«Виды доброты»: какой получилась черная комедия Йоргоса Лантимоса

21 июня состоялась мировая премьера фильма Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные») «Виды доброты». Рассказываем, каким получился абсурдистский киноальманах.

Сюжет фильма «Виды доброты»

Новая картина Йоргоса Лантимоса — киноальманах в жанре черной комедии, в котором исследуется тема контроля в контексте корпоративной культуры, брака и религии.

Первая история, получившая название «Смерть Р.М.Ф.», рассказывает о человеке, который наконец решил взять под контроль свою жизнь, но ему это не понравилось.

Сюжет второй истории «Р.М.Ф. летает» сосредоточен на мужчине, уверенном, что его жену подменили, а третья история «Р.М.Ф. ест бутерброд» отражает путь женщины, находящейся в поисках потенциального лидера религиозного культа.

Фото Кадр из фильма «Виды доброты»

Каким получился фильм «Виды доброты» и стоит ли его смотреть

Для зрителей, которые знают Йоргоса Лантимоса по фильму «Бедные-несчастные», «Виды доброты» могут показаться шокирующими, отталкивающими, жестокими, мрачными и со смысловой точки зрения совершенно неуловимыми, однако для тех, кто чуть основательнее знаком с творчеством режиссера, все срастется как нельзя лучше. Бывалым поклонникам творчества Лантимоса не привыкать к персонажам, скрывающим свои безумные мирки за высокими заборами.

Похоже, греческий режиссер заскучал по своей нерафинированной эре и решил ненадолго тряхнуть стариной, пока не вышел его следующий масштабный проект — ремейк южнокорейской научно-фантастической комедии «Спасти зеленую планету!».

«Виды доброты» начинаются с композиции Sweet Dreams группы Eurythmics. В своей биографии автор песни Энни Леннокс объясняла, что этот трек о поиске удовлетворения. Sweet Dreams означает желания, которые нас мотивируют.

В фильмах Лантимоса мотивирующими силами для персонажей становятся, как правило, секс и контроль. Скажем, это заставило Беллу из «Бедных-несчастных» и старшую дочь из «Клыка» покинуть пределы своего дома. Первую на побег толкнуло радостное обещание нового опыта, а вторую — нежелание его повторять.

В «Видах доброты» секс — инструмент контроля. Награда за абсолютное подчинение, а отказ от него в фильме представлен формой наказания.

Фото Кадр из фильма «Виды доброты»

Если сосредоточиться исключительно на контроле, режиссер ставит вопрос, насколько нас тяготят рамки на самом деле? Может, люди сами хотят, чтобы за них все решали? Не всегда удобно, но несет в себе много скрытых выгод. Речь здесь не столько о сломанной теннисной ракетке Макинроя, сколько о перекладывании ответственности за свою жизнь как способе почувствовать освобождение.

Йоргос Лантимос отчаянно стремится показать, насколько все бывает абсурдно и бессмысленно. Смехотворность глобальных целей. Как сильно человек стремится к принятию. Режиссер исследует, что завораживает нас больше — энергия жизни или энергия смерти.

И словно испытывает самого себя. Добившись абсолютного триумфа, с одной стороны, хочется сохранить его любой ценой, но, с другой стороны, как отринуть непреодолимое стремление все разрушить?

Фото Кадр из фильма «Виды доброты»

Казалось бы, Йоргос Лантимос наигрался в непонятность. Перейдя на уровень «Фаворитки» и «Бедных-несчастных», режиссер достаточно четко обозначил себя на плюс-минус мейнстримном поле — среди всех его фильмов они отличаются предельной доступностью. Но нет, Лантимос продолжает находить возможности транслировать тревожные и неудобные идеи, и это прекрасно.

В «Видах доброты» есть все, кроме, собственно, самой доброты. Если где ее и можно наскрести по сюжету, то только во сне героини Эммы Стоун, где собаки, управляющие людьми, хорошо с ними обращались. Возможно, зря персонажи «Лобстера» (фильм Йоргоса Лантимоса 2015 года. — Прим. ред.) боялись превращаться в животных. По крайне мере это было бескомпромиссно.

Режиссер не устает показывать — людям нужно быть частью общества любой ценой. Человеческая природа уродлива и двойственна. Ну и что? Можно только порадоваться в моменте, пока фиолетовый Dodge Challenger еще едет прямо.