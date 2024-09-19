Последний танец: что известно о финальном «Веноме 3»

В октябре состоится мировая премьера фильма «Веном: Последний танец». Рассказываем обо всем, что известно о финальной части проекта.

Сюжет фильма «Веном: Последний танец»

Первая часть «Венома» вышла в 2018 году и рассказывала о журналисте Эдди Броке, в ходе важного расследования заразившегося симбиотом, который впоследствии убедил главного героя сформировать взаимовыгодный альянс.

«Веном» получил смешанные отзывы и сиквел, премьера которого прошла в 2021 году. Ко второй части картины зрители и критики отнеслись уже лучше.

Детали сюжета «Венома 3» не раскрываются, но известно, что в финальной части истории Эдди Брок и симбиот Веном, наконец придя к некоторому подобию гармонии, вынуждены пуститься в бега, ведь за ними охотятся сразу два их мира.

Создатели фильма «Веном: Последний танец»

Режиссером «Венома 3» выступает Келли Марсел, это ее дебют в качестве постановщицы. Марсел также отвечает за сценарий и продюсирование фильма вместе с исполнителем главной роли Томом Харди.

«У нас с Томом долгая история сотрудничества. Мы любим друг друга, нам нравится работать вместе. Мы оба увлечены франшизой «Веном», и для нас большое счастье работать над третьей частью», — рассказала Келли Марсел.

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец»

Объявляя о съемках «Венома 3», в своих соцсетях Том Харди поблагодарил команду проекта: «Мы проделали долгий путь — это путешествие было и остается очень веселым. В работе всегда есть сложные моменты, но они не кажутся такими уж тяжелыми, когда любишь то, что делаешь, и знаешь, что у тебя есть отличный материал и поддержка со всех сторон отличной команды».

Кроме того, в числе продюсеров картины — Ави Арад («Люди Икс '97»), Хатч Паркер («Веном 2»), Эми Паскаль («Человек-паук: Паутина вселенных»), Мэтт Толмак («Темная материя») Джозеф М. Караччоло мл. («Дюна») и София Норонха («Дом Дракона»).

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец»

Актеры и персонажи фильма «Веном: Последний танец»

Том Харди — Эдди Брок / Веном;

Чиветел Эджиофор — солдат, который охотится за Броком и Веномом;

Джуно Темпл — ученая, следящая за Броком и Веномом;

Рис Иванс — Мартин;

Кристо Фернандес — бармен;

Пегги Лу — миссис Чен, владелица минимаркета и подруга Брока и Венома;

Стивен Грэм — Патрик Маллиган / Токсин;

Отис Уинстон — охранник Дональд.

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец»

Известно, что в «Последнем танце» также снялись Аланна Юбак, Кларк Бако, Хала Финли и Пегги Лу.

Более того, в новом трейлере фильма «Веном: Последний танец» появился Налл — старший бог тьмы и создатель симбиотов. Поклонники серии фильмов предполагают, что персонажа мог сыграть Рис Иванс, в рамках мира кинокомиксов известный по роли Курта Коннорса/Ящера в «Новом Человеке-пауке» и «Человеке-пауке: Нет пути домой».

Исходя из трейлера, можно предположить, что в «Веноме 3» Рис Иванс играет попутчика главного героя по имени Мартин, однако некоторые зрители считают, что это отвлекающий маневр и на самом деле роль актера в проекте куда масштабнее.

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец»

Трейлер фильма «Веном: Последний танец»

Дата выхода фильма «Веном: Последний танец»

Фильм «Веном: Последний танец» выйдет в зарубежный прокат 25 октября.

Где смотреть «Веном: Последний танец» в России

В России официальной премьеры фильма «Веном: Последний танец» не будет, однако в расписании некоторых московских кинотеатров уже заявлены показы «Венома 3» в формате предсеансового обслуживания — они стартуют 2 ноября.