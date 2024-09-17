5 причин посмотреть сериал «Зимородок»

13 сентября стартовал третий сезон турецкого сериала «Зимородок». Рассказываем пять причин посмотреть драму о фиктивном браке, чувства в котором со временем становятся настоящими.

Сюжет, основанный на реальных событиях

«Зимородок» рассказывает историю богатого наследника Ферита Корхана, прожигающего жизнь и совершающего безответственные поступки. Разочарованный его поведением, дедушка, которому в свое время все доставалось тяжелым трудом, решает перевоспитать внука, найдя ему достойную невесту.

Сначала выбор падает на Суну Шанлы из небогатого, но уважаемого рода, а позже на ее сестру Сейран. Проблема в том, что девушка хочет поступить в университет и замужество совсем не входит в ее планы.

Фото Кадр из сериала «Зимородок»

В основу сюжета «Зимородка» легли реальная история турецкой семьи и записи психиатра Гюльсерен Будайыджиоглу, которая позже подверглась критике со стороны как коллег, так и зрителей за разглашение врачебной тайны. Сама же психиатр отрицает все обвинения.

Непредсказуемый сценарий и обновленная история

Как это нередко бывает в индустрии, драмы «Зимородка» разворачиваются не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. Сценарий двух сезонов проекта написал Мехмет Барыш Гунгер («Красная комната»), но в июне этого года стало известно, что он не будет работать над продолжением сериала. В своих соцсетях Мехмет Барыш Гунгер написал, что некоторые прощания в этой жизни невозможны, в то время как другие просто необходимы.

Поклонники проекта связали уход сценариста с давлением одного из продюсеров, который, по мнению некоторых фанатов шоу, настаивал на том, чтобы сюжетная линия Пелин (девушка Ферита, с которой он встречался до и во время брака с Сейран) продолжалась. Но сыгравшая ее Буче Бусе Кахраман не вернется в третьем сезоне «Зимородка». Актриса покинула проект, потому что не хочет оставаться заложницей одной роли.

Продюсеры обещают, что в третьем сезоне поклонников «Зимородка» ждет полностью обновленная история. За сценарий продолжения проекта отвечает Зейнеп Бонче («Дочь посла»).

Фото Кадр из сериала «Зимородок»

Отличный актерский состав

Главные роли в «Зимородке» сыграли Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир. Ранее они снимались вместе в таких проектах, как «Учитель» и «Госпожа Фазилет и ее дочери».

Кроме того, Афра Сарачоглу известна по работам в сериале «Йешильчам» и драме «Второй шанс», а Мерт Рамазан Демир снимался в проекте «Восход Османской империи» и спин-оффе «Великолепного века».

Кто еще снялся в сериале «Зимородок»

Гюльчин Сантырджиоглу — Ифакат Корхан

Эмре Алтуг — Орхан Корхан

Бериль Позам — Суна Шанлы/Ихсанлы/Сонмез

Гезде Кансу — Гюльгюн Корхан

Дирен Полатогуллары — Казым Шанлы

Эрсин Арыджи — Абидин

Четин Текиндор — Халис Корхан

Шериф Сезер — Хатидже «Хаттуч» Шанлы/Корхан

Ознур Серчелер — Асуман Корхан

Хюлья Дуяр — Шефика

Сезин Бозаджи — Эсме Шанлы

Йигит Тунджай — Латиф

Буче Бусе Кахраман — Пелин Йылмаз

Туфан Гекпынар — Сертер Озер

Топрак Саглам — Зеррин Йылмаз

Баран Белюкбаши — Тарык Ихсанлы

Эдиз Акшехир — Саффет Ихсанлы

Фото Кадр из сериала «Зимородок»

Подробное раскрытие внутреннего мира персонажей

На данный момент «Зимородок» представил зрителям 74 эпизода, оригинальный хронометраж которых составляет около двух часов (в России эпизоды разделили на несколько частей с более привычной длительностью серии в 45-50 минут). За это время создатели сериала смогли представить и главных, и второстепенных персонажей как можно более объемно.

«Зимородок» — феномен турецких сериалов

«Зимородок» стал одним из самых популярных турецких сериалов. Проект был продан в 30 стран под названием «Золотой мальчик» (Golden Boy).

В 2022 году «Зимородок» попал в десятку самых просматриваемых сериалов в мире, обогнав «Мандалорца» и «Американскую историю ужасов».

В России проект тоже нашел своих поклонников. По данным индекса «Кинопоиск Pro», в 2023 году «Зимородок» несколько месяцев возглавлял рейтинг самых просматриваемых сериалов.

Где смотреть сериал «Зимородок» в России

Все вышедшие эпизоды «Зимородка» доступны для просмотра на Иви, Start и Okko.