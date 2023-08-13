8 зарубежных актеров, снявшихся в российском кино

Пока начинающие артисты со всего мира рвутся в Голливуд, уже состоявшиеся звезды открывают для себя новые горизонты. В сегодняшней подборке расскажем об известных зарубежных актерах, которые засветились в проектах российского производства.

Рэйф Файнс: «Две женщины»

Год: 2014

Режиссер: Вера Глаголева

Рейтинг Кинопоиска: 6.7

Рейтинг IMDb: 6.3

Фото Кадр из фильма «Две женщины».

Британский актер, дважды номинировавшийся на «Оскар» («Список Шиндлера», «Английский пациент»), всегда был неравнодушен к русской культуре, а в конце девяностых даже сыграл Евгения Онегина в картине, которую поставила его сестра Марта. Несколько лет спустя Файнс получил роль в экранизации пьесы Тургенева, съемками которой руководила Вера Глаголева. Ради фильма он даже освоил русский язык, хотя впоследствии все его реплики все равно были переозвучены из-за акцента. В совместном проекте России, Франции, Латвии и Великобритании также засветилась француженка Сильви Тестю («Жизнь в розовом цвете»).

Милла Йовович: «Выкрутасы»

Год: 2010

Режиссер: Леван Габриадзе

Рейтинг Кинопоиска: 6.3

Рейтинг IMDb: 5.9

Фото Кадр из фильма «Выкрутасы»

Голливудская звезда, знакомая зрителям по франшизе «Обитель зла», родилась в СССР: ее мать — актриса Галина Логинова («Много шума из ничего»). В итоге обе появились в романтической комедии о том, как скромный школьный учитель (в исполнении Константина Хабенского) приезжает покорять Москву, надеясь опубликовать свою рукопись, а вместо этого встречает девушку мечты, которая ради него бросает жениха (его сыграл Иван Ургант). Йовович самостоятельно озвучила свою роль на русском языке и даже спела песню «Свадьба».

Ален Делон: «С новым годом, мамы!»

Год: 2012

Режиссер: Сарик Андреасян, Артем Аксененко и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.3

Рейтинг IMDb: 6.3

Фото Кадр из фильма «С новым годом, мамы!»

Продолжение ленты «Мамы» состоит из пяти новелл, действие которых разворачивается в канун Нового года. В одной из них Ирина Розанова предстает в образе преподавательницы французского языка, которой сын (его сыграл Павел Воля) дарит поездку в Париж. И, разумеется, по счастливой случайности героиня встречает там своего кумира! Легенда французского кино Ален Делон сыграл самого себя. Позже режиссер новеллы «Увидеть Париж и...» Сарик Андреасян отмечал профессионализм и скромность актера.

Томас Кречман: «Сталинград»

Год: 2013

Режиссер: Федор Бондарчук

Рейтинг Кинопоиска: 5.7

Рейтинг IMDb: 5.7

Фото Кадр из фильма «Сталинград»

Изначально в фильм об обороне одного стратегически важного здания в ходе Сталинградской битвы пригласили Тиля Швайгера («Достучаться до небес»), однако актер отказался, объяснив это нежеланием играть нациста. В итоге роль отошла Томасу Кречману («Кинг Конг»). Любопытно, что еще в начале девяностых он снялся в немецкой ленте «Сталинград». Картина с таким названием есть и в фильмографии Федора Бондарчука: режиссер засветился в военной драме Юрия Озерова, созданной при участии СССР, США, Чехословакии и ГДР.

Джулия Ормонд: «Сибирский цирюльник»

Год: 1998

Режиссер: Никита Михалков

Рейтинг Кинопоиска: 7.8

Рейтинг IMDb: 7.7

Фото Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»

Вообще-то в исторической драме Никиты Михалкова снялась целая россыпь зарубежных звезд: ирландец Ричард Харрис («Гладиатор», «Гарри Поттер»), поляк Даниэль Ольбрыхский («Турецкий гамбит»), англичанин Роберт Харди («Гарри Поттер») и другие. Но больше других зрителям запомнилась британка французского происхождения Джулия Ормонд, исполнившая роль авантюристки Джейн. «Сибирский цирюльник» стал для нее не первым проектом о России: до этого она играла в таких фильмах, как «Екатерина Великая» и «Сталин».

Дэнни Трехо: «Курьер из «Рая»

Год: 2013

Режиссер: Михаил Хлебородов

Рейтинг Кинопоиска: 5.9

Рейтинг IMDb: 5.4

Фото Кадр из фильма «Курьер из Рая»

Мало кто знает, что одной из первых киноработ будущей звезды были съемки в боевике «Поезд-беглец», который поставил Андрей Кончаловский: изначально Трехо пригласили в качестве тренера по боксу, но режиссер предложил ему небольшую партию. Годы спустя актер появился в эпизоде криминальной комедии о столичном полицейском, который отправляется в российскую глубинку на помощь другу. Главные роли в «Курьере из «Рая» исполнили Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев и другие.

Шон Янг: «Есенин»

Год: 2005

Режиссер: Игорь Зайцев

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Рейтинг IMDb: 6.8

Фото Кадр из фильма «Есенин»

Одной из официальных жен великого русского поэта стала американская танцовщица Айседора Дункан. Она была гораздо старше Есенина и едва говорила по-русски, в то время как он не владел английским. В популярном российском сериале роль Дункан исполнила Шон Янг, которая прославилась благодаря культовой научно-фантастической ленте Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Вместе с Сергеем Безруковым они воплотили на экране одну из самых ярких и скандальных пар той эпохи.

Джон Малкович: «Про любовь. Только для взрослых»

Год: 2017

Режиссер: Анна Меликян, Наташа Меркулова и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.7

Рейтинг IMDb: 6.1

Фото Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»

Действие киноальманаха разворачивается в летней Москве, где пересекаются пути самых разных персонажей. Одного из них и сыграл двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Малкович, известный по фильмам «Воздушная тюрьма», «Жанна д'Арк» и «Подмена». Его экранной партнершей стала литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, однако это не первый их совместный проект: помимо нескольких театральных постановок, оба засветились в хорроре «Тень вампира» и военной драме «По этапу».