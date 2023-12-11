История Жоры Крыжовникова: от театра до сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал о молодежных группировках конца 80-х бьет все рекорды просмотров в России.

Жора Крыжовников (Андрей Першин)

Дата рождения: 14 февраля 1979 года

Место рождения: Саров, Нижегородская область

Рост: 191 см. Вес: 95 кг

Начало карьеры: 2006 год

Детство и юность

Настоящее имя Жоры Крыжовникова — Андрей Першин. Он родился 14 февраля 1979 года в городе Арзамас-16 (сейчас Саров). Родители режиссера выходцы из рабочей интеллигенции, они были сотрудниками секретного оборонного предприятия. Андрей рано начал читать, в его доме была огромная библиотека. Выходные семья проводила в кино и театре (в их населенном пункте был единственный драматический театр).

Когда Першину было 9 лет, его родители развелись. Он принял решение жить с отцом, которого считал для себя примером и опорой. Окончив школу, Андрей захотел связать свою жизнь с театром и кинематографом. Он имеет два высших образования: окончил режиссерский факультет ГИТИСа и продюсерский факультет ВГИКа.

Карьера в театре, на ТВ и кино

Первые шаги Першин делал на сцене театра «АпАРТ», где поставил дебютный спектакль «Мера за меру» (2006) по пьесе Уильяма Шекспира. В 2010-м состоялась премьера постановки «Старый друг лучше» по Островскому.

В 2006-м худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз пригласил молодого режиссера в свою труппу. Здесь он поставил «Холостого Мольера» по произведениям Жан-Батиста Поклена.

С 2007 года начал карьеру на телевидении. Першин стал режиссером-постановщиком шоу «Ты — суперстар», в котором проработал 5 лет. Он также трудился в таких программах, как «Оливье-шоу», «Большая разница», «Карнавальная ночь с Максимом Авериным».

В кинематографе Першин дебютировал в 2009-м, сняв ряд короткометражек («Дракон Абас Блю», «Пушкин дуэль», «Казроп»). Его первой самостоятельной работой стала лента «Счастливая покупка» (короткий метр, 2010). Именно тогда Андрей впервые подписал свою работу псевдонимом Жора Крыжовников. Через два года он снял короткометражную картину «Проклятие», которая выиграла специальный приз жюри на фестивале «Святая Анна» в Москве и специальный приз Роскино.

Эту работу увидели продюсеры Сергей Светлаков и Тимур Бекмамбетов, которые в тот момент готовились к запуску съемок фильма «Горько!». Они пригласили Крыжовникова на место режиссера. Комедия стала первой полнометражной картиной для Жоры. Лента получила смешанные оценки критиков, но многие зрители ее запомнили. Сборы превысили затраты в 16 раз, фильм в 2014-м удостоился премии «Ника» в категории «Открытие года». На следующий год сняли вторую часть истории.

В 2014-м Крыжовников создал еще одну короткометражку под названием «Нечаянно». Работа была удостоена приза в номинации «Лучший короткометражный фильм» на фестивале «Кинотавр». В этот же период он стал режиссером сериала «Кухня» на СТС, правда, под новым псевдонимом — Иван Тохтамыш.

В 2015 году состоялась премьера ленты «Самый лучший день», где сыграли Дмитрий Нагиев, Михаил Боярский, Инна Чурикова и Елена Яковлева. Фильм-караоке занял первое место в российском прокате и собрал 10,5 миллиона долларов. На счету Крыжовникова также работы «Страна чудес» (2016), «Елки новые» (2017), «Лед-2» (2020), «Рашн юг» (2021), «Родные» (2021).

Особняком в творческой биографии Крыжовникова стоят сериалы, в которых он выступил и как режиссер, и как сценарист. Высокие оценки получила картина об актере-неудачнике «Звоните Ди Каприо!» (2018). Главные роли сыграли Александр Петров и Андрей Бурковский.

В 2023 году вышел восьмисерийный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В истории о жизни в Казани конца 80-х и подростковых группировках главные роли сыграли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Сергей Бурунов и Антон Васильев.

Жора Крыжовников и Юлия Александрова. Фото Global Look Press

Личная жизнь

Крыжовников был женат дважды. С первой супругой, актрисой Юлией Александровой, он познакомился в 2009 году в театре «АпАРТ», куда пришел ставить спектакль «Старый друг лучше». Одна из ролей принадлежала Юлии. Увидев друг друга на первой репетиции, они сразу же влюбились. Спустя несколько дней режиссер сделал предложение возлюбленной. В 2010 году в семье родилась девочка Вера. Александрову режиссер часто снимает в своих работах. Она играла в таких фильмах и сериалах, как «Горько!» (2013), «Горько 2» (2014), «Самый лучший день» (2015), «Звоните Ди Каприо!» (2018), «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).

В 2021 году пара развелась. В это же время режиссер вышел в свет с новой избранницей. Ею стала исполнительный продюсер фильма «Лед-2» Ольга Долматовская. В 2022-м пара поженилась.

Фото Global Look Press

Жора Крыжовников сейчас

В ноябре состоялась премьера сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Картина сразу же стала самой просматриваемой в онлайн-кинотеатрах. Индекс проекта на «Кинопоиск Pro» составляет 3394 балла. Для сравнения, сериал «Зимородок-2» занимает второе место с 231 баллом. А музыка из сериала вошла в топ-чарты. Трек под названием «Пыяла» (в переводе с татарского «стекло») электронного хип-хоп-дуэта АИГЕЛ занимает первое место в списке самых прослушиваемых песен в Apple Music. Также он удерживает лидирующие позиции среди наиболее популярных композиций мира по версии приложения Shazam. Фразы главных героев разошлись на мемы. В топах соцсетей выходят ролики с подражанием актерам.

В одном из недавних интервью Крыжовников рассказал, что проект может получить продолжение.

«Мой соавтор Андрей Золотарев — он очень хочет. Он говорит, что у «Крестного отца» три части», — сказал режиссер в интервью Вадиму Такменеву в программе «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Сам Золотарев в интервью RTVI сообщил, что решение о съемках второго сезона будет принимать Крыжовников: «Он локомотив этой истории, и он принимает решения».