Абьюз в осенних тонах: чем запомнится драма «Все закончится на нас»

В кинотеатральном прокате успешно показывает себя романтическая драма «Все закончится на нас». Это экранизация одноименного романа Коллин Гувер, который вышел в 2016 году. О ленте Джастина Бальдони не говорят так много и громко, как о самом громком релизе этого лета — «Дэдпуле и Росомахе». Но фильм уже можно назвать хитом проката. При этом для зрителя, незнакомого с первоисточником и не особо следящего за рекламной кампанией проекта, «Все закончится на нас» может преподнести сюрприз. Рассказываем, какой получилась картина и стоит ли ее смотреть.

Сюжет фильма «Все закончится на нас»

Лили Блум — уроженка маленького городка в штате Мэн, переехавшая в Бостон. Она посещает похороны своего отца. В момент, когда до нее доходит очередь сказать прощальное слово, героиня пытается вспомнить хоть что-то хорошее о родителе, но запинается и в тишине уходит. Вернувшись в Бостон, девушка, планирующая открыть свой цветочный магазин, знакомится с нейрохирургом Райлом Кинкейдом. Привлекательный молодой врач не привык к серьезным отношениям, но ради Лили, кажется, готов попробовать.

Фото Кадр из фильма «Все закончится на нас»

Параллельно с событиями из жизни взрослой Лили зритель наблюдает за флешбэками в юность героини. Девушка заводит романтические отношения с живущим по соседству в заброшенном доме бездомным парнем. Несложно предположить, что первая подростковая влюбленность занимает важное место в сердце героини. Парень по имени Атлас еще появится и сыграет роль в отношениях Лили и Райла, которые окажутся уже не такими радужными. История «Все закончится на нас» сложится немного сложнее и злободневнее, чем может показаться в первые минуты фильма.

Каким получился фильм «Все закончится на нас»

«Все закончится на нас» — экранизация романа для подростков, который был особо популярен в период пандемии. При этом лента, поставленная режиссером (который также сыграл в фильме Райла), изменяет первоисточник. Герои книги были на добрый десяток лет моложе, в то время как что Бальдони, что Блэйк Лайвли, что Брэндон Скленар (сыгравший повзрослевшего Атласа) совсем не выглядят как двадцатилетние юнцы. Впрочем, сама автор оригинала, кажется, одобрила такой подход и даже заявила, что сделать книжных персонажей столь молодыми было ее ошибкой.

Фото Кадр из фильма «Все закончится на нас»

Как бы ни обманывал постер и что бы ни говорила Блейк Лайвли на презентациях фильма, «Все закончится на нас» сложно назвать легкой и беззаботной лентой. В основе всей истории лежит тема домашнего насилия. Лили не придает большого значения вспышкам гнева ее близких людей и понимает, что ситуация далека от нормы, лишь во время откровенно вопиющих случаев.

Сцены насилия нарочно сняты так, будто бы все случившееся — лишь случайность, лишь стечение обстоятельств. Эпизоды агрессии будто бы показаны через мироощущение героини, влюбленной и беззаботной. Но не только розовые очки мешают Лили увидеть реальное положение дел.

Фото Кадр из фильма «Все закончится на нас»

«Все закончится на нас» пытается балансировать между высказыванием на серьезную тему и откровенно развлекательным кино. И в большинстве случаев чаша весов склоняется все-таки в сторону последнего.

Лили будто бы сошла с картинок на сайте Lookbook 2012 года. Даже будучи заплаканной, Блейк Лайвли остается с идеальной укладкой и держится так, словно ничего в ее жизни не происходит.

Фото Кадр из фильма «Все закончится на нас»

Все это мешает отделаться от искусственности происходящего на экране. Ну а финальная сцена кажется шитой белыми нитками и будто бы обнуляет всю важность самой героини, которая действительно может сама со всем справиться.

Скандал за кулисами фильма «Все закончится на нас»

Быть может, причиной такой странной подачи фильма стал конфликт между главными лицами на съемочной площадке. Блейк Лайвли не просто сыграла главную роль в фильме, но также выступила в качестве продюсера ленты. А воплотивший на экране Райла Джастин Бальдони выступил в качестве постановщика. И казалось бы, нет ничего необычного: не в первый раз актеры совмещают несколько позиций при производстве фильма.

Только вот слухи, доносящиеся из-за кулис, говорят о не самой теплой атмосфере. Часть съемочной команды негативно отзывается о Бальдони и его поведении на площадке, другая же защищает актера и режиссера.

Фото Кадр из фильма «Все закончится на нас»

Но самые большие вопросы вызвало продвижение «Все закончится на нас». Промокампания фильма фактически разделилась на две части. За одну половину ответственна Лайвли, а за другую — Бальдони. И обе эти ветви продвижения не пересекаются: актеры не фотографируются друг с другом и по-разному преподносят премьеру тематически.

Постановщик делает упор на важности поднимаемых в фильме проблем и репрезентации жертв насилия. Блейк Лайвли же подверглась критике за слишком легкомысленное отношение к проекту и попытки презентовать его не как драму, а как обычный романтический фильм. Актриса также подтвердила, что действительно принимала большое участие в создании сценария проекта. А сцена знакомства Лили и Райла на крыше была по большей части написана ее мужем Райаном Рейнольдсом.

Фото Кадр из фильма «Все закончится на нас»

Стоит ли смотреть фильм «Все закончится на нас»

В любом случае «Все закончится на нас» уже стал хитом проката и в пару с «Дэдпулом и Росомахой» сделал семейство Рейнольдс — Лайвли королями кинотеатров лета 2024 года.

При этом фильм, несмотря на слишком легкомысленный подход и странные моменты, все еще заслуживает внимания, ведь говорит о сложных и, главное, важных вещах. А еще картина запомнится вам ностальгичной атмосферой осеннего Нью-Йорка начала десятых. После просмотра «Все закончится на нас» с большой вероятностью у вас может появиться желание зайти в кофейню за тыквенным латте, подобрать себе лук в осенних тонах и вернуть не набивший оскомину 2007-й, а такой теплый и душевный 2012 год.