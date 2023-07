Вышел третий сезон Ведьмака. Что показали в первых сериях?

Вышла первая часть третьего сезона сериала «Ведьмак» от Netflix, который, как уже известно, станет последним для Генри Кавилла в роли легендарного ведьмака Геральта из Ривии.

Нас ждет продолжение истории, в которой уже полюбившиеся герои столкнутся с разбойниками, придворными интригами, тайнами чародеев и, конечно же, с монстрами из легенд.

Даты выхода серий третьего сезона «Ведьмака»

Первые пять серий третьего сезона вышли на платформе Netflix 29 июня 2023 года.

Последние три серии выйдут 27 июля — такая практика разделения сезона уже привычна для фанатов сериалов Netflix.

Список вышедших серий третьего сезона:

1 серия — «Шаэрраведд», 62 минуты;

2 серия — «На все четыре стороны», 57 минут ;

3 серия — «Воссоединение», 61 минута;

4 серия — «Приглашение», 55 минут;

5 серия — «Пелена иллюзий», 50 минут.

Развитие сюжета и ключевые события третьего сезона Ведьмака

Во втором сезоне сценаристы включили в сериал множество идей и сюжетов, которые не относились к одноименной книжной саге. Новые же серии больше опираются на оригинал пана Анджея Сапковского, в частности, на четвертую книгу под названием «Час презрения». Несмотря на возвращение к канону, сценарий не следует ему слово в слово и презентует свое оригинальное видение событий.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

В пяти уже вышедших сериях нашлось место не только троице главных героев во главе с Белым волком. Мы понаблюдаем и за эльфийскими мятежниками, отчаянно ищущими свой дом под предводительством уже знакомой зрителям эльфийской чародейки Францески Финдабаир. Окунемся также в сюжет о королевском дворе Редании, где больше узнаем о главе королевской разведки Сигизмунде Дийкстре и придворной чародейке Филиппе Эйльхарт, а также познакомимся с наследником трона Радовидом и королем Визимиром II, который отчего-то стал Радовиду братом, а не отцом, как было в первоисточнике.

С Реданией, и в частности с Радовидом, тесно связана сюжетная ветка лучшего друга Геральта из Ривии — барда Юлиана Альфреда Панкраца, известного под именем Лютик. Именно этот персонаж был показан с новой неожиданной стороны.

Магистральная сюжетная линия сериала все так же закручивается вокруг Геральта, Цириллы и Йеннифер, а также опасностей, которые преследуют эту троицу на пути в школу магии Аретузу. Все закручивается вокруг принцессы Цинтры, которая имеет важнейшее значение и ценность для императора Нильфгаарда, готового использовать в своих целях и эльфов, и магов-ренегатов.

Сериал все так же полон серой морали и персонажей, преследующих свои цели независимо от того, насколько придется запятнать свои руки. Однако имя главного антагониста сезона будет раскрыто лишь в конце пятой серии, которая, к слову, заканчивается на самом интересном месте — Netflix знает толк в клиффхэнгерах (прием, в рамках которого действие прекращается как раз тогда, когда зритель напряженно ждет развязку).

Новые серии порадуют фанатов уже привычными битвами с устрашающими монстрами: нам встретится жагница, небольшая виверна, панцирог и некая человеческая многоножка, которой, судя по всему, не было в каноне.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

К сожалению, нового песенного хита вроде «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» я не обнаружила, хотя некоторые моменты четвертой серии явно старались быть похожими на мюзикл. Единственный заедающий в голове мотив появился в пятой серии. Его рефрен All is not as it seems заставит улыбнуться фанатов Твин Пикса, которые еще с 1990 года знают, что все, включая сов, — не то, чем кажется.

Несмотря на достаточно вялое начало сезона, сериал со временем начинает набирать обороты и с каждой серией все больше затягивает. Небольшие провисания и рваность повествования, которая появляется из-за введения новых сюжетных веток, роднит новые серии с первым сезоном экранных приключений Геральта из Ривии.

Реакция фанатов на третий сезон Ведьмака

Фанаты однозначно оценили новый сезон выше второго: многим понравилось меньшее расхождение с книгой, новый гораздо лучший подход к макияжу и прическам актеров и, конечно, развитие сюжетных линий персонажей.

«Он не идеален, сценарий и темп иногда странные, но мне S3 нравится намноооого больше, чем S2. Я сижу на диване и думаю: «Это сцена из книги. Это сцена из книги. Это...». Фото Скриншот из соцсетей

Душераздирающим моментом для фанатов стал разговор Йеннифер с Тессаей, где говорится, что Йен наконец-то стала матерью. Не физически, конечно, — колдуньи не могут иметь детей, — а метафорически, из-за ее сближения с Цириллой.

«Тиссая говорит Йеннифер, что она стала матерью... душераздирающий, но в то же время трогательный момент номер 1». Фото Скриншот из соцсетей

Фанатам понравилось, как сценаристы приоткрыли завесу тайны отношений Белого волка с его матерью. Саму Висенну нам не показали, однако в сцене, где Геральт узнает о ее смерти, он признается: «Я не хотел, чтобы она страдала». В этой сцене у него текут слезы, что очень растрогало многих зрителей.

«Геральт плачет, рассказывая о Висенне, я потрясен». Фото Скриншот из соцсетей

Отношения Геральта с более близкой, чем мать, женщиной, достигают пика в новых эпизодах. В начале сезона Геральт и Йеннифер и вовсе не общаются, однако с каждой серией их связь становятся все крепче. Кульминацией становится бал, куда они приходят как пара и на виду у всего конклава демонстрируют свои чувства — что, конечно же, разорвало сердца комментаторов.

