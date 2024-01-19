Обзор фильма «Воздух». Что важнее — Родина или человек?

18 января прошла премьера фильма Алексея Германа младшего «Воздух». Рассказываем все, что известно о военной драме.

Сюжет картины

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. По сюжету фильма «Воздух» в смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц без боевого опыта. Девушкам предстоит понять, что такое война и как выживать в мужском мире.

Создатели фильма «Воздух»

Режиссером проекта выступил Алексей Герман — младший («Под электрическими облаками»). Сценарий фильма «Воздух» написал он же вместе с Еленой Киселевой («Грех»).

В числе продюсеров картины Артем Васильев («Антология русского хоррора: Красный состав»), Константин Эрнст («Балабанов. Колокольня. Реквием»), Сергей Титинков («Вызов»), Федор Щербаков («Арт и Факт») и Наталия Клибанова («Мира»).

Актерский состав

В картине Алексея Германа — младшего снялись Анастасия Талызина (Женя), Аглая Тарасова (Катя), Кристина Лапшина (Маша), Кристина Исайкина-Бергер (Марина Яценко), Елена Лядова (Рита), Антон Шагин (Володя) и Сергей Безруков (Алексей Астафьев).

Фото Кадр из фильма «Воздух»

Обзор картины

Когда говорят о военном фильме, в котором девушки проходят путь от неопытных добровольцев до самоотверженных солдат, трудно не вспомнить советскую экранизацию одноименной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». (В 2006 году выходил еще сериал российско-китайского производства, но не остался в зрительской памяти — во всяком случае в той степени, что и картина Станислава Ростоцкого.)

«Воздух» идет по схожему пути, прославляя женскую стойкость и отвагу в период войны. Суть остается прежней, но акценты смещаются. Раньше нам показывали, что мотивация девушек идти на войну — отчаяние. Они не считали себя солдатами, и только ужасные обстоятельства вынуждали их встать на линию огня. При обычных условиях они бы хотели так называемого простого женского счастья: создать семью.

У картины «Воздух» куда более феминистский посыл — девушки отстаивают свое право сражаться и не соответствовать мужским ожиданиям (рожать детей или «заплетать косы»).

Фото Кадр из фильма «Воздух»

Фильм Алексея Германа — младшего ставит перед зрителями глобальные вопросы в духе: что важнее — Родина или человек? Персонажи пытаются найти в себе внутреннюю опору. Что заставляет их сражаться? Боль своих соотечественников, вера в высшую справедливость или любовь? А может быть, память? Страх быть забытым толкает на невероятные поступки.

Настоящее искусство не дает ответы на вопросы. Оно их создает, и в этом смысле картина Алексея Германа — младшего пытается быть чем-то большим.

Где смотреть фильм «Воздух»

С 18 января военная драма Алексея Германа — младшего «Воздух» доступна для просмотра в российских кинотеатрах.