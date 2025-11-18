«Вечность»: что известно о романтической комедии с Элизабет Олсен

18 ноя 19:00
В декабре в российский прокат выйдет фильм Дэвида Фрейна «Вечность», главную роль в котором сыграли Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер. По сюжету романтической комедии главная героиня, попав в загробный мир, должна решить, с кем проведет вечность. Рассказываем обо всем, что известно о грядущей премьере.
По сюжету фильма «Вечность» Джоан умирает, попадает в загробный мир и сталкивается с непростым выбором. Ей предстоит решить, с кем провести вечность: с первым мужем или со вторым.
Первый муж Люк погиб молодым на фронте Второй мировой войны и ждал Джоан в загробном мире целых 67 лет. Со вторым мужем Ларри она провела большую часть своей жизни. Они состарились вместе и умерли почти в один день. Кого в итоге выберет Джоан?
Исполнительница роли Джоан Элизабет Олсен рассказывала, что у нее с детства сформировались довольно четкие представления о том, какими могут быть ее последние дни.
«Я бы долго гуляла, оказавшись в маленьком городке, где было бы все необходимое: пекарня, кофейня, рыбный магазин, сырная лавка, что-то вроде общественного центра, театр. Я всегда была одна, потому что мне нравится знакомиться с новыми людьми и быть частью общества, и я всегда представляла, что умру в одиночестве», — поделилась актриса.
Рассуждая о загробной жизни, сыгравший Ларри Майлз Теллер рассказал, что надеется воссоединиться с ушедшими друзьями и родственниками.
Исполнительница роли консультанта по загробной жизни Анны Давайн Джой Рэндольф видит его роскошным курортом, где мужчины — ее слуги. Актриса добавила, что в своей версии загробного мира хотела бы проводить время с актером Кэри Грантом.
Режиссером фильма «Вечность» выступил Дэвид Фрейн, известный по работе над такими проектами, как «Свидание с Эмбер» и «Третья волна зомби».
Сценарий «Вечности» написал Патрик Каннэйн («Последний кандидат»).
Продюсируют картину Тим Уайт, Тревор Уайт, Майкл Уильямс, а также исполнители главных ролей Элизабет Олсен и Майлз Теллер.
«Мы проводили большую часть обедов и вечеров, обсуждая, какую вечность мы бы выбрали или какие отношения мы бы выбрали. Это не было глубоким и философским обсуждением, но мы много говорили об этом», — отметил режиссер картины.
На Rotten Tomatoes картина Дэвида Фрейна «Вечность» получила 85% свежести на основании 39 рецензий. Критики отмечают, что, несмотря на то что можно встретить и более оригинальные фильмы о загробной жизни, игра актеров в «Вечности» блестящая. Одни рецензенты сочли картину достойной восхищения, а другие осудили за отсутствие должной амбициозности.
Премьера фильма «Вечность» запланирована на 18 декабря.