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Заклятье шепот ведьм фильм 2024: что известно, актеры и роли, трейлер — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

2 мин.

«Заклятье. Шепот ведьм»: что известно о мистическом триллере Серика Бейсеу

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Фото Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
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13 июня в российский прокат выйдет фильм «Заклятье. Шепот ведьм». Рассказываем обо всем, что известно о новом мистическом триллере Серика Бейсеу.

Сюжет фильма «Заклятье. Шепот ведьм»

Действие проекта разворачивается в глухой деревне. Главный герой «Заклятья. Шепота ведьм» — сломленный и отчаявшийся детектив. Расследуя убийства подростков, он сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот грозит ужасной смертью.

Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Фото Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»

Создатели «Заклятье. Шепот ведьм»

Режиссером фильма «Заклятье. Шепот ведьм» выступил Серик Бейсеу, известный по работе над такими проектами, как «Отражение тьмы» и «Таблетка от слез».

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Сценарий картины написали Дмитрий Жигалов («Сквозь время»), Юлиана Закревская («Душегубы») и Сергей Калужанов («Курьеры»).

Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Фото Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»

Спродюсировали проект Евгений Мелентьев («Эбигейл»), Виктор Денисюк («Звездный разум»), Ирина Прохожай (для нее хоррор Серика Бейсеу — дебютная работа в качестве продюсера), Александр Куринский и Владимир Денисюк («За гранью реальности»), Николай Табашников («Затмение»), Александр Денисюк («Сквозь время») и Дмитрий Сущенко («Домашнее поле»).

Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Фото Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»

Актерский состав фильма «Заклятье. Шепот ведьм»

В фильме «Заклятье. Шепот ведьм» снялись Артур Бесчастный (Хавьер), Марьяна Спивак (София), Софья Шидловская (Яна), Игорь Грабузов (Ник), Сергей Сафронов (Артур), Валерия Кот (Джули), Кирилл Русин (Кевин), Илья Виногорский (Рон), Артем Фадеев (Пол в юности), Марина Гришакова (София в юности), Равиль Батыров (Ник в юности), Иван Рысин (Артур в юности), Семен Дорин (Томми), Максим Иванов (Люк), Коля Ноекельн (мама Яны) и Кирилл Якушенко (Мара).

Трейлер «Заклятье. Шепот ведьм»

Где смотреть «Заклятье. Шепот ведьм»

Картина «Заклятье. Шепот ведьм» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 13 июня.

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