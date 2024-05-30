«Виды доброты»: что известно об абсурдистском киноальманахе Йоргоса Лантимоса

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28 июня состоится мировая премьера фильма Йоргоса Лантимоса «Виды доброты». Рассказываем обо всем, что известно об абсурдистском киноальманахе.

Что известно о «Видах доброты»

Первоначальным вариантом названия «Видов доброты» было «И». Дистрибьютор фильма Searchlight Pictures описывает картину Йоргоса Лантомоса как «сказку-триптих». Проект представляет собой три отчасти связанные между собой новеллы.

Первая, получившая название «Смерть Р.М.Ф.», рассказывает о человеке, который стремится освободиться от власти своего начальника и хочет взять под контроль свою жизнь.

Фото Кадр из фильма «Виды доброты»

Вторая история «Р.М.Ф. летает» сосредоточена на мужчине, который подозревает, что его пропавшая много лет назад и внезапно вернувшаяся супруга на самом деле самозванка.

Третья история «Р.М.Ф. ест бутерброд» посвящена героине, которая полна решимости найти незаурядного человека, которому предназначено стать духовным лидером религиозного культа.

Создатели фильма

Режиссером фильма «Виды доброты» выступил Йоргос Лантимос, чья предыдущая картина «Бедные-несчастные» выиграла четыре премии «Оскар», в основном в «технических» номинациях: «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшие костюмы» и «Лучший грим и прически».

Безусловным успехом стала победа Эммы Стоун — актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Фото Кадр из фильма «Виды доброты»

Сценарий «Видов доброты» также написал Йоргос Лантимос вместе с Эфтимисом Филиппу, который работал над «Лобстером», «Убийством священного оленя» и другими проектами режиссера.

Кроме того, Йоргос Лантимос продюсирует фильм вместе с Эдом Гвини («Чудо»), Эндрю Лоу («Вечная дочь»), Касия Малипан («Лошадь мечты»), Дэниэл Баттсек («Прекрасная игра»), Луиз Лавгроув («Мост через озеро»), Олли Мэдден («Зона интересов»).

Актерский состав

В фильме Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» снялись Эмма Стоун (Рита/Лиз/Эмили), Джесси Племонс (Роберт/Дэниел/Эндрю), Уиллем Дефо (Рэймонд/Джордж/Оми), Маргарет Куолли (Вивиан/Марта/сестры-близнецы Рут и Ребекка), Хонг Чау (Сара/Шэрон/Ака), Джо Элвин (оценщик коллекционных предметов/Джерри/Джозеф), Мамуду Ати (Уилл/Нил/работник морга), Хантер Шефер (Анна) и Мера Бенуа (дочь Эмилия).

Фото Кадр из фильма «Виды доброты»

На 77-м Каннском кинофестивале Джесси Племонс получил «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую мужскую роль в «Видах доброты».

Вернее, роли. Каст проекта Йоргоса Лантимоса сыграл в фильме по три персонажа.

«Вначале он сказал, что ему не нравится идея радикальных перевоплощений, потому что из-за этого игра превращается в своего рода показуху, когда актеры демонстрируют, насколько разными они могут быть в этих трех сюжетах. Так что речь шла о том, чтобы, представляя особенности каждого из персонажей, не переходить эту черту», — объяснил актер.

Трейлер

Выйдет ли картина «Виды доброты» в России

На данный момент нет информации о российской дате релиза «Видов доброты». Мировая премьера картины Йоргоса Лантимоса пройдет 28 июня.