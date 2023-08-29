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Сегодня, 20:00

10 фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

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Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»
Фото Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»
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30 августа на острове Лидо откроется один из самых престижных киносмотров мира. Жюри юбилейного 80-го Венецианского фестиваля возглавит американский режиссер Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»). Вне конкурса будут показаны новые проекты Уэса Андерсона, Вуди Аллена, Ричарда Линклейтера и Романа Полански (в его ленте «Дворец» засветился даже Александр Петров), а вот за главный приз поборются картины из Чили, Франции, Японии, Италии и других стран. Рассказываем о ярких претендентах на победу.

Бедные-несчастные

Греческий режиссер Йоргос Лантимос получил несколько наград в Каннах со своими картинами «Лобстер» и «Убийство священного оленя», а в 2018 году удостоился Особого приза жюри в Венеции за историческую драму «Фаворитка». На сей раз он вновь объединился с лауреаткой «Оскара» Эммой Стоун и снял фантастическую мелодраму о женщине, которую муж-тиран доводит до самоубийства, после чего эксцентричный ученый спасает утопленницу, пересаживая ей мозг нерожденного ребенка.

Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

В экранизации одноименного романа британца Аласдера Грея также засветились Уиллем Дефо («Отель «Гранд Будапешт», «Ван Гог. На пороге вечности»), Марк Руффало («Зодиак», «Остров проклятых»), Рами Юссеф («Мистер Робот», «Рами») и Маргарет Куэлли («Однажды в... Голливуде», «Стоп-слово»).

Феррари

После многолетнего перерыва (последний полнометражный проект вышел в далеком 2015-м) прославленный американский режиссер Майкл Манн («Схватка», «Али») возвращается с байопиком об Энцо Феррари.

Кадр из фильма «Феррари»
Фото Кадр из фильма «Феррари»

Роль бывшего гонщика и талантливого конструктора досталась Адаму Драйверу («История о супружестве», «Дом Gucci»), его жену Лауру сыграла оскароносная испанка Пенелопа Крус («Вики Кристина Барселона»), также в проекте отметились Шейлин Вудли (франшиза «Дивергент»), Сара Гадон («Настоящий детектив», «11.22.63»), Джек О'Коннелл («Юнайтед. Мюнхенская трагедия», «Несломленный»), Патрик Демпси («Анатомия страсти») и многие другие.

В российский прокат «Феррари» выйдет 21 декабря.

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Память

Неоднократный лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей Мишель Франко («Хроник», «Новый порядок») обратился к непростой теме: сюжет «Памяти» вращается вокруг пары, которая пытается построить отношения, борясь с деменцией.

Кадр из фильма «Память»
Фото Кадр из фильма «Память»

В главной роли снялась титулованная актриса Джессика Честейн («Интерстеллар», «Сцены из супружеской жизни»), а ее экранным партнером стал Питер Сарсгаард («Джеки», «Бэтмен»).

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Граф

Новая работа чилийца Пабло Ларраина («Неруда», «Спенсер») — это черная комедия, которая представляет собой альтернативный взгляд на историю: что было бы, окажись Аугусто Пиночет вампиром? Во вселенной фильма «Граф» латиноамериканскому диктатору уже 250 лет. Изнуренный болезнями и конфликтами, он мечтает отойти от дел и покинуть этот мир.

Кадр из фильма «Граф»
Фото Кадр из фильма «Граф»

Соавтором сценария выступил Гильермо Кальдерон, ранее работавший и над другими проектами Ларраина.

Меч короля

Это уже третий совместный проект датского режиссера Николая Арселя и популярного актера Мадса Миккельсена. Предыдущая работа — историческая драма «Королевский роман» — принесла Арселю приз Берлинского кинофестиваля за лучший сценарий, а также была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Кадр из фильма «Меч короля»
Фото Кадр из фильма «Меч короля»

Творческий дуэт вновь обратился к истории родной страны: Миккельсен сыграл рыцаря, которого король Фредерик V отправляет обуздать дикие земли, однако местные жители не готовы покориться. Российская премьера ленты намечена на 9 ноября.

Убийца

Дэвид Финчер — автор таких хитов, как «Семь», «Игра» и «Бойцовский клуб», и неоднократный номинант на «Оскар» — снял психологический триллер об опытном киллере, которого начинает мучить совесть. В то же время на него открывают охоту недовольные заказчики.

Кадр из фильма «Убийца»
Фото Кадр из фильма «Убийца»

«Убийца» ознаменует возвращение на экраны Майкла Фассбендера («Бесславные ублюдки», «12 лет рабства»): его последним проектом была лента «Люди Икс: Темный Феникс», вышедшая в прокат в 2019 году. В съемках фильма также приняла участие оскароносная Тильда Суинтон («Константин», «Доктор Стрэндж»).

Присцилла

Дочь культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы сложно упрекнуть в том, что она находится в тени своего отца: в копилке Софии Копполы («Трудности перевода», «Мария-Антуанетта») есть «Оскар», «Золотой глобус», французская премия «Сезар», «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и несколько призов Каннского кинофестиваля.

Кадр из фильма «Присцилла»
Фото Кадр из фильма «Присцилла»

В этом году постановщица привезет на Лидо байопик о единственной супруге «короля рок-н-ролла», который расскажет об отношениях Элвиса и Присциллы Пресли. Звездную пару сыграли Кейли Спейни («Мейр из Исттауна») и Джейкоб Элорди («Эйфория»). В основу ленты легли мемуары самой Присциллы.

Маэстро

Американский актер Брэдли Купер («Мальчишник в Вегасе», «Области тьмы») дебютировал в режиссуре в 2018 году. Тогда на экраны вышла его драма «Звезда родилась», главную роль в которой сыграла Леди Гага.

Кадр из фильма «Маэстро»
Фото Кадр из фильма «Маэстро»

Похоже, музыкальная тема пришлась по душе Куперу, и его следующим проектом стала биография Леонарда Бернстайна, одного из самых известных современных композиторов и дирижеров (среди его работ — саундтрек к ленте «Вестсайдская история»). Помимо прочего, Купер выступил соавтором сценария и исполнил ведущую роль, а вот в супругу Бернстайна перевоплотилась британка Кэри Маллиган («Драйв», «Великий Гэстби»).

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Предчувствие

Научно-фантастическую мелодраму о будущем, в котором чувства стали угрозой для человечества, поставил француз Бертран Бонелло («Сен-Лоран. Стиль — это я», «Малышка зомби»).

Кадр из фильма «Предчувствие»
Фото Кадр из фильма «Предчувствие»

Леа Сейду («Красавица и чудовище», «Не время умирать») сыграла женщину, которая решает очистить свою ДНК от ненужных эмоций, но случайная встреча меняет ее взгляд на ситуацию. Экранным партнером французской актрисы стал британец Джордж Маккэй («Капитан Фантастик», «1917»).

Долгожданный рассвет

Несколько лет назад итальянский режиссер Саверио Костанцо уже покорил Венецию картиной «Голодные сердца». Адам Драйвер и Альба Рорвахер тогда получили по Кубку Вольпи за актерские достижения, а всего в активе фильма пять различных наград киносмотра.

Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»
Фото Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»

В этом году Костанцо представит зрителям драму, действие которой разворачивается в 1950-х. По сюжету на одной из римских киностудий идут съемки американского фильма, и молодая итальянская актриса с головой погружается в мир голливудских страстей. В драме «Долгожданный рассвет» засветились Лили Джеймс («Война и мир», «Малыш на драйве»), Рэйчел Сеннотт («Кумир») и звезда сериала «Очень странные дела» Джо Кири.

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