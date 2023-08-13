8 зарубежных актеров, снявшихся в российском кино

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Пока начинающие артисты со всего мира рвутся в Голливуд, уже состоявшиеся звезды открывают для себя новые горизонты. В сегодняшней подборке расскажем об известных зарубежных актерах, которые засветились в проектах российского производства.
Год: 2014
Режиссер: Вера Глаголева
Рейтинг Кинопоиска: 6.7
Рейтинг IMDb: 6.3
Британский актер, дважды номинировавшийся на «Оскар» («Список Шиндлера», «Английский пациент»), всегда был неравнодушен к русской культуре, а в конце девяностых даже сыграл Евгения Онегина в картине, которую поставила его сестра Марта. Несколько лет спустя Файнс получил роль в экранизации пьесы Тургенева, съемками которой руководила Вера Глаголева. Ради фильма он даже освоил русский язык, хотя впоследствии все его реплики все равно были переозвучены из-за акцента. В совместном проекте России, Франции, Латвии и Великобритании также засветилась француженка Сильви Тестю («Жизнь в розовом цвете»).
Год: 2010
Режиссер: Леван Габриадзе
Рейтинг Кинопоиска: 6.3
Рейтинг IMDb: 5.9
Голливудская звезда, знакомая зрителям по франшизе «Обитель зла», родилась в СССР: ее мать — актриса Галина Логинова («Много шума из ничего»). В итоге обе появились в романтической комедии о том, как скромный школьный учитель (в исполнении Константина Хабенского) приезжает покорять Москву, надеясь опубликовать свою рукопись, а вместо этого встречает девушку мечты, которая ради него бросает жениха (его сыграл Иван Ургант). Йовович самостоятельно озвучила свою роль на русском языке и даже спела песню «Свадьба».
Год: 2012
Режиссер: Сарик Андреасян, Артем Аксененко и другие
Рейтинг Кинопоиска: 6.3
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжение ленты «Мамы» состоит из пяти новелл, действие которых разворачивается в канун Нового года. В одной из них Ирина Розанова предстает в образе преподавательницы французского языка, которой сын (его сыграл Павел Воля) дарит поездку в Париж. И, разумеется, по счастливой случайности героиня встречает там своего кумира! Легенда французского кино Ален Делон сыграл самого себя. Позже режиссер новеллы «Увидеть Париж и...» Сарик Андреасян отмечал профессионализм и скромность актера.
Год: 2013
Режиссер: Федор Бондарчук
Рейтинг Кинопоиска: 5.7
Рейтинг IMDb: 5.7
Изначально в фильм об обороне одного стратегически важного здания в ходе Сталинградской битвы пригласили Тиля Швайгера («Достучаться до небес»), однако актер отказался, объяснив это нежеланием играть нациста. В итоге роль отошла Томасу Кречману («Кинг Конг»). Любопытно, что еще в начале девяностых он снялся в немецкой ленте «Сталинград». Картина с таким названием есть и в фильмографии Федора Бондарчука: режиссер засветился в военной драме Юрия Озерова, созданной при участии СССР, США, Чехословакии и ГДР.
Год: 1998
Режиссер: Никита Михалков
Рейтинг Кинопоиска: 7.8
Рейтинг IMDb: 7.7
Вообще-то в исторической драме Никиты Михалкова снялась целая россыпь зарубежных звезд: ирландец Ричард Харрис («Гладиатор», «Гарри Поттер»), поляк Даниэль Ольбрыхский («Турецкий гамбит»), англичанин Роберт Харди («Гарри Поттер») и другие. Но больше других зрителям запомнилась британка французского происхождения Джулия Ормонд, исполнившая роль авантюристки Джейн. «Сибирский цирюльник» стал для нее не первым проектом о России: до этого она играла в таких фильмах, как «Екатерина Великая» и «Сталин».
Год: 2013
Режиссер: Михаил Хлебородов
Рейтинг Кинопоиска: 5.9
Рейтинг IMDb: 5.4
Мало кто знает, что одной из первых киноработ будущей звезды были съемки в боевике «Поезд-беглец», который поставил Андрей Кончаловский: изначально Трехо пригласили в качестве тренера по боксу, но режиссер предложил ему небольшую партию. Годы спустя актер появился в эпизоде криминальной комедии о столичном полицейском, который отправляется в российскую глубинку на помощь другу. Главные роли в «Курьере из «Рая» исполнили Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев и другие.
Год: 2005
Режиссер: Игорь Зайцев
Рейтинг Кинопоиска: 7.9
Рейтинг IMDb: 6.8
Одной из официальных жен великого русского поэта стала американская танцовщица Айседора Дункан. Она была гораздо старше Есенина и едва говорила по-русски, в то время как он не владел английским. В популярном российском сериале роль Дункан исполнила Шон Янг, которая прославилась благодаря культовой научно-фантастической ленте Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Вместе с Сергеем Безруковым они воплотили на экране одну из самых ярких и скандальных пар той эпохи.
Год: 2017
Режиссер: Анна Меликян, Наташа Меркулова и другие
Рейтинг Кинопоиска: 6.7
Рейтинг IMDb: 6.1
Действие киноальманаха разворачивается в летней Москве, где пересекаются пути самых разных персонажей. Одного из них и сыграл двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Малкович, известный по фильмам «Воздушная тюрьма», «Жанна д'Арк» и «Подмена». Его экранной партнершей стала литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, однако это не первый их совместный проект: помимо нескольких театральных постановок, оба засветились в хорроре «Тень вампира» и военной драме «По этапу».