Каким получился фильм «Воображаемые друзья» Джона Красински

Сегодня, 20:00
На киноэкранах появились «Воображаемые друзья» — новый фильм Джона Красински с Райаном Рейнольдсом и компьютерными персонажами разной степени милоты. Впрочем, в центре ленты режиссера, известного по франшизе «Тихое место» и роли в сериале «Офис», находится не Дэдпул, а девочка-подросток, открывающая для себя существование целого мира тех самых вымышленных друзей.
Идеальная жизнь двенадцатилетней Элизабет (Кейли Флеминг) однажды дает трещину, когда девочка лишается матери. Впрочем, она не остается одна, ведь у Би (так ласково называют девочку) есть еще и заботливый отец, который никогда не унывает сам и не дает это сделать героине. Но и он попадает в больницу. На время лечения отца юная Элизабет переезжает к бабушке.
Именно в этот момент начинается главное приключение фильма. В нью-йоркском доме пожилой родственницы Би знакомится с загадочным соседом по имени Кэлвин (Райан Рейнольдс). Именно он впускает девочку в скрытый от глаз большинства людей мир воображаемых друзей. Оказывается, люди вырастают и забывают о своих детских фантазиях, в то время как сами вымышленные приятели никуда не деваются и продолжают жить. Бойкая Би регулярно повторяет, что она вовсе не ребенок, но все-таки решает помочь Кэлвину и страдающим существам в их деле: вернуть воображаемых друзей к их работе и найти им подходящих людей.
Проект Джона Красински, в котором он выступил в качестве режиссера и сценариста, казалось бы, поднимает важную тему взросления и формирования личности. Лента ставит перед зрителем вопрос — возможно ли сохранить кусочек детства на всю жизнь? Несомненно, «Воображаемые друзья» для Джона во многом личный проект, который он наверняка снимал, думая о своих детях.
У ленты есть все составляющие для успеха. В экранных приключениях Би найдется место и душещипательному сюжету, и существам, которых легко представить в качестве приятных глазу игрушек, и веселым моментам. Единственное, что забыли добавить авторы в этот рецепт успеха, — это фантазия.
И дело не во вторичности образов или отсутствии идей. Проблема «Воображаемых друзей» кроется в общей блеклости проекта и «механистичности» происходящего на экране. Слезы наворачиваются на глаза ровно в тот момент, когда зритель этого ждет. Кажется, что еще чуть-чуть — и на экране появятся таблички с написанной эмоцией, которую должен испытать в тот или иной момент посетитель кинотеатра. Впрочем, подобное решение могло бы сделать фильм свежее, тем более что Райану Рейнольдсу не привыкать к ломанию четвертой стены (воображаемая стена между актерами и зрителями. — Прим. ред.).
При этом назвать «Воображаемых друзей» плохим фильмом ни в коем случае нельзя. Лента, хоть и неловко, но справляется со своей главной задачей — она развлекает и даже кое-где умиляет. Да, вы будете знать, что и когда произойдет. Да, главный сюжетный поворот угадывается почти сразу. Но стоит сделать Джону Красински скидку — он снимал кино в первую очередь для детей.
Глупо спорить с тем, что «Воображаемые друзья» пропитаны обволакивающей атмосферой уюта. А если снять маску умного взрослого, то предсказуемый и неизобретательный, но искренний и светлый сюжет кажется вполне приемлемым. Главное — это не уснуть на середине.
Можно удивиться количеству именитых людей, принявших участие в создании ленты. Конечно, большинство известных актеров, озвучивших тех самых «воображаемых друзей», произносят всего несколько реплик. Но все же наличие таких звезд, как Мэтт Деймон, Джордж Клуни или Брэдли Купер, — это звучит как минимум неплохо. Больше реплик досталось создательнице великолепного сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж и знаменитому офисному работнику Стиву Кареллу.
Не забывают Красински с Рейнольдсом и о семейных узах: все-таки «Воображаемые друзья» — это кино для детей и их родителей. Так что в истории нашлось место и жене Рейнольдса Блейк Лайвли, и спутнице жизни Красински — Эмили Блант.
Но главная звезда фильма — это не озвучившие фантастических существ актеры, не переодетый в фокусника Райан Рейнольдс и даже не сам Джон Красински. Душой фильма стала юная Кейли Флеминг, сумевшая оживить достаточно обычный образ Элизабет.
«Воображаемые друзья» неидеальны, но, как и в реальном мире, порой приходится мириться с недостатками ради чего-то большего. И если лента Джона Красински покажется вам скучной, попробуйте взглянуть на нее глазами ребенка — может быть, тогда она заиграет новыми красками. Авторы как минимум заслуживают если не уважения, то понимания в своем стремлении сделать доброе и светлое кино.