Страх и дискотека в Лас-Вегасе: каким получился «Веном: Последний танец»

В кинотеатры вышел третий и, судя по подзаголовку «Последний танец», заключительный фильм о инопланетной черной жиже, поселившейся внутри Тома Харди. Первые две части истории Венома сложно назвать хорошим кино. Но на фоне других лент супергеройской вселенной Sony, вроде вышедшего пару лет назад «Морбиуса» или недавней «Мадам Паутины», даже они воспринимались с снисходительным одобрением.

Третий же фильм ничем не отличается от своих предшественников и, несмотря на презентацию большого злодея уровня Таноса, вряд ли изменит ситуацию в серии фильмов. Рассказываем, каким получился проект «Веном: Последний танец» и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма «Веном: Последний танец»

После скачков между параллельными вселенными, произошедшими в сцене после титров марвеловского «Человек-паук: Нет пути домой», Эдди Брок вернулся в родную вселенную. Веном и его носитель оказываются в небольшом баре где-то в Мексике. Тем временем за героем, кажется, начали охоту все возможные силы.

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел/ Sony Pictures Releasing

Брока ищут федералы, Венома — насекомоподобные существа из космоса, посланные создателем всех симбионтов, божеством Наллом. Вдобавок как Эдди, так и его инопланетный друг представляют интерес для секретной организации, чей бункер находится под территорией «Зоны-51».

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел/ Sony Pictures Releasing

Брок вместе с зубастым другом и напарником, живущим в его теле, оказываются в очень сложном положении. Веному нельзя полностью показывать свою силу, ведь в этом случае гигантское насекомое, посланное по его душу, обнаружит симбионта. Дело в том, что в теле героя теперь хранится ключ к свободе древнего божества — «Кодекс». Эдди тоже не может светиться, потому что его привлекут за разборки и убийства из второй части «Венома».

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел/ Sony Pictures Releasing

Герои вынуждены путешествовать инкогнито, и таким образом «Последний танец» превращается в странное роуд-муви. Вечно теряющий обувь персонаж Тома Харди встречает не только страшных инопланетян, но и семейку странных, но обаятельных хиппи — любителей теорий заговоров, а также старую знакомую, с которой связана одна из самых ярких сцен всей ленты.

Каким получился фильм «Веном: Последний танец»

«Веном 3» — очень странный фильм, полный невероятно банальных и порой глупых сцен и персонажей. Эпизод с караоке-танцем симбионта не входит в этот список — в этот момент проект как раз оживает и проявляет свое истинное нутро, будто Веном, охвативший тело своего носителя.

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел/ Sony Pictures Releasing

Основное недоумение у зрителя вызовут сцены в секретном подземном бункере, внутри которого есть еще более секретный и более подземный объект. Или непонятная демонстрация устрашающе сидящего на троне древнего создателя симбионтов Налла. Именно в такие моменты картонные герои произносят шаблонные фразы, а злодей пугает не ощущением всемогущей силы, а пошлостью декларируемых монологов.

Впрочем, есть в «Последнем танце» и эмоциональные моменты, которые, как несложно догадаться, связаны с взаимодействием Эдди и Венома. Причем почти все из них подкреплены ярким музыкальным сопровождением, что выделяет их еще больше на фоне второсортной интриги. При этом, несмотря на постоянную угрозу со всех сторон, в фильме почти нет ощущения опасности. Все кажется наигранным и глупым, и даже финальная сцена теряет из-за этого в эмоциональном напряжении.

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел/ Sony Pictures Releasing

Впрочем, если не ждать от «Венома 3» ничего особенного, то он не разочарует. А зритель, знакомый с качеством фильмов околопаучьей вселенной Sony, и вовсе может быть приятно удивлен. Новые приключения симбионта, несмотря на все «но», выглядят целостнее второй части.

Сложно искать плюсы в фильме, который стоит на одной полке с такими легендарными провалами, как «Морбиус» или «Мадам Паутина». Но, может, в этом и есть главная сила «Венома». Супергеройская вселенная Sony никогда не казалась чем-то стоящим и выглядела как проект на сдачу от находившейся тогда на пике серии Marvel. Но времена прошли: когда-то казавшиеся непотопляемыми франшизы переживают кризис, а Веном и его друзья, все еще сидя в своем болоте, готовы заключить в свои крепкие объятия когда-то более именитых братьев.

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел/ Sony Pictures Releasing

Обидно лишь от того, что, судя по всему, Веному так и не посчастливится встретиться на экране со своим главным противником — Человеком-пауком. Может, оттого герой и выглядит столь уставшим и грустным. Хорошо, что у аудитории есть хотя бы «Marvel's Spider-Man 2» — видеоигра, где это случилось.

Стоит ли смотреть фильм «Веном: Последний танец»

Похоже, изначальная задумка Sony с созданием вселенной, наполненной могущественными противниками Питера Паркера, терпит крах. Впереди зрителей еще ждет многострадальный сольник другого злодея, Крейвена-охотника. Но вряд ли лента, которая доберется до кинотеатров в декабре 2024 года, что-то изменит.

Фото Кадр из фильма «Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел/ Sony Pictures Releasing

«Последний танец» вряд ли вызовет восторг при просмотре, а выигрывает лента лишь в сравнении с другими более слабыми конкурентами в жанре. Если вы большой фанат приключений симбионта или очень хотите, чтобы картина заработала в прокате положенные ей веномиллионы, то пропускать проект, конечно же, не стоит.