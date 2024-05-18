«Властелин колец: Охота на Голлума»: что известно о будущем спин-оффе с Энди Серкисом

Стало известно, что в производство запущен новый фильм по франшизе «Властелин колец». Рассказываем обо всем, что на данный момент известно о разработке проекта, и когда состоится премьера.

Разработка фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»

Действие картины «Властелин колец: Охота на Голлума» (это рабочее название проекта) развернется в Средиземье, а главным героем истории станет Смеагол/Голлум — хоббит, павший жертвой Кольца Всевластия. Тот самый, кто «любил и ненавидел Кольцо, как любил и ненавидел себя».

В фильмах Питера Джексона Смеагола сыграл Энди Серкис. В то время персонаж, созданный с помощью технологии захвата движения, да еще и активно взаимодействующий в кадре с другими актерами, был делом беспрецедентным.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

В интервью The Guardian Энди Серкис рассказал, что считает технологию захвата движения инструментом, выводящим актерское перевоплощение на новый уровень.

«Мне очень повезло работать с Питером Джексоном, потому что он открыл совершенно новую сферу применения технологии захвата движения. Прошло 20 лет с тех пор, как мы снимали «Властелина колец». Захват движения — один из самых невероятных инструментов для актера, означающий, что можно быть кем угодно вне зависимости от физической формы, размера, цвета кожи, пола... Любой может стать кем угодно».

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

В будущем фильме Энди Серкис выступит режиссером, продюсером и исполнителем главной роли. Создатели оригинальной трилогии Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс будут продюсерами «Охоты на Голлума».

Кроме того, исполнительными продюсерами фильма выступят Кен Каминс («Хоббит: Битва пяти воинств») и Джонатан Кавендиш («Бриджит Джонс: Грани разумного»).

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заверил фанбазу, что создатели оригинальной трилогии «Властелин колец» будут включены в каждый этап создания картины.

Заслав добавил, что на данный момент проект о Голлуме находится на этапе «исследования сюжетных линий».

В свою очередь сопредседатели Warner Bros. Motion Picture Group Майкл Де Лука и Памела Эбди выразили готовность расширять вселенную «Властелина колец».

«Мы продолжаем придерживаться важного стремления к совершенству, которое является истинным признаком того, как мы все хотим идти вперед и вносить дальнейший вклад в кинематографическую историю «Властелина колец», — отметили они в совместном заявлении.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Фанатская версия «Охоты на Голлума»

В 2009 году вышел любительский короткометражный фильм «Охота на Голлума». Его сняли поклонники Дж. Р. Р. Толкина, проект не выходил в прокат. В основу картины, помимо трилогии «Властелин колец» и приложений к ней, легли изданные позже дополнения к роману, например история «Охота за Кольцом» из «Неоконченных сказаний».

«Охота на Голлума» рассказывает о событиях, предшествующих всему, что происходило в «Братстве Кольца». Сейчас независимый проект Криса Бушара доступен для просмотра на YouTube.

Но какое-то время не был. Warner Bros. подала иск о нарушении авторских прав и заблокировала 39-минутый фильм. Поклонники «Властелина колец» не оценили этого решения, поэтому видео пришлось восстановить.

Источник студии сообщил, что запрос на удаление был сделан по ошибке.

Однако не исключено, что в короткометражке рассказывается та же история, что и в предстоящем художественном фильме: Гэндальф встречается с Арагорном и просит его отыскать Голлума, чтобы больше узнать о волшебном кольце Фродо.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Когда выйдет фильм «Властелин колец: Охота на Голлума»

Премьера картины запланирована на 2026 год. Точная дата релиза фильма пока неизвестна.