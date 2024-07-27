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Венецианский кинофестиваль 2024: какие фильмы покажут — лучшие фильмы
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

7 мин.

8 главных фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале

81-й Венецианский международный кинофестиваль откроется в Италии 28 августа
Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Кадр из фильма «Безмолвное братство»
Фото Кадр из фильма «Безмолвное братство»
Кадр из фильма «Комната по соседству»
Фото Кадр из фильма «Комната по соседству»
Кадр из фильма «Плохая девочка»
Фото Кадр из фильма «Плохая девочка»
Кадр из фильма «Бруталист»
Фото Кадр из фильма «Бруталист»
Кадр из фильма «Мария»
Фото Кадр из фильма «Мария»
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Кадр из фильма «Одинокие волки»
Фото Кадр из фильма «Одинокие волки»
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
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28 августа в Италии откроется 81-й Венецианский международный кинофестиваль. В этом году жюри старейшего в мире смотра возглавит французская актриса Изабель Юппер, а специальные награды за вклад в кинематограф вручат австралийскому режиссеру Питеру Уиру («Общество мертвых поэтов») и американской актрисе Сигурни Уивер («Чужой»). Рассказываем, какие фильмы поборются за «Золотого льва» и другие награды, а какие — покажут вне конкурса.

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Фильм открытия: «Битлджус Битлджус»

Год: 2024
Страна: США
Режиссер: Тим Бертон
В главных ролях: Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Уиллем Дефо, Кэтрин О'Хара

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

36 лет спустя Тим Бертон возвращается с продолжением фэнтези-комедии «Битлджус». Напомним, что главными героями первого фильмы были привидения Адам и Барбара, а также био-экзорцист Битлджус, к которому они обратились, чтобы изгнать из своего дома новых жильцов — семейство Дитц.

В сиквеле снова появится готка Лидия Дитц в исполнении Вайноны Райдер. Теперь у нее самой есть дочь по имени Астрид, и на этот раз именно она откроет портал в загробный мир, из которого появится Битлджус. Кроме того, зрителям предстоит познакомиться с его женой Долорес: в этом образе на экране предстанет Моника Беллуччи.

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Внеконкурсная программа: «Одинокие волки»

Год: 2024
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Джон Уоттс
В главных ролях: Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан

Фото Кадр из фильма «Одинокие волки»

Вне конкурса в Венеции покажут новую работу Джона Уоттса. Среди предыдущих фильмов режиссера — супергеройские хиты «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли.

В комедийном боевике «Одинокие волки» зрителей ожидает воссоединение Брэда Питта и Джорджа Клуни. Звезды трилогии о друзьях Оушена перевоплотятся в двух чистильщиков (людей, которые очищают место преступления от следов и избавляются от свидетелей. — Прим. ред.), которые по стечению обстоятельств получают один заказ — и теперь им, конечно же, предстоит работать сообща.

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Основной конкурс

Джокер: Безумие на двоих

Год: 2024
Страна: США
Режиссер: Тодд Филлипс
В главных ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц, Кэтрин Киннер, Брендан Глисон

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

В 2019-м именно «Джокер» получил «Золотого льва» — высшую награду Венецианского кинофестиваля. Пять лет спустя в основной конкурс смотра попал сиквел картины. Режиссерское кресло вновь занял Тодд Филлипс, неизменными остались также оператор Лоуренс Шер и композитор Хильдур Гуднадоуттир.

Оскароносный Хоакин Феникс вернется к роли Артура Флека, а вот в образе Харли Квинн дебютирует поп-звезда Леди Гага. По сюжету их персонажи знакомятся в психиатрической лечебнице Аркхем, куда Джокер попадает после убийства телеведущего Мюррея Франклина.

