«Время жить»: какой получилась драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью

31 октября в российский прокат вышла картина Джона Краули «Время жить». Рассказываем, какой получилась драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью.

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Сюжет фильма «Время жить»

Картина Джона Краули («Жизнь после жизни», «Щегол») рассказывает об отношениях представителя компании Weetabix Тобиаса Дюрана (Эндрю Гарфилд) и шеф-повара баварской фьюжн-кухни Алмут Брюль (Флоренс Пью). В союзе героям приходится переживать взлеты и падения. Но самым серьезным испытанием стала смертельная болезнь.

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Персонажи знакомятся при достаточно нетривиальных обстоятельствах. Получив документы на развод, Тобиас не смог их подписать и отправился в супермаркет за ручками. По пути назад его сбила машина — за рулем была Алмут. В качестве извинения она пригласила Тобиаса в ресторан, в котором работает.

После ужина у героев завязались отношения. Спустя несколько месяцев Тобиас попытался вывести их на новый уровень, подняв тему о детях, но Алмут это оттолкнуло, и персонажи расстались. Позже им удалось помириться, потому что мужчина признал, что уделял больше внимания будущему, чем настоящему, и это было ошибкой.

Фото Кадр из фильма «Время жить», реж. Джон Краули / Film4, StudioCanal, SunnyMarch

Очередным испытанием для пары стала новость о том, что у Алмут рак яичника. У нее было два пути лечения, один из которых (гистерэктомия, гинекологическая операция, при которой удаляется матка) не позволил бы героине иметь детей. Алмут решила пойти по второму пути, который оставлял ей возможность завести ребенка, но также повышал риск обострения болезни в будущем.

Тобиасу и Алмут удалось стать родителями. Они переезжают в небольшой коттедж и на ферму. Несколько лет герои живут счастливо, а потом узнают, что рак Алмут перешел в третью стадию. Тобиас склоняется к тому, что возлюбленной нужен курс химиотерапии, но она не готова проходить через тяжелое лечение снова. Героиня решает наполнить свои последние месяцы радостью и достижениями, а не борьбой и мучениями.

Фото Кадр из фильма «Время жить», реж. Джон Краули / Film4, StudioCanal, SunnyMarch

Каким получился фильм «Время жить»

В период пандемии актриса Флоренс Пью завела в своих соцсетях рубрику «Готовим с Фло», в которой делилась рецептами любимых блюд. Позже Пью завела тематический канал, а затем решила запустить собственное кулинарное шоу. На последнее, правда, актриса не могла найти время из-за плотного графика съемок.

Фильм «Время жить» объединил таланты Флоренс Пью, показав ее успешным шеф-поваром, которая борется за победу в самом престижном кулинарном конкурсе в мире.

Фото Кадр из фильма «Время жить», реж. Джон Краули / Film4, StudioCanal, SunnyMarch

Вероятно, главным достижением этой картины о смертельной болезни стало то, насколько в ней невероятно много жизни. Режиссер Джон Краули снял трогательный фильм о том, как важно ценить каждую минуту. Но при этом «Время жить» не давит на зрителей постоянным ощущением трагичности и бессилия перед ситуациями, над которыми человек невластен.

Чтобы добиться такого эффекта, постановщик показал историю отношений Тобиаса и Алмут не в хронологическом порядке. Спокойная рутина их семейной жизни сменяется эпизодом стихийного знакомства персонажей. Веселые и неловкие фрагменты смешиваются с разрушительными и опустошающими, но оставляют надежду на то, что следующий эпизод не станет финальным.

Фото Кадр из фильма «Время жить», реж. Джон Краули / Film4, StudioCanal, SunnyMarch

Стоит ли смотреть фильм «Время жить»

«Время жить», безусловно, одна из лучших кинопремьер этой осени. В мировой прокат картина вышла в сентябре, а в России — 31 октября, в период релизов хорроров, выходящих в преддверии Хэллоуина. Возможно, в этом даже больше смысла, чем может показаться на первый взгляд.

В недавнем сиквеле «Битлджуса» Тим Бертон показал главными страхами детей и взрослых фруктовый салат и ипотеку. В его прекрасном сказочном мире персонажи ходят в мир мертвых, как к себе домой, и могут вернуться оттуда в любое время. А те, кто все же остается по ту сторону, попадает на вечную вечеринку и не стремится назад.

Проблема в том, что, даже не будучи королями готического кино, люди порой предпочитают игнорировать все, что может их напугать.

«Время жить» сознательно отказывается от побега как самообмана в попытке защитить свой внутренний мир. Персонажи фильма стараются проговаривать свои главные опасения, даже если в тех трудно признаться. Как сказал персонаж Эндрю Гарфилда в картине, «лучше провести умеренно неловкий разговор сейчас, чем полностью разрушающий через пять-десять лет». А если сложно что-то сказать вслух, то можно выразить свои чувства на бумаге — главное доносить их любым возможным способом.