«Признание Геральта в любви было так похоже на то, что было в книгах, и это было идеально. В сцене не хватало только того, чтобы Йен сказала это в ответ, и Геральт тут же подавился своей едой». Фото Скриншот из соцсетей

Главным смешным моментом многие признали сцену в лесу, где Цири и Лютик наблюдают из-за деревьев и озвучивают разговор Йеннифер и Геральта.

«Эта сцена, в которой Лютик и Цири выдают себя за Геральта и Йеннифер, действительно прибавила мне 10 лет жизни. Боюсь, это лучший дуэт этого сезона». Фото Скриншот из соцсетей

«Можем ли мы все согласиться с тем, что сцена, где Лютик и Цири озвучивают разговор Йен и Геральта, была одной из самых забавных сцен за всю историю?». Фото Скриншот из соцсетей

В принципе, все развитие отношений между Геральтом и Лютиком невероятно порадовало поклонников сериала. Потепление, которое произошло между героями, заставляет зрителей думать о семейных чувствах между ними. Любимыми сценами в соцсетях признаны момент, где Геральт благодарит Лютика, и момент из первой серии, где он защищает его руку от опасного механизма двери.

В целом, зрители довольны сезоном, который оказался намного лучше предыдущего. Однако, как всегда, обошлось не без спорных моментов.

Например, у некоторых вызвала вопросы замена актера на роли Риенса.

«Третий сезон уже иллюстрирует проблемы с рекастом, особенно если изначально был идеальный актер. Крис Фултон был грозным и пугающим в роли Риенса. Новый актер хорош, но не навевает на меня такого безумия и беспокойства. С новым Геральтом будет еще хуже». Фото Скриншот из соцсетей

Конечно, фанаты разбиты уходом Генри Кавилла из сериала. Третий сезон последний для Генри Кавилла, а в четвертом на роли Геральта его заменит Лиам Хемсворт, который известен по роли Гейла в «Голодных играх». Фанаты считают, что Кавилл как никто подходит на роль Геральта и сомневаются в успехе Лиама Хемсворта.

Напомним, что причиной ухода Генри Кавилла из проекта, по словам шоураннера Ведьмака Лорен Хисриш, стали расхождения в видении персонажей между актером и Netflix. Кавилл является большим поклонником творения Сапковского, и его не устраивали изменения, которые вносит во вселенную «Ведьмака» студия.

Отзывы экспертов о третьем сезоне Ведьмака

Уже сейчас можно сказать, что третий сезон оказался удачнее второго. Авторы сериала старались исправить ошибки предыдущих сезонов, но от проблем, берущих свое начало еще в первом из них, избавиться, увы, не удалось.

Сезон все еще страдает от неоднородности, провисаний сюжета и филлерности некоторых моментов. Несмотря на все это, третий сезон подарил множество ярких моментов и дал новый импульс раскрытию основных персонажей и их отношений.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Как известно, это последний сезон для Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии, и акте, действительно выкладывается, максимально вживаясь в роль беловолосого охотника на чудовищ. Остальные актеры тоже окончательно освоились на своих местах и стали выглядеть органичнее в образах. Фрейя Аллан и Аня Чалотра в ролях Цири и Йеннифер выглядят более живыми и осязаемыми персонажами, нежели в предыдущих сезонах, а их действия выглядят более осмысленными и логичными — но это заслуга более цельного сценария.

Говоря о проблемах, нельзя не упомянуть весьма неравномерное качество эффектов и съемки. Прекрасно поставленные сцены битв и интересный дизайн существ соседствует здесь с некачественными cgi-эффектами и странной хореографией нередко даже в пределах одной сцены, что иногда сбивает с толку и мешает погружению.

Выводы и перспективы после третьего сезона Ведьмака

По итогу первых пяти серий стоит сказать, что новый сезон исправляет ошибки второго, а сценаристы и шоуранеры работают над качеством повествования и раскрытием персонажей. Первая часть сезона заканчивается на высокой ноте и обещает эпичные события в заключительных трех сериях.

Но что станет с сериалом после ухода его главной звезды? Богатая книжная основа безусловно дает отличную почву для качественного продолжения истории, но сможет ли команда создателей удержать сериал на имеющемся уровне, а в перспективе и улучшить?

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Как известно, Генри Кавилл — один из тех на съемочной площадке, кто не просто знаком с первоисточником, но и питал к нему теплые чувства, что привлекло на его сторону многих фанатов вселенной.

Неизвестно, как впишется Лиам Хемсворт в роль охотника на чудовищ, и сможет ли он заменить собой любимца фанатов. Однако стоит упомянуть, что он претендовал на роль Геральта еще до утверждения Генри Кавилла.

Netflix делает большую ставку на вселенную, созданную Анджеем Сапковским. Уже анонсирован сериал про банду Крыс, где одну из ролей сыграет Дольф Лундгрен, а основной сериал заочно продлили до пятого сезона включительно.

Прошедший недавно в польском городе Лодзь Witcher fest, на котором актеры представили первые две серии третьего сезона, показал, что сообщество «Ведьмака» активно и дружно.

Говоря о Геральте из Ривии нельзя не упомянуть о разработчиках из CDProject RED, без которых не было бы и сериала, — ведь именно их игровые произведения прославили вселенную «Ведьмака» на весь мир. Третья часть игровой серии с подзаголовком «Дикая охота» не только стала одной из самых высокооцененных игр в истории, но и продалась общим тиражом в более 50 млн копий, что сделало ее одной из десяти самых продаваемых игр в истории.

С нетерпением ждем продолжения сериала и надеемся на лучшее. Вперед, Плотва!

