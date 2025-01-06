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Золотой глобус 2025: список номинантов и победители — Анора, Конклав
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:35

9 мин.

«Золотой глобус» — 2025: кто победил на 82-й церемонии

Опубликован полный список номинантов и победителей «Золотого глобуса» — 2025
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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5 января в отеле Beverly Hilton в Калифорнии подошла к концу 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Рассказываем обо всех номинантах и победителях одного из главных кинособытий года.

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Игровое кино

Лучший фильм — драма

  • «Бруталист» — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • «Совершенный незнакомец»
  • «Конклав»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Мальчишки из «Никеля»
  • «Пятое сентября»

Лучший фильм — комедия или мюзикл

  • «Анора»
  • «Претенденты»
  • «Эмилия Перес» — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • «Настоящая боль»
  • «Субстанция»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
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Лучшая режиссура

  • Жак Одиар («Эмилия Перес»)
  • Шон Бэйкер — «Анора»
  • Брэди Корбет — «Бруталист» — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • Эдвард Бергер — «Конклав»
  • Корали Фаржа — «Субстанция»
  • Паял Кападиа — «Все, что нам кажется светом»

Лучший актер в драматическом фильме

  • Эдриан Броуди — «Бруталист» (за роль Ласло Тота) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Тимоти Шаламе — «Совершенный незнакомец» (за роль Боба Дилана)

  • Дэниэл Крэйг — «Квир» (за роль Уильяма Ли)

  • Рэйф Файнс — «Конклав» (за роль кардинала Томаса Лоуренса)

  • Колман Доминго— «Синг Синг» (за роль Джона «Дивайн Джи» Уитфилда)

  • Себастиан Стэн — «Ученик. Восхождение Трампа» (за роль Дональда Трампа)

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Памела Андерсон — «Шоугерл» (за роль Шелли)

  • Анджелина Джоли — «Мария» (за роль Марии Каллас)

  • Николь Кидман — «Плохая девочка» (за роль Роми Мейтис)

  • Тильда Суинтон — «Комната по соседству» (за роль Марты)

  • Фернанда Торрес — «Я все еще здесь» (за роль Юнис Пайвы) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Кейт Уинслет — «Ли» (за роль Ли Миллер)

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Лучший актер в комедии или мюзикле

  • Джесси Айзенберг — «Настоящая боль» (за роль Дэвида Каплана)

  • Гэбриел Лабелль — «Шоу субботним вечером» (за роль Лорна Майклза)

  • Хью Грант — «Еретик» (за роль мистера Рида)

  • Джесси Племонс — «Виды доброты» (за роль Роберта, Дэниела и Эндрю)

  • Глен Пауэлл — «Я не киллер» (за роль Гэри Джонсона)

  • Себастиан Стэн — «Другой человек» (за роль Эдварда Лемюэля / Гая Мораца) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

  • Эми Адамс — «Ночная сучка» (за роль Матери)

  • Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (за роль Эльфэбы)

  • Карла София Гаскон — «Эмилия Перес» (за роль Эмилии Перес / Хуана «Манитас» Дель Монте)

  • Майки Мэдисон — «Анора» (за роль Аноры (Эни) Михеевой)

  • Деми Мур — «Субстанция» (за роль Элизабет Спаркл) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Зендея — «Претенденты» (за роль Таши Дональдсон)

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Лучший актер второго плана

  • Юра Борисов — «Анора» (за роль Игоря)

  • Киран Калкин — «Настоящая боль» (за роль Бенджи Каплана) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Эдвард Нортон — «Совершенный незнакомец» (за роль Пита Сигера)

  • Гай Пирс — «Бруталист» (за роль Харрисона Ван Бюрена)

  • Джереми Стронг — «Ученик» (за роль Роя Кона)

  • Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2» (за роль Макрина)

Лучшая актриса второго плана

  • Селена Гомес — «Эмилия Перес» (за роль Джесси Дель Монте)

  • Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (за роль Галинды Апланд)

  • Фелисити Джонс — «Бруталист» (за роль Эржебет Тот)

  • Маргарет Куолли — «Субстанция» (за роль Сью)

  • Изабелла Росселлини — «Конклав» (за роль сестры Агнес)

  • Зои Салдана — «Эмилия Перес» (за роль Риты Мора Кастро) — ПОБЕДИТЕЛЬ

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Лучший сценарий

  • Жак Одиар — «Эмилия Перес»

  • Шон Бэйкер — «Анора»

  • Брэди Корбет и Мона Фастволд — «Бруталист»

  • Джесси Айзенберг — «Настоящая боль»

  • Корали Фаржа — «Субстанция»

  • Питер Строган — «Конклав» — ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучшая музыка к фильму

  • Фолькер Бертельманн — «Конклав»

  • Дэниел Блюмберг — «Бруталист»

  • Крис Бауэрс — «Дикий робот»