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Мария

Год: 2024
Страна: Германия, США, ОАЭ, Италия
Режиссер: Пабло Ларраин
В главных ролях: Анджелина Джоли, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер

Фото Кадр из фильма «Мария»

Чилийский режиссер Пабло Ларраин продолжает исследовать судьбы великих женщин: в 2016-м он выпустил байопик «Джеки» о Жаклин Кеннеди с Натали Портман в главной роли, а в 2019-м обратился к образу принцессы Дианы, которую в ленте «Спенсер» сыграла Кристен Стюарт. Причем обе картины участвовали в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

В этом году кинематографист представит биографическую драму «Мария», центральной героиней которой станет оперная дива Мария Каллас. Премьера ознаменует возвращение Анджелины Джоли на большие экраны: напомним, что последние фильмы с голливудской звездой — «Вечные» и «Те, кто желает мне смерти» — выходили в прокат в 2021 году.

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Бруталист

Год: 2024
Страна: Великобритания
Режиссер: Брэйди Корбет
В главных ролях: Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди

Фото Кадр из фильма «Бруталист»

В режиссерской карьере Брэйди Корбета пока числятся лишь две полнометражные ленты, но с обеими он приезжал на этот кинофестиваль. Дебютная картина «Детство лидера» принесла ему приз в секции «Венецианские горизонты», а следующий фильм «Вокс люкс» был включен уже в основной конкурс киносмотра.

С третьей полнометражной работой под названием «Бруталист» Корбет вновь поборется за «Золотого льва». В центре сюжета окажется венгерский архитектор еврейского происхождения, который пережил Холокост и теперь вместе с супругой отправляется в США за той самой «американской мечтой».

Плохая девочка

Год: 2024
Страна: США
Режиссер: Халина Рейн
В главных ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Жан Рено, Софи Уайлд
Премьера в России: 16 января 2025

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка»

Еще один участник конкурсной программы — эротический триллер «Плохая девочка». Это — лишь третий полнометражный проект Халины Рейн: ранее она сняла такие ленты, как «Инстинкт» со звездой «Игры престолов» Кэрис ван Хаутен и «Тела, тела, тела» с Марией Бакаловой и Рэйчел Сеннотт.

На сей раз кинематографистка представит историю руководительницы крупного технологического стартапа. Неожиданно для себя успешная (и замужняя) женщина начинает роман с молодым интерном. Пару играют оскароносная Николь Кидман и Харрис Дикинсон, недавно отметившийся в спортивной драме «Стальная хватка».

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Комната по соседству

Год: 2024
Страна: Испания
Режиссер: Педро Альмодовар
В главных ролях: Тильда Суинтон, Джулианна Мур, Джон Туртурро, Алессандро Нивола, Хуан Диего Ботто

Фото Кадр из фильма «Комната по соседству»

В этом году в борьбу за «Золотого льва» включится и испанец Педро Альмодовар. В активе режиссера уже есть два «Оскара» и несколько наград Каннского и Берлинского кинофестивалей. В Венеции удача улыбалась ему уже дважды: в 1988-м он получил приз за лучший сценарий к картине «Женщины на грани нервного срыва», а в 2019-м — почетную награду за вклад в мировой кинематограф.

Свежая работа Альмодовара «Комната по соседству» сосредоточится на женщине по имени Марта и ее сложных отношениях с дочерью. Главная роль в ленте досталась Тильде Суинтон, а ее подругу сыграла Джулианна Мур. Отметим, что обе актрисы уже получали в Венеции Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Суинтон — за «Эдварда II», а Мур — за «Вдали от рая».

Безмолвное братство

Год: 2024
Страна: США
Режиссер: Джастин Курзель
В главных ролях: Николас Холт, Джуд Лоу, Тай Шеридан, Джерни Смоллетт, Элисон Оливер
Премьера в России: 14 ноября 2024

Фото Кадр из фильма «Безмолвное братство»

Постановщик таких фильмов, как «Макбет» и «Кредо убийцы», представит на острове Лидо криминальный триллер «Безмолвное братство». Главные роли в новом проекте австралийского режиссера Джастина Курзеля сыграли Николас Холт и Джуд Лоу.

Действие картины развернется в 1980-х. По сюжету агент ФБР начинает расследование серии взрывов и ограблений, однако вскоре он понимает, что за этим стоят не обычные преступники, а террористы, которые собираются объявить войну правительству США.

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