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Сегодня, 13:00

5 фактов о фильме «Завтрак у Тиффани», которые вы могли не знать

Одри Хепберн в роли Холли Голайтли
Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»
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Вчера в Нью-Йорке загорелся ювелирный бутик Tiffany & Co. на Пятой авеню. Эта новость могла бы остаться незамеченной в сводке происшествий, однако стоит отметить, что у витрины именно этого магазина был снят один из эпизодов культового фильма «Завтрак у Тиффани».

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Завтрак у&nbsp;Тиффани&raquo;. В Нью-Йорке произошел пожар в магазине Tiffany. Том самом, что появился в легендарном фильме

Вот несколько интересных фактов об этой романтической комедии.

У картины был первоисточник

В основе «Завтрака у Тиффани» лежит одноименная повесть американского писателя Трумена Капоте. Изначально он назвал главную героиню Конни Густафсон, но впоследствии переименовал в Холли Голайтли. Сам Капоте считал ее своим любимым персонажем.

Книга, выпущенная в 1958 году, повествует о дружбе Холли с безымянным рассказчиком на фоне Второй мировой войны. Однако создатели фильма перенесли события фильма в 60-е. Различается и общее настроение повествования, но литературный источник и его экранизация как будто бы дополняют друг друга.

Титры фильма Завтрак у Тиффани
Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Режиссер хотел других актеров

Главную роль в картине исполнила оскароносная актриса Одри Хепберн (в 1954-м ее отметили за романтическую комедию «Римские каникулы»). На момент съемок ей уже исполнился 31 год, хотя по сюжету повести Холли Голайтли еще не было и двадцати.

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Любопытно, что сам Капоте, в итоге оставшийся абсолютно неудовлетворенным игрой Хепберн, видел в этом образе Мэрилин Монро (которая, кстати, была еще старше). От участия в проекте голливудскую диву отговорили близкие, в частности педагог актерского мастерства Пол Страсберг. Окружению Монро не понравился сомнительный образ «девушки на один вечер».

В роли молодого писателя, живущего по соседству, мог появиться Стив МакКуин («Великолепная семерка», «Большой побег»). Однако он был связан контрактом, не позволяющим покинуть сериал «Разыскивается живым или мертвым». Второй кандидат Тони Кертис («В джазе только девушки») не заинтересовал продюсеров. Поэтому роль Пола Варжака ушла к Джорджу Пеппарду.

Мужчина выглядывает на пожарную лестницу
Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Фильм оставил модный след

Холли Голайтли по праву считается иконой моды. Знаменитое черное платье было создано лично Юбером де Живанши, французским модельером и близким другом Одри Хепберн. В 2006 году оно было продано на аукционе за 900 тысяч долларов.

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Еще одна визитная карточка главной героини солнцезащитные очки, разработанные дизайнером Оливером Голдсмитом. До «Завтрака у Тиффани» подобный аксессуар не использовался в кино.

Актеры картины Завтрак у Тиффани
Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Песня Moon River могла не прозвучать

Песня, которую Холли исполняет, сидя на пожарной лестнице, могла не попасть в картину. Поговаривают, что эпизод не понравился кому-то из продюсеров и поступило предложение вырезать его, но Хепберн заявила, что это случится только через ее труп.

В итоге на церемонии «Оскар» в 1962 году «Moon River» одержала победу как лучшая песня, а композитор Генри Манчини забрал статуэтку за лучший саундтрек.

Одри Хепберн поет песню в фильме Завтрак у Тиффани
Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Компания Tiffany & Co. сделала большое исключение

Ювелирный бутик, который накануне загорелся в самом центре Нью-Йорка, появляется на экране не только в начале фильма, когда главная героиня рассматривает витрину, завтракая круассаном с кофе. Одна из сцен была снята внутри магазина: ради этого впервые с XIX века его открыли в воскресенье, а для охраны украшений пригласили 40 вооруженных человек.

Актеры картины Завтрак у Тиффани с украшениями
Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Среди других известных локаций, задействованных в фильме и доступных для посещения, замечены Центральный парк и Нью-Йоркская публичная библиотека.

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