Как стартовал 2-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»: обзор первых трех серий

Состоялась премьера первых трех эпизодов второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» — одного из самых дорогих в истории сериалов. Первый сезон проекта, несмотря на высокие ожидания, вызвал множество вопросов и был прохладно принят аудиторией. Новые эпизоды, общая продолжительность которых превышает три часа, возвращают зрителя в мир Средиземья второй эпохи, где вершится судьба будущих поколений мира Арды.
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Стартует второй сезон «Колец власти» с неожиданного флэшбека из истории главного злодея Средиземья второй и третьей эпох — Саурона. Зрителю демонстрирует, что произошло с героем с момента падения предыдущего великого повелителя тьмы Моргота, которому он сам и служил. Найдется в истории место и предательству заговорщиков, и выживанию в пещере, и не самой приглядной внешней оболочке Саурона. А закончится путешествие в прошлое антагониста в момент его появления в первом сезоне сериала, когда темный властелин принял облик человека по имени Халбранд.
Тем временем в Эльфийском царстве творится неразбериха. Галадриэль, в прошлом сезоне не сумевшая распознать в своем друге-человеке лик приспешника тьмы, корит себя за ошибки и пытается их исправить. Эльфийка чувствует, что стала одной из тех, кто подтолкнул Саурона к реализации идеи с кольцами власти, первые три из которых уже были выкованы.
Вокруг магических артефактов разворачивается главная дискуссия эльфийского народа. Предметы подобной силы способны помочь эльфам продолжить свое существование в Средиземье, но при этом использование перстней может обернуться риском осквернения тьмой даже самых светлых помыслов. Элронд выступает категорически против такого риска, и, кажется, готов на все, чтобы не дать сородичам прикоснуться к силе артефактов, в создании которых поучаствовать сам Саурон. В этой борьбе молодой эльф обращается за советом к одному из мудрейших и старейших представителей своего народа — Кирдану по прозвищу Корабел. Впрочем, могущественные кольца все-таки будут надеты и помогут эльфам во всех их делах.
Увы, Саурон, изгнанный Галадриэль в конце прошлого сезона из эльфийского королевства, не намерен так просто отступать от своей цели. Он вновь втирается в доверие к мастеру Келебримбору и подталкивает ремесленника к изготовлению новых артефактов для других народов. Злодей принимает образ прекрасного эльфа Аннатара и убеждает одержимого созданием наследия мастера в том, что он посланник Валар (15 могущественных богов мира Средиземья, — прим. ред.).
Ну а далеко на Востоке загадочный странник в сопровождении двух представительниц народа мохноногов в поисках своего «Я» бредет по пустыне в землях Рун. Кроме палящего солнца и отсутствия провизии на пути Незнакомца и девочек по имени Нори и Поппи встанут представители местных воинственных племен.
В гномьем королевстве Кхазад-Дум тоже все неспокойно: в подземном царстве явно грядут большие перемены, и конфликт Дурина с его отцом королем Дурином III является их предвестником. Кроме этого, горный народ испытывает множество трудностей — именно это будет впоследствии использовано Сауроном для манипулирования народом гномов и убеждения их принять в дар кольца власти.
Не только государство гномов будоражат политические потрясения. Островное королевство людей Нуменор столкнулось с кризисом престолонаследия. После смерти короля Тар-Палантира на престол должна была взойти его дочь Мириэль, но у ее советника и кузина Фаразона есть свои планы, которые он, кажется, начинает воплощать во время коронации наследницы трона: он срывает церемонию и, поддерживаемый толпой, заявляет свои права на трон.
Еще один нуменорец, которому впоследствии предстоит совершить как великие подвиги, так и великие ошибки — Исилдур — путешествует по землям между устьем реки Андуин и Мордором. В Мордоре же поднимает голову орочий народ, наращивая могущество под руководством загадочного Адара, который всей душой ненавидит Саурона и желает мира своим не самым приятным внешне приспешникам.
Первые три эпизода второго сезона «Колец власти», кажется, наполнены огромным количеством событий. За продемонстрированные три часа часть из сюжетных веток развивается быстрее — к таким относится магистральная линия всей истории, связанная с кольцами власти.
