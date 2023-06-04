Настоящие близнецы в кино или монтаж? Тест

Близнецы в кино не только привлекают внимание, но и придают картине особый шарм. Иногда режиссеры пользуются хитростью и приглашают одного актера на роль близнецов. Для него это становится очень непростым вызовом, ведь приходится играть похожих, но часто кардинально разных по характеру людей. А дальше в ход идут монтажные трюки, дублеры и другие приемы, чтобы зритель точно поверил в наличие двух актеров. Проверим, сможете ли вы узнать популярных и не очень близнецов и отличить их персонажей от режиссерских ухищрений.