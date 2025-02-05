Биография Юрия Колокольникова: история российского актера, снявшегося в «Белом лотосе»

В фильмографии артиста несколько громких зарубежных проектов.

Юрий Андреевич Колокольников

Дата рождения: 15 декабря 1980 года.

Место рождения: Москва.

Деятельность: актер, продюсер.

Начало карьеры: с 1994 года.

Рост: 196 см.

Детство и юность Юрия Колокольникова

Юрий Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве. Его мать, Марина Сонкина, работала журналистом, а отец, Андрей Колокольников, был ученым. В семье воспитывался старший брат Федор, сейчас он — доктор математических наук. После развода Сонкина вместе с сыновьями по работе переехала в Канаду.

В подростковом возрасте у Колокольникова были проблемы с поведением, поэтому мать отправила его в Россию к отцу. Юрий застал трудные 90-е годы. Он рано начал работать.

Однажды его отец увидел объявление о наборе в киношколу, куда и решил отдать сына. Юрию очень понравилось эта идея. Параллельно он играл в детских постановках. Колокольников-старший через знакомых пристроил наследника на роль беспризорника в сериал «Железный занавес».

В 15 лет Юра сдал школьные экзамены экстерном и поступил в Щукинское училище. После окончания вуза поехал покорять США, но, не добившись успеха, вернулся на родину.

Фото Кадр из сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой»

Актерская карьера в отечественном кинематографе

Будучи студентом, Юрий Колокольников получил роль в фильме Петра Тодоровского «Ретро втроем» (1998). Однако картина не имела успеха у зрителей. В первое время начинающего актера утверждали в исторические проекты. Среди них «В августе 44-го...» (2000), «В июне 41-го» (2003), «Статский советник» (2005).

Колокольников пробовал себя и в комедийном жанре. Он появился в проекте «Счастливый конец» (2010). В 2017 году вышел биографический фильм «ВМаяковский», где актер сыграл главную роль. В начале его карьеры были и такие громкие проекты, как «Распутин» (2011), «Поддубный» (2013), «Метод» (2015), «Про любовь» (2015), «Завтрак у папы» (2016).

С 2020-го вышло несколько крупных проектов с участием Колокольникова. Это «Беспринципные» (2020), «Серебряные коньки» (2020), «Петровы в гриппе» (2021), «Молоко» (2021), «Беспринципные в деревне» (2023), «Мастер и Маргарита» (2024).

Актер не зацикливается на драмах, а снимается в разных жанрах. Например, в 2022 году вышла экранизация антиутопии Евгения Замятина «Мы». В его арсенале есть две сказки: «По щучьему велению» (2023) и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2025).

Фото Кадр из сериала «Белый лотос», реж. Майк Уайт / HBO

Актерская карьера в западном кинематографе

Юрий Колокольников входит в немногочисленное число российских актеров, которые активно снимаются в западных фильмах. Впервые на съемочной площадке иностранного проекта артист появился в 2014 году. Это был сериал «Игра престолов». Россиянина можно увидеть в 4-м сезоне, где ему досталась роль вождя одичалых Стира. Также Колокольников снялся во французском боевике «Перевозчик: Наследие» (2015).

В 2017 году актера утвердили на роль бандита по имени Иван в боевике «Телохранитель киллера». В главных ролях фильма сыграли Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон.

На счету Колокольникова есть и российско-китайский проект. Он появился в образе Петра I в «Тайне печати дракона» (2019).

В 2020-м ему посчастливилось поработать с Кристофером Ноланом в научно-фантастическом боевике «Довод». Россиянин сыграл начальника охраны. Съемки проходили в нескольких странах: Великобритании, Дании, Индии, Италии, Норвегии, США и Эстонии.

В 2024 году состоялась премьера супергеройского фильма «Крэйвен-охотник», где Колокольникову досталась роль главы кировской мафии. В фильме снялись Рассел Кроу и Аарон Тейлор-Джонсон.

Фото Кадр из фильма «Последний ронин»

Достижения Юрия Колокольникова

Лауреат театральной премии «Чайка» (2003)

Лауреат молодежной премии «Триумф» (2004)

Личная жизнь Юрия Колокольникова

Первой супругой артиста стала Надежда Макляровская, экономист по образованию. Также девушка основала собственное агентство недвижимости. Их брак просуществовал с 2001 по 2013 год. В семье родилась дочь Таисия (род. 2006).

Актер состоял в гражданском браке с актрисой Ксенией Раппопорт. Их связь началась, когда Колокольников был женат. Звезда отечественного кино родила от него дочь, которую назвали София (род. 2011). В 2014-м пара рассталась.

В 2024 году Юрий Колокольников женился во второй раз. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте. Также актер появится в третьем сезоне сериала «Белый лотос».

Фото Кадр из сериала «Воскресенский», реж. Дмитрий Петрунь / Эпик Медиа, Петрофильм

10 лучших фильмов и сериалов по версии «Кинопоиска»

«Игра престолов» (2014)

«Мой дикий друг» (2024)

«Метод» (2015 — наст. время)

«В августе 44-го» (2001)

«Крюк» (2021)

«Статский советник» (2005)

«Герой нашего времени» (2006)

«Мамочки» (2015-2017)

«Крылья империи» (2017-2019)

«Юг» (2024)

Социальные сети Юрия Колокольникова

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