В то же время истории Незнакомца или Нуменора пока не столь активны. Одной из причин такого не самого равноценного повествования можно считать постепенность ввода в историю разных сюжетных веток. Если линия эльфов и Саурона стартует с самого начала сезона, что гномий Кхазад-Дум появляется во втором эпизоде, а для Нуменора и приключений Исильдура отведена лишь третья серия.
Возможно, именно такой подход, относительно постепенно возвращающий зрителя в мир Средиземья, позволил авторам грамотнее выстроить повествование и тем самым заинтересовать.
При этом второй сезон, как и обещали авторы во многих интервью, уделяет огромное внимание Саурону, и даже в чем-то романтизирует злодея. Подобный взгляд — редкость для крупных проектов во вселенной Арды, да и сам герой, воплощенный на экране актером Чарли Викерзом, во многом гораздо интереснее все еще пресных Элронда и Галадриэль.
Почти все основные герои проходят трансформацию по сравнению с первым сезоном. Эльфийская воительница, ранее одержимая поимкой темного владыки, кажется, ошарашена тем, что не смогла распознать его в чужом облике и теперь заново ищет себя. А Элронд, похоже, остался единственным представителем эльфийского народа, который не жаждет сиюминутной власти. В то время как кузнец Келебримбор легко поддается манипуляции и завладевает кольцом из-за своего желания стать по-настоящему великим.
Стоит отметить, что при просмотре некоторых из моментов зрителя все еще может настигать сонливость. Но развитие персонажей и предчувствие великих событий не дает ей полностью, подобно тьме, поглотить находящегося перед экраном.
Впрочем, если сейчас некоторые ветки сюжета, вроде мага, путешествующего по пустыне, кажутся откровенно второстепенными и скучными, быть может, к концу сезон и посох, который никак не может найти Незнакомец, выстрелит с подобающей мощью.
Визуал 2-го сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Если повествовательно «Кольца власти» могут вызвать множество вопросов, и в первооснове своей все еще слишком походят на мозаику из записей Толкина, перемешанных с фанатскими историями, то визуально проект Amazon является одним из самых красивых проектов своего формата.
Долгие пролеты камеры и демонстрацию королевств Средиземья можно ругать за негативное влияние на темп повествования, но вот завораживающей красоты у них не отнять. Конечно, и в этом аспекте все не идеально, но стоит быть честными и признать, что по сравнению с недавним вторым сезоном «Дома дракона» «Кольца власти» выглядят более красочными и завораживающими.
Конечно, проект во вселенной Джорджа Мартина все-таки имеет другую интонацию, но даже гномье царство Кхазад-Дум, находящееся в глубине горы, выглядит более фактурным и ярким, чем убранство Королевской гавани. Все это делает просмотр проекта Amazon банально удобнее для тех зрителей, чьи мониторы не обладают хорошей яркостью, ведь две трети сюжета «Дома дракона» проходили в темных залах замков, отчего разглядеть детали было очень сложно.
Судя по заявлениям создателей «Колец власти» и некоторых критиков, уже посмотревших весь сезон, впереди нас ждет множество масштабных событий и битв, так что, похоже, отсутствие ограничений, связанных с пандемией, которые были во время съемок первого сезона, положительно скажется на масштабе новых серий.
На данный момент второй сезон «Колец власти» выглядит неровным, но все еще интересным проектом, который не хочется критиковать так сильно, как это было с дебютными сериями, входившими в 2022 году. Да, сериал Amazon вряд ли станет сериалом года, но при этом он обладает одним важным свойством. Создатели «Колец власти» каким-то образом все-таки нащупали атмосферу Средиземья, которая так близка многим фанатам.
Безусловно, это совсем не тот мир, что был продемонстрирован в фильмах Питера Джексона, он менее обаятелен и завораживающ, но все еще привлекателен и с легкостью может затянуть в себя. Главное — дать создателям небольшую поблажку, и тогда удовольствие от просмотра потечет по вашим венам, подобно митрилу в кузнице Келебримбора. Особенно, если постараться не уснуть во время некоторых излишне пафосных и декларативных диалогов эльфийских владык.
Эпизоды проекта от Amazon «Властелин колец: Кольца власти» будут выходить по четвергам. Следующая, четвертая серия выйдет 5 сентября, а последний, восьмой по счету эпизод сезона увидит свет больше, чем через месяц — 3 октября 2024 года.