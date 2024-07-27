8 главных фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале

28 августа в Италии откроется 81-й Венецианский международный кинофестиваль. В этом году жюри старейшего в мире смотра возглавит французская актриса Изабель Юппер, а специальные награды за вклад в кинематограф вручат австралийскому режиссеру Питеру Уиру («Общество мертвых поэтов») и американской актрисе Сигурни Уивер («Чужой»). Рассказываем, какие фильмы поборются за «Золотого льва» и другие награды, а какие — покажут вне конкурса.

Фильм открытия: «Битлджус Битлджус»

Год: 2024

Страна: США

Режиссер: Тим Бертон

В главных ролях: Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Уиллем Дефо, Кэтрин О'Хара

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

36 лет спустя Тим Бертон возвращается с продолжением фэнтези-комедии «Битлджус». Напомним, что главными героями первого фильмы были привидения Адам и Барбара, а также био-экзорцист Битлджус, к которому они обратились, чтобы изгнать из своего дома новых жильцов — семейство Дитц.

В сиквеле снова появится готка Лидия Дитц в исполнении Вайноны Райдер. Теперь у нее самой есть дочь по имени Астрид, и на этот раз именно она откроет портал в загробный мир, из которого появится Битлджус. Кроме того, зрителям предстоит познакомиться с его женой Долорес: в этом образе на экране предстанет Моника Беллуччи.

Внеконкурсная программа: «Одинокие волки»

Год: 2024

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Джон Уоттс

В главных ролях: Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан

Фото Кадр из фильма «Одинокие волки»

Вне конкурса в Венеции покажут новую работу Джона Уоттса. Среди предыдущих фильмов режиссера — супергеройские хиты «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли.

В комедийном боевике «Одинокие волки» зрителей ожидает воссоединение Брэда Питта и Джорджа Клуни. Звезды трилогии о друзьях Оушена перевоплотятся в двух чистильщиков (людей, которые очищают место преступления от следов и избавляются от свидетелей. — Прим. ред.), которые по стечению обстоятельств получают один заказ — и теперь им, конечно же, предстоит работать сообща.

Основной конкурс

Джокер: Безумие на двоих

Год: 2024

Страна: США

Режиссер: Тодд Филлипс

В главных ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц, Кэтрин Киннер, Брендан Глисон

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

В 2019-м именно «Джокер» получил «Золотого льва» — высшую награду Венецианского кинофестиваля. Пять лет спустя в основной конкурс смотра попал сиквел картины. Режиссерское кресло вновь занял Тодд Филлипс, неизменными остались также оператор Лоуренс Шер и композитор Хильдур Гуднадоуттир.

Оскароносный Хоакин Феникс вернется к роли Артура Флека, а вот в образе Харли Квинн дебютирует поп-звезда Леди Гага. По сюжету их персонажи знакомятся в психиатрической лечебнице Аркхем, куда Джокер попадает после убийства телеведущего Мюррея Франклина.

Мария

Год: 2024

Страна: Германия, США, ОАЭ, Италия

Режиссер: Пабло Ларраин

В главных ролях: Анджелина Джоли, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер

Фото Кадр из фильма «Мария»

Чилийский режиссер Пабло Ларраин продолжает исследовать судьбы великих женщин: в 2016-м он выпустил байопик «Джеки» о Жаклин Кеннеди с Натали Портман в главной роли, а в 2019-м обратился к образу принцессы Дианы, которую в ленте «Спенсер» сыграла Кристен Стюарт. Причем обе картины участвовали в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

В этом году кинематографист представит биографическую драму «Мария», центральной героиней которой станет оперная дива Мария Каллас. Премьера ознаменует возвращение Анджелины Джоли на большие экраны: напомним, что последние фильмы с голливудской звездой — «Вечные» и «Те, кто желает мне смерти» — выходили в прокат в 2021 году.

Бруталист

Год: 2024

Страна: Великобритания

Режиссер: Брэйди Корбет

В главных ролях: Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди

Фото Кадр из фильма «Бруталист»

В режиссерской карьере Брэйди Корбета пока числятся лишь две полнометражные ленты, но с обеими он приезжал на этот кинофестиваль. Дебютная картина «Детство лидера» принесла ему приз в секции «Венецианские горизонты», а следующий фильм «Вокс люкс» был включен уже в основной конкурс киносмотра.

С третьей полнометражной работой под названием «Бруталист» Корбет вновь поборется за «Золотого льва». В центре сюжета окажется венгерский архитектор еврейского происхождения, который пережил Холокост и теперь вместе с супругой отправляется в США за той самой «американской мечтой».

Плохая девочка

Год: 2024

Страна: США

Режиссер: Халина Рейн

В главных ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Жан Рено, Софи Уайлд

Премьера в России: 16 января 2025

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка»

Еще один участник конкурсной программы — эротический триллер «Плохая девочка». Это — лишь третий полнометражный проект Халины Рейн: ранее она сняла такие ленты, как «Инстинкт» со звездой «Игры престолов» Кэрис ван Хаутен и «Тела, тела, тела» с Марией Бакаловой и Рэйчел Сеннотт.

На сей раз кинематографистка представит историю руководительницы крупного технологического стартапа. Неожиданно для себя успешная (и замужняя) женщина начинает роман с молодым интерном. Пару играют оскароносная Николь Кидман и Харрис Дикинсон, недавно отметившийся в спортивной драме «Стальная хватка».

Комната по соседству

Год: 2024

Страна: Испания

Режиссер: Педро Альмодовар

В главных ролях: Тильда Суинтон, Джулианна Мур, Джон Туртурро, Алессандро Нивола, Хуан Диего Ботто

Фото Кадр из фильма «Комната по соседству»

В этом году в борьбу за «Золотого льва» включится и испанец Педро Альмодовар. В активе режиссера уже есть два «Оскара» и несколько наград Каннского и Берлинского кинофестивалей. В Венеции удача улыбалась ему уже дважды: в 1988-м он получил приз за лучший сценарий к картине «Женщины на грани нервного срыва», а в 2019-м — почетную награду за вклад в мировой кинематограф.

Свежая работа Альмодовара «Комната по соседству» сосредоточится на женщине по имени Марта и ее сложных отношениях с дочерью. Главная роль в ленте досталась Тильде Суинтон, а ее подругу сыграла Джулианна Мур. Отметим, что обе актрисы уже получали в Венеции Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Суинтон — за «Эдварда II», а Мур — за «Вдали от рая».

Безмолвное братство

Год: 2024

Страна: США

Режиссер: Джастин Курзель

В главных ролях: Николас Холт, Джуд Лоу, Тай Шеридан, Джерни Смоллетт, Элисон Оливер

Премьера в России: 14 ноября 2024

Фото Кадр из фильма «Безмолвное братство»

Постановщик таких фильмов, как «Макбет» и «Кредо убийцы», представит на острове Лидо криминальный триллер «Безмолвное братство». Главные роли в новом проекте австралийского режиссера Джастина Курзеля сыграли Николас Холт и Джуд Лоу.

Действие картины развернется в 1980-х. По сюжету агент ФБР начинает расследование серии взрывов и ограблений, однако вскоре он понимает, что за этим стоят не обычные преступники, а террористы, которые собираются объявить войну правительству США.