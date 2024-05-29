От кандидата в мастера спорта по шахматам до Маргариты. Биография Юлии Снигирь

Российская актриса снималась в боевике «Крепкий орешек» и сериале «Новый папа».

Юлия Снигирь (Юлия Сирискина)

Дата рождения: 2 июня 1983 года

Место рождения: Донской (Тульская область)

Рост: 167 см

Детство и юность Юлии Снигирь

Юлия Сирискина (Снигирь) родилась 2 июня 1983 года в городе Донской (Тульская область) в обычной семье. Ее отец Виктор Сирискин был шахматистом, а мать Светлана работала телефонисткой АТС. У актрисы также есть младший брат Александр.

Девочка училась в гимназии с математическим уклоном. Как и ее отец, играла в шахматы, даже стала кандидатом в мастера спорта. После окончания школы Юлия подала документы на факультет иностранных языков в педагогический университет, но ей не хватило баллов. Целый год девушка готовилась, параллельно работала секретарем, репетитором по английскому языку в детском саду и расклеивала объявления. Через год она смогла поступить и даже получила красный диплом. Несколько лет Сирискина работала в школе.

Когда она была студенткой, ее пригласили в модельное агентство Point. Именно здесь Юлию заметила помощница режиссера Валерия Тодоровского. Он искал актеров для фильма «Стиляги». Но кастинг девушка не прошла, ведь у нее не было профессионального образования. При этом ей посоветовали попробовать себя в театральном вузе. Она прислушалась к экспертному мнению и поступила в Театральное училище им. Щукина на курс Родиона Овчинникова. Правда, бросила его на последнем курсе, так как не смогла совмещать обучение и съемки.

Юлия Снигирь. Фото Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Актерская карьера Юлии Снигирь

Юлия Снигирь начала сниматься уже на первом курсе. В 2006-м ее утвердили в драму «Последний забой», она работала на одной съемочной площадке с

Сергеем Гармашем и Ниной Усатовой. В том же году она снялась в клипе группы «Звери» на композицию «До скорой встречи». Это не единственный случай, когда она сотрудничала с музыкантами. Актрису можно увидеть в видеороликах Валерия Меладзе на песни «Белые птицы» и «Мой брат», группы «Чай вдвоем» (трек «День рождения»).

Затем последовали эпизодические роли в фильмах «Вакцина» (2007) и «Глянец» (2007). Однако всероссийская слава пришла к молодой актрисе после выхода двух частей «Обитаемого острова» (2008, 2009) по одноименному роману Стругацких. В киноленте она исполнила роль Рады Гаал.

На ее счету такие фильмы и сериалы, как «Доктор Тырса» (2010-2011), «Небо в огне», «Долина роз», «Кококо», «Страна ОЗ» (2015), «Про любовь» (2015). Также Снигирь сыграла в исторической драме «Распутин» с Жераром Депардье.

Знание языков позволило ей сниматься в иностранных лентах. Так, она появилась в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013) с Брюсом Уиллисом в главной роли. Российская актриса была утверждена в такие иностранные проекты, как «Делириум» (2013), «Отмороженные» (2014), «Морозилка» (2014). Ей пророчили хорошее будущее в Голливуде, однако денег на жизнь в Лос-Анджелесе у нее не было, поэтому Юлия вернулась в Россию. Громкой мировой премьерой стал сериал «Новый папа», где главную роль сыграл Джуд Лоу. Во второй части «Нового папы» появились Джон Малкович и Юлия Снигирь. Россиянка предстала в образе супруги лечащего врача Пия XIII Евы Новак.

Значимыми работами в творческой биографии актрисы были сериалы «Великая» (2015) и «Кровавая барыня» (2017).

В 2019-м состоялась премьера сериала Константина Богомолова «Хороший человек», где Юлии досталась роль следователя Евгении. В 2022 году она появилась вместе с Владимиром Вдовиченковым в детском фильме «Чук и Гек. Большое приключение».

Весной 2023-го на экраны вышла историческая драма «За нас с вами», где Юлия сыграла одну из главных ролей. Действие разворачивается в период правления Иосифа Сталина. В этом же году состоялась премьера сериала-байопика «Шаляпин». ?Снигирь предстала в качестве возлюбленной певца Марии Петцольд.

Зимой 2024 года в кинотеатрах вышел фильм «Мастер и Маргарита» по известному произведению Михаила Булгакова. Снигирь снялась там вместе со своим мужем Евгением Цыгановым.

«С одной стороны, у Маргариты нелюбимый муж, жизнь не та, которой хотелось бы, а с другой — ее силы духа достаточно для того, чтобы любимого человека поддержать и вытащить. Для меня именно это было главное: Маргарита как бы все за Мастера придумала, и это узнаваемо сегодня, когда мужчина вроде не просил, а женщина уже все придумала и разрулила», — рассказывала Снигирь в интервью для платформы «Кинопоиск».

Также в этом году зрители увидели сериал «Золотое дно», рассказывающий о жизни богатых наследников, с участием актрисы.

Снигирь пробовала себя и в качестве ведущей на телевидении. Она была соведущей Леонида Бершидского в программе «Теория относительности» на СТС и работала на телеканале «Петербург — Пятый канал».

Юлия Снигирь и Джуд Лоу. Фото Кадр из сериала «Молодой папа»

Личная жизнь Юлии Снигирь

Первым мужем актрисы был Алексей Снигирь, именно его фамилию носит звезда «Мастера и Маргариты». Девушка вышла за мужчину, когда ей было 17 лет. В 2008 году брак распался.

У Юлии в течение двух лет были отношения с кинооператором Максимом Осадчим. У них большая разница в возрасте — 18 лет. В 2013 году стало известно о романе Юлии с актером Данилой Козловским. Их отношения длились около года.

В 2015-м Снигирь все чаще стали видеть в компании коллеги Евгения Цыганова. Ради возлюбленной актер бросил жену, от которой у него шестеро детей. На момент расставания женщина была беременна седьмым.

Звезда «Кровавой барыни» в 2016-м подарила избраннику сына Федора. Однако неизвестно, узаконили они свои отношения или нет. В 2019-м на их пальцах появились обручальные кольца. Но актеры отказались комментировать, было ли изменение статуса.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Фото Global Look Press

Юлия Снигирь сейчас

В 2024-м ожидается премьера сериала «Преступление и наказание». В каст вошли Иван Янковский, Любовь Аксенова, Алена Михайлова, Тихон Жизневский и Юлия Снигирь. В экранизации романа Достоевского актрисе досталась роль жены Свидригайлова — Марфы Петровны.

Онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о начале работы над вторым сезоном сериала «Золотое дно». На данный момент известно, что из прежних актеров продолжат сниматься Юлия Снигирь и Алексей Гуськов.

1 мая на стриминговом сервисе Wink состоялась премьера сериала «Я знаю, кто тебя убил» по роману Любови Бариновой «Ева». Главные роли сыграли Александр Яценко и Юлия Снигирь.

Юлия Снигирь. Фото Global Look Press

10 лучших фильмов и сериалов по версии «Кинопоиска»

«С чего начинается Родина» (2014)

«Великая» (2015-2023)

«Кровавая барыня» (2017)

«Новый папа» (2020)

«Везет» (2021)

«Казнь» (2022)

«Время года зима» (2022)

«Мастер и Маргарита» (2023)

«Золотое дно» (2024)

«Я знаю, кто тебя убил» (2024)

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