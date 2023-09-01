7 зарубежных фильмов про школу

Мир школы — это уникальная палитра, на которой раскрываются самые разнообразные человеческие истории. Здесь встречаются герои, которые переживают первые влюбленности, сталкиваются с вызовами подросткового возраста и ищут свой путь в этом сложном мире. Зарубежное кино исследует мир школы через разные призмы — от драмы и комедии до семейных историй и фильмов о дружбе.

Ко Дню знаний собрали некоторые из самых ярких и значимых фильмов о жизни школьников.

Общество мертвых поэтов

Год: 1985.

Жанр: драма.

Режиссер: Питер Уир.

В главных ролях: Робин Уильямс, Роберт Шон Леонард, Итан Хоук, Джош Чарльз и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.2.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Это вдохновляющая драма с Робином Уильямсом в главной роли и одновременно кинематографическая поэзия в духе Джона Китса и Уолта Уитмена.

Фото Кадр из фильма «Общество мервтых поэтов»

«Общество мертвых поэтов» — это проникновенный рассказ о бунте души против жестких конвенций образовательной системы. Когда учитель решает преподавать поэзию на фоне забора и уводит учеников в лес — это точно не уроки по программе. Главный герой, как те самые поэты-вдохновители, разжигает в учениках искры бескрайних возможностей, призывая слушать собственные голоса.

Робин Уильямс блестяще исполнил роль учителя-мечтателя, а фильм вдохновляет жить полной грудью и не бояться выражать свое мнение.

Писатели свободы

Год: 2007.

Жанр: драма.

Режиссер: Ричард ЛаГравенес.

В главных ролях: Хилари Суэнк, Скотт Гленн, Имельда Стонтон, Патрик Демпси и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.1.

Рейтинг IMDb: 7.6.

Эта драма основана на реальных событиях и рассказывает о необузданных учениках, разбросанных по запустевшей школе, и одной женщине, одержимой стремлением изменить их мир.

Молодой учительнице английского языка будет трудно работать в опасном районе Лос-Анджелеса, тем более с подростками из разных социальных и культурных группировок, с разными проблемами и конфликтами. Но она отлично справится.

Фото Кадр из фильма «Писатели свободы»

Используя уникальную методику обучения, она усадит учеников за дневники и письма, которые помогут им выразить свои мысли и чувства и в конечном итоге разрушить барьеры невежества и предвзятости.

«Писатели свободы» заставляют вспомнить, что образование — это не просто знания в учебнике, это инструмент для изменения мира. Эта история о том, как учитель может быть настоящим лидером и вдохновителем для учеников, помогая им обрести веру в себя и увидеть собственный потенциал.

Дрянные девчонки

Год: 2004.

Жанр: комедия.

Режиссер: Марк Уотерс.

В главных ролях: Линдси Лохан, Рэйчел МакАдамс, Лиззи Каплан, Аманда Сайфред и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.0.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Комедия рассказывает о Кэти, новенькой в школе, которая сталкивается с силами «королевской стаи» самых популярных девчонок и попадает в мир интриг и злобы среди сверстниц. Школьные будни в этом фильме — это светский бал фальшивых масок, где процветают социальные интриги, а каждый словесный поединок — как удар шпагой.

Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки»

«Дрянные девчонки» мог бы быть историей о том, как свергнуть диктатора. Но эта драмеди о женской страсти и предательстве, об искусстве манипуляции и жертвоприношения в империи старшеклассниц. А еще фильм — лучший мануал по тому, как не стоит общаться в школе.

Клуб «Завтрак»

Год: 1985.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Джон Хьюз.

В главных ролях: Джадд Нельсон, Эмилио Эстевес, Молли Рингуолд, Энтони Майкл Холл и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.0.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Созданная режиссером франшизы «Один дома» культовая комедия-драма о группе студентов, которые проводят субботнее утро в школьной библиотеке в качестве наказания. Они воплощают разные стереотипы школьного общества и с течением времени начинают лучше понимать друг друга. Умник, безнадежный случай, преступник, спортсмен и принцесса — пять типажей, запертых в библиотеке. Это смесь реалити-шоу и криминальной драмы, где нарушители правил — сами ученики.

Фото Кадр из фильма «Клуб «Завтрак»

«Клуб «Завтрак» — настоящая экспедиция в мир подростковой идентичности, наполненной мечтами и страхами, которая искусно показывает, что даже в самых разных людях есть что-то общее.

Чудо

Год: 2017.

Жанр: драма, семейный.

Режиссер: Стивен Чбоски.

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Джулия Робертс, Мэнди Патинкин, Джейкоб Трамбле, Изабела Видович и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.1.

Рейтинг IMDb: 7.9.

«Чудо» — семейная драма о мальчике по имени Август с необычным лицом, который идет в обычную школу и сталкивается с вызовами и предрассудками со стороны сверстников.

Фото Кадр из фильма «Чудо»

Эта картина — путешествие в сердце человеческой доброты и терпимости, фильм о маленьких моментах, которые делают наш мир намного красочнее. «Чудо» перекликается с лучшими произведениями литературы о детях и их мире, где внешность несущественна, а важен лишь смысл жизни и любовь к ближнему. Фильм показывает, что настоящая красота находится внутри нас, и важно быть добрыми друг к другу. Даже если вы выглядите, как инопланетянин в маске Чубакки, вы всегда можете быть героем своей истории!

Маленький Николя

Год: 2009.

Жанр: семейный, комедия.

Режиссер: Лоран Тирар.

В главных ролях: Максим Годар, Винсент Клод, Чарльз Веллен, Виктор Карлес и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Пожалуй, французы всегда славились изысканностью, даже в фильмах о детях. «Маленький Николя» — это не просто история о приключениях маленького мальчика по имени Николя и его друзей детства. Этот фильм — яркое напоминание взрослым о том, какое это было счастье ­— быть ребенком и находить приключения в самых обыденных моментах. Фильм основан на одноименной детской литературной серии Рене Госинни и в нем, как и в произведениях другого француза, Антуана де Сент-Экзюпери, каждый момент детства является сокровенной драгоценностью.

Фото Кадр из фильма «Маленький Николя»

Критики отмечают, что «Маленький Николя» стал рассказом о приключениях и мечтах детей, о которых мы часто забываем в, порой, безумном мире взрослых.

Учитель на замену

Год: 2011.

Жанр: драма.

Режиссер: Тони Кэй.

В главных ролях: Эдриан Броуди, Сами Гэйл, Бетти Кэй, Кристина Хендрикс и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.7.

Этот фильм, созданный Тони Каем (режиссер «Американская история X») в 2011 году, стал неожиданным, но весьма глубоким взглядом в душу образовательной системы. Учитель английского Генри Барлоу, великолепно сыгранный Эдрианом Броуди, попадает в неблагополучную школу, представляющую собой смесь хаоса, апатии и боли. Дни учителя наполняются моментами отчуждения — именно так ( англ. detachment, то есть «отчуждение») называется фильм в оригинале.

Фото Кадр из фильма «Учитель на замену»

Учитель на замену наблюдает за учениками, которые плывут в этом море разрушений, словно потерянные души. А Эдриан Броуди, воплощая Генри, подарил зрителям тонкую меланхолию и глубокое отчаяние, которое, кажется, зародилось в самых сокровенных уголках его души.

Фильмы о школе дают немало пищи для размышлений. И напоминают о том, что внутри каждого из нас есть что-то особенное и даже в самых сложных ситуациях можно найти путь к светлому будущему.

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