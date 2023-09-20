Второй сезон «Локи»: дата выхода, каст и все, что известно о продолжении сериала на данный момент

Дата выхода второго сезона «Локи»

5 октября выйдет второй сезон сериала Marvel «Локи». Проект сосредоточен на истории бога обмана (Том Хиддлстон), попавшего в TVA (Управление временными изменениями) за нарушение хода священной линии времени.

По сюжету главный герой переосмысляет весь свой жизненный путь, отказывается от Великой Цели (Glorious Purpose) и находит новых друзей. Все эти события разворачиваются на фоне поиска одного из Локи-Вариантов Сильвии (Софи Ди Мартино), готовой уничтожить бюрократическую организацию TVA, сломавшую ей жизнь.

Сюжет второго сезона «Локи»

В конце первого сезона Сильвия убивает Того, кто остается (Джонатан Мэйджерс) — самую лояльную версию Канга Завоевателя, тем самым освободив мультивселенную. TVA сталкивается с беспрецедентным массововым разветвлением таймлайнов.

Во втором сезоне проекта Локи, Мобиус (Оуэн Уилсон) и Охотница B-15 (Вунми Моссаку) будут путешествовать по постоянно расширяющейся и все более опасной мультивселенной в поисках Сильвии, судьи Равонны Ренслейер (Гугу Мбата-Роу), Мисс Минутки (Тара Стронг) и истины о том, что на самом деле значит свобода воли и славная миссия.

Каст второго сезона «Локи»

Во втором сезоне «Локи» к своим ролям вернутся Том Хиддлстон (Локи), Оуэн Уилсон (Мобиус), Софи Ди Мартино (Сильвия), Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер), Вунми Моссаку (Охотница B-15), Тара Стронг (Мисс Минутка) и Юджин Кордеро (Кейси). Джонатан Мэйджерс представит другой Вариант Канга Завоевателя.

Среди новых лиц проекта — Ке Хюи Куан, Кейт Дики и Рафаэль Касаль.

Трейлер второго сезона «Локи»

Расписание выхода всех серий второго сезона «Локи»

2 сезон, 1 серия — 5 октября

2 сезон, 2 серия — 12 октября

2 сезон, 3 серия — 19 октября

2 сезон, 4 серия — 26 октября

2 сезон, 5 серия — 2 ноября

2 сезон, 6 серия — 9 ноября