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Обзор на сериал «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой

Алиса Бондаренко
Киноман
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Проверка фактов

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Кадр из сериала «Захваченный рейс»
Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»
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На стриминговом сервисе Apple TV+ целиком вышел мини-сериал про захват гражданского самолета, где главную роль исполнил британский актер Идрис Эльба. Именно он (конечно же, не в одиночку) и займется разрешением возникшей проблемы. О чем сериал и стоит ли его смотреть?

О сериале

Синопсис сериала выглядит, как типичный сюжет фильмов с Лиамом Ниссаном, да и Эльба хорошо подходит на роль героя боевика без страха и упрека, который голыми руками свернет шеи захватчикам, а заодно и самолет посадит. Именно тут и кроется обман ожиданий: британский актер, несмотря на всю свою тестостероновую харизму, не будет бросаться в бой почти до самого конца. Главный герой Сэм Нельсон — опытный корпоративный переговорщик, за счет своего таланта помогающий крупным компаниям совершать более выгодные сделки на рынке. Именно это умение и станет его главным оружием против вооруженных захватчиков.

Кадр из сериала «Захваченный рейс»
Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

Сериал логично стартует в аэропорту. На семичасовой рейс Kingdom Airlines под номером KA29 из Дубая в Лондон опаздывают двое мужчин, один из которых тот самый Сэм Нельсон в исполнении Эльбы.

Занятная фишка семисерийного проекта — это повествование в реальном времени, ведь, как уже упоминалось ранее, перелет из ОАЭ в столицу Соединенного Королевства занимает те самые семь часов, а каждая серия длится 40-50 минут. Так что давайте пристегнем ремни и взлетим вместе с новым проектом от стриминга Apple.

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Сюжет Захваченного рейса

Во время посадки на злополучный рейс герой Идриса Эльбы получает сообщение от своей бывшей жены, которую он все еще любит: она отговаривает его от посадки, но уже поздно. И дело тут совсем не в ее осведомленности о готовящемся захвате, а в личных отношениях двух бывших супругов: Марша старается жить своей жизнью, а Сэм все еще не может забыть бывшую жену, с которой у него есть 18-летний сын.

Несмотря на то, что семья Нельсона и новый парень его экс-супруги будут участвовать в сюжете, после просмотра вы с большой вероятностью даже не вспомните их имена. Собственно, это касается почти всех персонажей. Большая часть героев ограничиваются типажами и функциями, двигающими сюжет вперед: пилот, стюардесса, неспокойный сосед по первому классу, тревожная и гиперопекающая своих детей пассажирка, молодой захватчик, захватчик постарше, совсем старый захватчик и так далее.

Кадр из сериала «Захваченный рейс»
Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

В ходе повествования мы познакомимся даже с министром иностранных дел Великобритании, но ее статус не прибавит этому образу глубины.

Кадр из сериала «Захваченный рейс»
Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

Из-за ошибки одного из бандитов захват самолета начинается раньше задуманного, и в то же время главный герой, используя талант переговорщика, пытается втереться к ним в доверие и помочь. Кстати, внимательный зритель может догадаться о причине захвата рейса еще в первой серии по одному из диалогов.

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По сюжету сериала в определенные моменты Идрис Эльба играет роль двойного агента, накаляя обстановку в самолете и раздражая преступников. Но за семь часовых серий мы увидим не только события на борту. Мы проследим за работой диспетчеров аэропортов Дубая и Лондона, британских правоохранительных органов, комиссией, созванной в связи с захватом самолета (туда входят министры обороны и иностранных дел) и даже познакомимся с подельниками захватчиков, которые не особо и хотели во всем этом участвовать.

Кадр из сериала «Захваченный рейс»
Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

Реакция критиков

Мини-сериал режиссера Джима Филда Смита и сценариста Джорджа Кея получился добротным триллером.

Несмотря на то, что среди актеров встречаются довольно заметные представители британской сериальной индустрии, среди которых Нил Мэскелл, Арчи Панджаби и Кристин Адамс, все прекрасно понимают, что звезда здесь одна — неподражаемый Идрис Эльба. Все остальные причастные к проекту будто меркнут на его фоне. Актер и кавалер Ордена Британской империи действительно делает все, что от него нужно (но не более того).

Кадр из сериала «Захваченный рейс»
Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

Сам сериал поступает так же: все семь серий держат зрителя в напряжении и за редким исключением не дают заскучать. Пока на экране захватывают самолет, создатели шоу умудряются захватить внимание зрителей и мастерски удерживать его в течении всего хронометража. Однако если разбираться в деталях плана грабителей и работе служб и комиссий, вскроется множество несостыковок, что заметило большинство зрителей.

Реакция зрителей

На Кинопоиске у сериала 7,5 из 10, на IMDb так же. В соцсетях сериал в основном хвалят и советуют, как развлечение на несколько вечеров.

«Мне не очень понравилось, когда моя жена впервые предложила посмотреть сериал, но он оказался намного лучше, чем я ожидал, и его правда стоит посмотреть. Идрис Эльба и Нил Маскелл, как обычно, были великолепны. Очень хорошее шоу Apple TV: если сможете, посмотрите его запоем, как мы. 7 часов подряд, как будто вы тоже летите рейсом Дубай — Лондон. Люди всегда чувствительны к эмоциям и отношениям, и то, как создатели подчеркнули этот момент, действительно прекрасно в #Захваченномрейсе и драме, построенной вокруг этого».

Кадр из сериала «Захваченный рейс»
Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

«#Захваченныйрейс был хорош, кроме сюжетных дыр в моментах с «людьми на земле». Чувствовалось, что сериал растянут. Но актерская игра была на высоте, особенно у тех, кто был в самолете».

«Идрис Эльба хорош. Злодеи не могущественны. Несмотря на логические недостатки и не столь реалистичную постановку сцен, сериал достаточно захватывающий, чтобы удержать ваше внимание в большинстве моментов. Довольно длинный. Не здорово, просто нормально. ВЫШЕ СРЕДНЕГО!».

Кадр из сериала «Захваченный рейс»
Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

«Рад поделиться своим последним увлечением Apple TV, #Захваченный рейс. Этот захватывающий сериал по-настоящему покорил мои чувства своей напряженной сюжетной линией и напряженными поворотами. Обязательно к просмотру для всех, кто жаждет волнующих впечатлений от просмотра».

Стоит ли смотреть Захваченный рейс

Если не учитывать моменты вроде того, где захватчики кричат на одних и тех же пассажиров с упорством недовольной бабки у подъезда, никак не подтверждая свои угрозы, или множество раз прощают герою Эльбы его неповиновение, сериал заслужил бы крепкую «пятерку». Такие сцены хоть и могут показаться глупыми, их можно простить — ведь главную свою функцию «Захваченный рейс» выполняет: развлекает, удерживает внимание и заставляет переживать в нужные моменты. Твердая «четыре» с плюсом!

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