Обзор на сериал «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой

На стриминговом сервисе Apple TV+ целиком вышел мини-сериал про захват гражданского самолета, где главную роль исполнил британский актер Идрис Эльба. Именно он (конечно же, не в одиночку) и займется разрешением возникшей проблемы. О чем сериал и стоит ли его смотреть?

О сериале

Синопсис сериала выглядит, как типичный сюжет фильмов с Лиамом Ниссаном, да и Эльба хорошо подходит на роль героя боевика без страха и упрека, который голыми руками свернет шеи захватчикам, а заодно и самолет посадит. Именно тут и кроется обман ожиданий: британский актер, несмотря на всю свою тестостероновую харизму, не будет бросаться в бой почти до самого конца. Главный герой Сэм Нельсон — опытный корпоративный переговорщик, за счет своего таланта помогающий крупным компаниям совершать более выгодные сделки на рынке. Именно это умение и станет его главным оружием против вооруженных захватчиков.

Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

Сериал логично стартует в аэропорту. На семичасовой рейс Kingdom Airlines под номером KA29 из Дубая в Лондон опаздывают двое мужчин, один из которых тот самый Сэм Нельсон в исполнении Эльбы.

Занятная фишка семисерийного проекта — это повествование в реальном времени, ведь, как уже упоминалось ранее, перелет из ОАЭ в столицу Соединенного Королевства занимает те самые семь часов, а каждая серия длится 40-50 минут. Так что давайте пристегнем ремни и взлетим вместе с новым проектом от стриминга Apple.

Сюжет Захваченного рейса

Во время посадки на злополучный рейс герой Идриса Эльбы получает сообщение от своей бывшей жены, которую он все еще любит: она отговаривает его от посадки, но уже поздно. И дело тут совсем не в ее осведомленности о готовящемся захвате, а в личных отношениях двух бывших супругов: Марша старается жить своей жизнью, а Сэм все еще не может забыть бывшую жену, с которой у него есть 18-летний сын.

Несмотря на то, что семья Нельсона и новый парень его экс-супруги будут участвовать в сюжете, после просмотра вы с большой вероятностью даже не вспомните их имена. Собственно, это касается почти всех персонажей. Большая часть героев ограничиваются типажами и функциями, двигающими сюжет вперед: пилот, стюардесса, неспокойный сосед по первому классу, тревожная и гиперопекающая своих детей пассажирка, молодой захватчик, захватчик постарше, совсем старый захватчик и так далее.

Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

В ходе повествования мы познакомимся даже с министром иностранных дел Великобритании, но ее статус не прибавит этому образу глубины.

Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

Из-за ошибки одного из бандитов захват самолета начинается раньше задуманного, и в то же время главный герой, используя талант переговорщика, пытается втереться к ним в доверие и помочь. Кстати, внимательный зритель может догадаться о причине захвата рейса еще в первой серии по одному из диалогов.

По сюжету сериала в определенные моменты Идрис Эльба играет роль двойного агента, накаляя обстановку в самолете и раздражая преступников. Но за семь часовых серий мы увидим не только события на борту. Мы проследим за работой диспетчеров аэропортов Дубая и Лондона, британских правоохранительных органов, комиссией, созванной в связи с захватом самолета (туда входят министры обороны и иностранных дел) и даже познакомимся с подельниками захватчиков, которые не особо и хотели во всем этом участвовать.

Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

Реакция критиков

Мини-сериал режиссера Джима Филда Смита и сценариста Джорджа Кея получился добротным триллером.

Несмотря на то, что среди актеров встречаются довольно заметные представители британской сериальной индустрии, среди которых Нил Мэскелл, Арчи Панджаби и Кристин Адамс, все прекрасно понимают, что звезда здесь одна — неподражаемый Идрис Эльба. Все остальные причастные к проекту будто меркнут на его фоне. Актер и кавалер Ордена Британской империи действительно делает все, что от него нужно (но не более того).

Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

Сам сериал поступает так же: все семь серий держат зрителя в напряжении и за редким исключением не дают заскучать. Пока на экране захватывают самолет, создатели шоу умудряются захватить внимание зрителей и мастерски удерживать его в течении всего хронометража. Однако если разбираться в деталях плана грабителей и работе служб и комиссий, вскроется множество несостыковок, что заметило большинство зрителей.

Реакция зрителей

На Кинопоиске у сериала 7,5 из 10, на IMDb так же. В соцсетях сериал в основном хвалят и советуют, как развлечение на несколько вечеров.

«Мне не очень понравилось, когда моя жена впервые предложила посмотреть сериал, но он оказался намного лучше, чем я ожидал, и его правда стоит посмотреть. Идрис Эльба и Нил Маскелл, как обычно, были великолепны. Очень хорошее шоу Apple TV: если сможете, посмотрите его запоем, как мы. 7 часов подряд, как будто вы тоже летите рейсом Дубай — Лондон. Люди всегда чувствительны к эмоциям и отношениям, и то, как создатели подчеркнули этот момент, действительно прекрасно в #Захваченномрейсе и драме, построенной вокруг этого».

Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

«#Захваченныйрейс был хорош, кроме сюжетных дыр в моментах с «людьми на земле». Чувствовалось, что сериал растянут. Но актерская игра была на высоте, особенно у тех, кто был в самолете».

«Идрис Эльба хорош. Злодеи не могущественны. Несмотря на логические недостатки и не столь реалистичную постановку сцен, сериал достаточно захватывающий, чтобы удержать ваше внимание в большинстве моментов. Довольно длинный. Не здорово, просто нормально. ВЫШЕ СРЕДНЕГО!».

Фото Кадр из сериала «Захваченный рейс»

«Рад поделиться своим последним увлечением Apple TV, #Захваченный рейс. Этот захватывающий сериал по-настоящему покорил мои чувства своей напряженной сюжетной линией и напряженными поворотами. Обязательно к просмотру для всех, кто жаждет волнующих впечатлений от просмотра».

Стоит ли смотреть Захваченный рейс

Если не учитывать моменты вроде того, где захватчики кричат на одних и тех же пассажиров с упорством недовольной бабки у подъезда, никак не подтверждая свои угрозы, или множество раз прощают герою Эльбы его неповиновение, сериал заслужил бы крепкую «пятерку». Такие сцены хоть и могут показаться глупыми, их можно простить — ведь главную свою функцию «Захваченный рейс» выполняет: развлекает, удерживает внимание и заставляет переживать в нужные моменты. Твердая «четыре» с плюсом!

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