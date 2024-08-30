Как стартовал 2-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»: обзор первых трех серий

Состоялась премьера первых трех эпизодов второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» — одного из самых дорогих в истории сериалов. Первый сезон проекта, несмотря на высокие ожидания, вызвал множество вопросов и был прохладно принят аудиторией. Новые эпизоды, общая продолжительность которых превышает три часа, возвращают зрителя в мир Средиземья второй эпохи, где вершится судьба будущих поколений мира Арды.

Что показали в начале 2-го сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

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Стартует второй сезон «Колец власти» с неожиданного флэшбека из истории главного злодея Средиземья второй и третьей эпох — Саурона. Зрителю демонстрирует, что произошло с героем с момента падения предыдущего великого повелителя тьмы Моргота, которому он сам и служил. Найдется в истории место и предательству заговорщиков, и выживанию в пещере, и не самой приглядной внешней оболочке Саурона. А закончится путешествие в прошлое антагониста в момент его появления в первом сезоне сериала, когда темный властелин принял облик человека по имени Халбранд.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Тем временем в Эльфийском царстве творится неразбериха. Галадриэль, в прошлом сезоне не сумевшая распознать в своем друге-человеке лик приспешника тьмы, корит себя за ошибки и пытается их исправить. Эльфийка чувствует, что стала одной из тех, кто подтолкнул Саурона к реализации идеи с кольцами власти, первые три из которых уже были выкованы.

Вокруг магических артефактов разворачивается главная дискуссия эльфийского народа. Предметы подобной силы способны помочь эльфам продолжить свое существование в Средиземье, но при этом использование перстней может обернуться риском осквернения тьмой даже самых светлых помыслов. Элронд выступает категорически против такого риска, и, кажется, готов на все, чтобы не дать сородичам прикоснуться к силе артефактов, в создании которых поучаствовать сам Саурон. В этой борьбе молодой эльф обращается за советом к одному из мудрейших и старейших представителей своего народа — Кирдану по прозвищу Корабел. Впрочем, могущественные кольца все-таки будут надеты и помогут эльфам во всех их делах.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Увы, Саурон, изгнанный Галадриэль в конце прошлого сезона из эльфийского королевства, не намерен так просто отступать от своей цели. Он вновь втирается в доверие к мастеру Келебримбору и подталкивает ремесленника к изготовлению новых артефактов для других народов. Злодей принимает образ прекрасного эльфа Аннатара и убеждает одержимого созданием наследия мастера в том, что он посланник Валар (15 могущественных богов мира Средиземья, — прим. ред.).

Ну а далеко на Востоке загадочный странник в сопровождении двух представительниц народа мохноногов в поисках своего «Я» бредет по пустыне в землях Рун. Кроме палящего солнца и отсутствия провизии на пути Незнакомца и девочек по имени Нори и Поппи встанут представители местных воинственных племен.

В гномьем королевстве Кхазад-Дум тоже все неспокойно: в подземном царстве явно грядут большие перемены, и конфликт Дурина с его отцом королем Дурином III является их предвестником. Кроме этого, горный народ испытывает множество трудностей — именно это будет впоследствии использовано Сауроном для манипулирования народом гномов и убеждения их принять в дар кольца власти.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Не только государство гномов будоражат политические потрясения. Островное королевство людей Нуменор столкнулось с кризисом престолонаследия. После смерти короля Тар-Палантира на престол должна была взойти его дочь Мириэль, но у ее советника и кузина Фаразона есть свои планы, которые он, кажется, начинает воплощать во время коронации наследницы трона: он срывает церемонию и, поддерживаемый толпой, заявляет свои права на трон.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Еще один нуменорец, которому впоследствии предстоит совершить как великие подвиги, так и великие ошибки — Исилдур — путешествует по землям между устьем реки Андуин и Мордором. В Мордоре же поднимает голову орочий народ, наращивая могущество под руководством загадочного Адара, который всей душой ненавидит Саурона и желает мира своим не самым приятным внешне приспешникам.

Как стартовал новый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Первые три эпизода второго сезона «Колец власти», кажется, наполнены огромным количеством событий. За продемонстрированные три часа часть из сюжетных веток развивается быстрее — к таким относится магистральная линия всей истории, связанная с кольцами власти.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В то же время истории Незнакомца или Нуменора пока не столь активны. Одной из причин такого не самого равноценного повествования можно считать постепенность ввода в историю разных сюжетных веток. Если линия эльфов и Саурона стартует с самого начала сезона, что гномий Кхазад-Дум появляется во втором эпизоде, а для Нуменора и приключений Исильдура отведена лишь третья серия.

