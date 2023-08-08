«Ван-Пис»: чего ждать от экранизации самой популярной в мире манги

В последний день лета, 31 августа, на стриминговом сервисе Netflix выйдет сериал о приключениях команды, известной как «Пираты Соломенной шляпы». Шоу «Ван-Пис» основано на самой продаваемой в мире манге, у которой уже имеется аниме-адаптация. Рассказываем, чего ждать от нового проекта.

С чего все началось

Манга «One Piece. Большой куш» начала выходить в 1997 году. Ее автор — Эйитиро Ода — считается одним из самых популярных и коммерчески успешных мангак (так называют авторов японских комиксов). На данный момент его произведение насчитывает более ста томов, а их суммарные продажи по всему миру уже превысили 500 миллионов экземпляров.

Фото Кадр из сериала «Ван-Пис»

В 1999 году состоялась премьера аниме-сериала, который продолжает выходить и по сей день: количество серий давно перевалило за тысячу. Удастся ли платформе Netflix приблизиться к подобным показателям? Скоро узнаем!

О чем будет сериал

В центре сюжета — паренек по имени Манки Д. Луффи из маленькой прибрежной деревушки. Он мечтает стать королем пиратов и собирает собственную команду, чтобы отправиться на поиски легендарного сокровища. Кроме того, у Манки есть суперспособность: еще в детстве он съел дьявольский плод, и теперь его тело может растягиваться.

Фото Кадр из сериала «Ван-Пис»

Главную роль в новом проекте Netflix получил начинающий мексиканский актер Иньяки Годой, успевший засветиться лишь в нескольких малоизвестных сериалах.

Фото Кадр из сериала «Ван-Пис»

Также в касте заявлены японец Макэню («Рыцари Зодиака», «Смертельный поцелуй»), Эмили Радд («Охотники», «Электрические сны Филипа К. Дика»), Джейкоб Гибсон («Настоящий рэп»), Таз Скайлар («Точка кипения») и другие.

Кто работает над шоу

В первую очередь стоит отметить, что среди исполнительных продюсеров сериала значится автор оригинальной манги. Поговаривают, что Эйитиро Ода поставил условие стриминговому сервису: «Ван-Пис» выйдет только в том случае, если его устроит итоговый вариант, а раз шоу все-таки появилось в графике релизов, то, скорее всего, мангака остался доволен результатом.

Фото Кадр из сериала «Ван-Пис»

Среди режиссеров новинки — кинематографисты, которые успели поработать над отдельными эпизодами «Ведьмака», «Американских богов», «Нарко» и «Доктора Кто». За саундтрек отвечают Джиона Остинелли и Соня Белоусова, написавшие, помимо всего прочего, песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Ван Пис — самый дорогой проект Netflix?

В июне появилась неофициальная информация о бюджете сериала «Ван-Пис». По слухам, на производство каждого из восьми эпизодов было потрачено по 18 миллионов долларов. Если это подтвердится, проект станет самым дорогим в истории стримингового сервиса. Для сравнения: съемки одной серии последних сезонов «Игры престолов» и «Мандалорца» стоили по 15 миллионов.

Фото Кадр из сериала «Ван-Пис»

Напомним, что премьера шоу «Ван-Пис» состоится 31 августа: в этот день зрителям откроется доступ сразу ко всем восьми эпизодов первого сезона.

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