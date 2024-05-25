Каким получился фильм «Воображаемые друзья» Джона Красински

На киноэкранах появились «Воображаемые друзья» — новый фильм Джона Красински с Райаном Рейнольдсом и компьютерными персонажами разной степени милоты. Впрочем, в центре ленты режиссера, известного по франшизе «Тихое место» и роли в сериале «Офис», находится не Дэдпул, а девочка-подросток, открывающая для себя существование целого мира тех самых вымышленных друзей.

Сюжет фильма «Воображаемые друзья»

Идеальная жизнь двенадцатилетней Элизабет (Кейли Флеминг) однажды дает трещину, когда девочка лишается матери. Впрочем, она не остается одна, ведь у Би (так ласково называют девочку) есть еще и заботливый отец, который никогда не унывает сам и не дает это сделать героине. Но и он попадает в больницу. На время лечения отца юная Элизабет переезжает к бабушке.

Фото Кадр из фильма «Воображаемые друзья»

Именно в этот момент начинается главное приключение фильма. В нью-йоркском доме пожилой родственницы Би знакомится с загадочным соседом по имени Кэлвин (Райан Рейнольдс). Именно он впускает девочку в скрытый от глаз большинства людей мир воображаемых друзей. Оказывается, люди вырастают и забывают о своих детских фантазиях, в то время как сами вымышленные приятели никуда не деваются и продолжают жить. Бойкая Би регулярно повторяет, что она вовсе не ребенок, но все-таки решает помочь Кэлвину и страдающим существам в их деле: вернуть воображаемых друзей к их работе и найти им подходящих людей.

Каким получился фильм «Воображаемые друзья»

Проект Джона Красински, в котором он выступил в качестве режиссера и сценариста, казалось бы, поднимает важную тему взросления и формирования личности. Лента ставит перед зрителем вопрос — возможно ли сохранить кусочек детства на всю жизнь? Несомненно, «Воображаемые друзья» для Джона во многом личный проект, который он наверняка снимал, думая о своих детях.

У ленты есть все составляющие для успеха. В экранных приключениях Би найдется место и душещипательному сюжету, и существам, которых легко представить в качестве приятных глазу игрушек, и веселым моментам. Единственное, что забыли добавить авторы в этот рецепт успеха, — это фантазия.

Фото Кадр из фильма «Воображаемые друзья»

И дело не во вторичности образов или отсутствии идей. Проблема «Воображаемых друзей» кроется в общей блеклости проекта и «механистичности» происходящего на экране. Слезы наворачиваются на глаза ровно в тот момент, когда зритель этого ждет. Кажется, что еще чуть-чуть — и на экране появятся таблички с написанной эмоцией, которую должен испытать в тот или иной момент посетитель кинотеатра. Впрочем, подобное решение могло бы сделать фильм свежее, тем более что Райану Рейнольдсу не привыкать к ломанию четвертой стены (воображаемая стена между актерами и зрителями. — Прим. ред.).

При этом назвать «Воображаемых друзей» плохим фильмом ни в коем случае нельзя. Лента, хоть и неловко, но справляется со своей главной задачей — она развлекает и даже кое-где умиляет. Да, вы будете знать, что и когда произойдет. Да, главный сюжетный поворот угадывается почти сразу. Но стоит сделать Джону Красински скидку — он снимал кино в первую очередь для детей.

Фото Кадр из фильма «Воображаемые друзья»

Глупо спорить с тем, что «Воображаемые друзья» пропитаны обволакивающей атмосферой уюта. А если снять маску умного взрослого, то предсказуемый и неизобретательный, но искренний и светлый сюжет кажется вполне приемлемым. Главное — это не уснуть на середине.

Актеры фильма «Воображаемые друзья»

Можно удивиться количеству именитых людей, принявших участие в создании ленты. Конечно, большинство известных актеров, озвучивших тех самых «воображаемых друзей», произносят всего несколько реплик. Но все же наличие таких звезд, как Мэтт Деймон, Джордж Клуни или Брэдли Купер, — это звучит как минимум неплохо. Больше реплик досталось создательнице великолепного сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж и знаменитому офисному работнику Стиву Кареллу.

Фото Кадр из фильма «Воображаемые друзья»

Не забывают Красински с Рейнольдсом и о семейных узах: все-таки «Воображаемые друзья» — это кино для детей и их родителей. Так что в истории нашлось место и жене Рейнольдса Блейк Лайвли, и спутнице жизни Красински — Эмили Блант.

Но главная звезда фильма — это не озвучившие фантастических существ актеры, не переодетый в фокусника Райан Рейнольдс и даже не сам Джон Красински. Душой фильма стала юная Кейли Флеминг, сумевшая оживить достаточно обычный образ Элизабет.

Фото Кадр из фильма «Воображаемые друзья»

Стоит ли смотреть фильм «Воображаемые друзья»

«Воображаемые друзья» неидеальны, но, как и в реальном мире, порой приходится мириться с недостатками ради чего-то большего. И если лента Джона Красински покажется вам скучной, попробуйте взглянуть на нее глазами ребенка — может быть, тогда она заиграет новыми красками. Авторы как минимум заслуживают если не уважения, то понимания в своем стремлении сделать доброе и светлое кино.