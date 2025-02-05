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Юрий Колокольников: биография российского актера, фильмы и сериалы — Белый лотос, Игра престолов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:30

5 мин.

Биография Юрия Колокольникова: история российского актера, снявшегося в «Белом лотосе»

Юрий Колокольников снялся в 3-м сезоне «Белого лотоса»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Андрей Эрштрем, Известия
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В фильмографии артиста несколько громких зарубежных проектов.

Юрий Андреевич Колокольников
Дата рождения: 15 декабря 1980 года.
Место рождения: Москва.
Деятельность: актер, продюсер.
Начало карьеры: с 1994 года.
Рост: 196 см.

Детство и юность Юрия Колокольникова

Юрий Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве. Его мать, Марина Сонкина, работала журналистом, а отец, Андрей Колокольников, был ученым. В семье воспитывался старший брат Федор, сейчас он — доктор математических наук. После развода Сонкина вместе с сыновьями по работе переехала в Канаду.

В подростковом возрасте у Колокольникова были проблемы с поведением, поэтому мать отправила его в Россию к отцу. Юрий застал трудные 90-е годы. Он рано начал работать.

Однажды его отец увидел объявление о наборе в киношколу, куда и решил отдать сына. Юрию очень понравилось эта идея. Параллельно он играл в детских постановках. Колокольников-старший через знакомых пристроил наследника на роль беспризорника в сериал «Железный занавес».

В 15 лет Юра сдал школьные экзамены экстерном и поступил в Щукинское училище. После окончания вуза поехал покорять США, но, не добившись успеха, вернулся на родину.

Фото Кадр из сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой»

Актерская карьера в отечественном кинематографе

Будучи студентом, Юрий Колокольников получил роль в фильме Петра Тодоровского «Ретро втроем» (1998). Однако картина не имела успеха у зрителей. В первое время начинающего актера утверждали в исторические проекты. Среди них «В августе 44-го...» (2000), «В июне 41-го» (2003), «Статский советник» (2005).

Колокольников пробовал себя и в комедийном жанре. Он появился в проекте «Счастливый конец» (2010). В 2017 году вышел биографический фильм «ВМаяковский», где актер сыграл главную роль. В начале его карьеры были и такие громкие проекты, как «Распутин» (2011), «Поддубный» (2013), «Метод» (2015), «Про любовь» (2015), «Завтрак у папы» (2016).

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С 2020-го вышло несколько крупных проектов с участием Колокольникова. Это «Беспринципные» (2020), «Серебряные коньки» (2020), «Петровы в гриппе» (2021), «Молоко» (2021), «Беспринципные в деревне» (2023), «Мастер и Маргарита» (2024).

Актер не зацикливается на драмах, а снимается в разных жанрах. Например, в 2022 году вышла экранизация антиутопии Евгения Замятина «Мы». В его арсенале есть две сказки: «По щучьему велению» (2023) и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2025).

Фото Кадр из сериала «Белый лотос», реж. Майк Уайт / HBO

Актерская карьера в западном кинематографе

Юрий Колокольников входит в немногочисленное число российских актеров, которые активно снимаются в западных фильмах. Впервые на съемочной площадке иностранного проекта артист появился в 2014 году. Это был сериал «Игра престолов». Россиянина можно увидеть в 4-м сезоне, где ему досталась роль вождя одичалых Стира. Также Колокольников снялся во французском боевике «Перевозчик: Наследие» (2015).

В 2017 году актера утвердили на роль бандита по имени Иван в боевике «Телохранитель киллера». В главных ролях фильма сыграли Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон.

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На счету Колокольникова есть и российско-китайский проект. Он появился в образе Петра I в «Тайне печати дракона» (2019).

В 2020-м ему посчастливилось поработать с Кристофером Ноланом в научно-фантастическом боевике «Довод». Россиянин сыграл начальника охраны. Съемки проходили в нескольких странах: Великобритании, Дании, Индии, Италии, Норвегии, США и Эстонии.

В 2024 году состоялась премьера супергеройского фильма «Крэйвен-охотник», где Колокольникову досталась роль главы кировской мафии. В фильме снялись Рассел Кроу и Аарон Тейлор-Джонсон.

Фото Кадр из фильма «Последний ронин»

Достижения Юрия Колокольникова

  • Лауреат театральной премии «Чайка» (2003)

  • Лауреат молодежной премии «Триумф» (2004)

Личная жизнь Юрия Колокольникова

Первой супругой артиста стала Надежда Макляровская, экономист по образованию. Также девушка основала собственное агентство недвижимости. Их брак просуществовал с 2001 по 2013 год. В семье родилась дочь Таисия (род. 2006).

Актер состоял в гражданском браке с актрисой Ксенией Раппопорт. Их связь началась, когда Колокольников был женат. Звезда отечественного кино родила от него дочь, которую назвали София (род. 2011). В 2014-м пара рассталась.

Юрий Колокольников и&nbsp;Вильма Кутавичюте. Актер Юрий Колокольников тайно женился

В 2024 году Юрий Колокольников женился во второй раз. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте. Также актер появится в третьем сезоне сериала «Белый лотос».

Фото Кадр из сериала «Воскресенский», реж. Дмитрий Петрунь / Эпик Медиа, Петрофильм

10 лучших фильмов и сериалов по версии «Кинопоиска»

  • «Игра престолов» (2014)

  • «Мой дикий друг» (2024)

  • «Метод» (2015 — наст. время)

  • «В августе 44-го» (2001)

  • «Крюк» (2021)

  • «Статский советник» (2005)

  • «Герой нашего времени» (2006)

  • «Мамочки» (2015-2017)

  • «Крылья империи» (2017-2019)

  • «Юг» (2024)

Социальные сети Юрия Колокольникова

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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