятки театральных и киноролей. С 1980-х она снималась в популярных российских фильмах и сериалах. В их числе: «Моонзунд», «На тебя уповаю», «Механическая сюита», «Ирония судьбы. Продолжение», «Королева Марго», «Охота на изюбря». Также занималась дублированием фильмов и участвовала в телеспектаклях.

Личная жизнь Евгении Добровольской

Актриса была замужем трижды. Первым мужем стал актер Вячеслав Баранов, вторым — Михаил Ефремов, третьим — оператор Дмитрий Мананников. От каждого мужа осталось по одному ребенку, также имеется внебрачный сын.

С 2022 года Евгения была не замужем.