Возможно, именно такой подход, относительно постепенно возвращающий зрителя в мир Средиземья, позволил авторам грамотнее выстроить повествование и тем самым заинтересовать.

При этом второй сезон, как и обещали авторы во многих интервью, уделяет огромное внимание Саурону, и даже в чем-то романтизирует злодея. Подобный взгляд — редкость для крупных проектов во вселенной Арды, да и сам герой, воплощенный на экране актером Чарли Викерзом, во многом гораздо интереснее все еще пресных Элронда и Галадриэль.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Почти все основные герои проходят трансформацию по сравнению с первым сезоном. Эльфийская воительница, ранее одержимая поимкой темного владыки, кажется, ошарашена тем, что не смогла распознать его в чужом облике и теперь заново ищет себя. А Элронд, похоже, остался единственным представителем эльфийского народа, который не жаждет сиюминутной власти. В то время как кузнец Келебримбор легко поддается манипуляции и завладевает кольцом из-за своего желания стать по-настоящему великим.

Стоит отметить, что при просмотре некоторых из моментов зрителя все еще может настигать сонливость. Но развитие персонажей и предчувствие великих событий не дает ей полностью, подобно тьме, поглотить находящегося перед экраном.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Впрочем, если сейчас некоторые ветки сюжета, вроде мага, путешествующего по пустыне, кажутся откровенно второстепенными и скучными, быть может, к концу сезон и посох, который никак не может найти Незнакомец, выстрелит с подобающей мощью.

Визуал 2-го сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Если повествовательно «Кольца власти» могут вызвать множество вопросов, и в первооснове своей все еще слишком походят на мозаику из записей Толкина, перемешанных с фанатскими историями, то визуально проект Amazon является одним из самых красивых проектов своего формата.

Долгие пролеты камеры и демонстрацию королевств Средиземья можно ругать за негативное влияние на темп повествования, но вот завораживающей красоты у них не отнять. Конечно, и в этом аспекте все не идеально, но стоит быть честными и признать, что по сравнению с недавним вторым сезоном «Дома дракона» «Кольца власти» выглядят более красочными и завораживающими.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Конечно, проект во вселенной Джорджа Мартина все-таки имеет другую интонацию, но даже гномье царство Кхазад-Дум, находящееся в глубине горы, выглядит более фактурным и ярким, чем убранство Королевской гавани. Все это делает просмотр проекта Amazon банально удобнее для тех зрителей, чьи мониторы не обладают хорошей яркостью, ведь две трети сюжета «Дома дракона» проходили в темных залах замков, отчего разглядеть детали было очень сложно.

Судя по заявлениям создателей «Колец власти» и некоторых критиков, уже посмотревших весь сезон, впереди нас ждет множество масштабных событий и битв, так что, похоже, отсутствие ограничений, связанных с пандемией, которые были во время съемок первого сезона, положительно скажется на масштабе новых серий.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Стоит ли смотреть 2-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

На данный момент второй сезон «Колец власти» выглядит неровным, но все еще интересным проектом, который не хочется критиковать так сильно, как это было с дебютными сериями, входившими в 2022 году. Да, сериал Amazon вряд ли станет сериалом года, но при этом он обладает одним важным свойством. Создатели «Колец власти» каким-то образом все-таки нащупали атмосферу Средиземья, которая так близка многим фанатам.

Безусловно, это совсем не тот мир, что был продемонстрирован в фильмах Питера Джексона, он менее обаятелен и завораживающ, но все еще привлекателен и с легкостью может затянуть в себя. Главное — дать создателям небольшую поблажку, и тогда удовольствие от просмотра потечет по вашим венам, подобно митрилу в кузнице Келебримбора. Особенно, если постараться не уснуть во время некоторых излишне пафосных и декларативных диалогов эльфийских владык.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Когда выйдет новая серия второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Эпизоды проекта от Amazon «Властелин колец: Кольца власти» будут выходить по четвергам. Следующая, четвертая серия выйдет 5 сентября, а последний, восьмой по счету эпизод сезона увидит свет больше, чем через месяц — 3 октября 2024 года.