  • Клеман Дюколь и Камилла — «Эмилия Перес»

  • Трент Резнор и Аттикус Росс — «Претенденты» — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Ханс Циммер — «Дюна: Часть вторая»

Дикий робот: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть мультфильм. Как приручить гусенка: обзор мультфильма «Дикий робот» от DreamWorks

Лучшая песня

  • Beautiful That Way — «Шоугерл» (музыка и слова: Эндрю Уайатт, Майли Сайрус и Ликке Ли)

  • Compress / Repress — «Претенденты» (музыка и слова: Трент Резнор, Аттикус Росс и Лука Гуаданьино)

  • «Эль Маль» — «Эмилия Перес» (музыка и слова: Клеман Дюколь, Камилла и Жак Одиар) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Forbidden Road — «Лучший» (музыка и слова: Робби Уильямс, Фредди Векслер и Саша Скарбек)

  • Kiss the Sky — «Дикий робот» (музыка и слова: Дилейси, Джордан К. Джонсон, Стефан Джонсон, Марен Моррис, Майкл Поллак и Али Тампоси)

  • Mi Camino — «Эмилия Перес» (музыка и слова: Клеман Дюколь и Камилла)

Лучший анимационный фильм

  • «Поток» — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • «Головоломка 2»

  • «Моана 2»

  • «Мемуары улитки»

  • «Уоллес и Громит: Птичья месть»

  • «Дикий робот»

&laquo;Моана 2&raquo;: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть мультфильм. Вновь за горизонт: рецензия на мультфильм «Моана 2»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Я все еще здесь» (Бразилия)

  • «Все, что нам кажется светом» (Франция/Индия/Нидерланды/Люксембург/Италия)

  • «Горная невеста» (Италия)

  • «Семя священного инжира» (США/Германия)

  • «Девушка с иглой» (Польша/Швеция/Дания)

  • «Эмилия Перес» (Франция) — ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучшие кинематографические и кассовые достижения

  • «Чужой: Ромул»

  • «Битлджус Битлджус»

  • «Дэдпул и Росомаха»

  • «Гладиатор 2»

  • «Головоломка 2»

  • «Смерч 2»

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • «Дикий робот»

Дэдпул и&nbsp;Росомаха: обзор и&nbsp;рецензия, критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть Дэдпул 3. Обзор «Дэдпула и Росомахи»: удалось ли фильму Шона Леви спасти киновселенную Marvel

Телевизионные категории

Лучший телевизионный сериал (драма)

  • «Сегун» — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • «Игра в кальмара»

  • «День шакала»

  • «Мистер и миссис Смит»

  • «Медленные лошади»

  • «Дипломатка»

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)

  • «Медведь»

  • «Начальная школа Эбботт»

  • «Джентльмены»

  • «Хитрости» — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • «Убийства в одном здании»

  • «Никто этого не хочет»

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Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»

  • «Все совпадения неслучайны»

  • «Настоящий детектив»

  • «Пингвин»

  • «Олененок» — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • «Рипли»

Лучший актер в драматическом телесериале

  • Дональд Гловер — «Мистер и миссис Смит» (за роль Джона Смита / Майкла)

  • Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности» (за роль Расти Сабича)

  • Гэри Олдман — «Медленные лошади» (за роль Джексона Лэмба)

  • Эдди Редмэйн — «День Шакала» (за роль «Шакала»)

  • Хироюки Санада — «Сегун» (за роль Йошии Торанаги) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Билли Боб Торнтон — «Землевладелец» (за роль Томми Норриса)

Лучшая актриса в драматическом телесериале

  • Кэти Бейтс — «Мэтлок» (за роль Мэдлин Кингстон / «Мэтти» Мэтлок)

  • Эмма Д'Арси — «Дом дракона» (за роль Рейениры Таргариен)

  • Кери Расселл — «Дипломатка» (за роль Кейт Уолер)

  • Майя Эрскин — «Мистер и миссис Смит» (за роль Джейн Смит)

  • Анна Саваи — «Сегун» (за роль Тоды Марико) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Кира Найтли — «Черные голуби» (за роль Хелен Уэбб)

Мистер и&nbsp;миссис Смит. Не ремейк, а лучше: почему стоит смотреть сериал «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером

Лучший актер в телевизионном сериале — комедия или мюзикл

  • Джереми Аллен Уайт — «Медведь» (за роль Кармена «Карми» Берзатто) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Тед Дэнсон — «Человек внутри» (за роль Чарльза)

  • Стив Мартин — «Убийства в одном здании» (за роль Черльза-Хейдена Сэвиджа)

  • Джейсон Сигел — «Терапия» (за роль Джимми Лэрда)

  • Мартин Шорт — «Убийства в одном здании» (за роль Оливера Патнэма)

  • Адам Броуди — «Никто этого не хочет» (за роль Ноя Роклова)

Лучшая актриса в телевизионном сериале — комедия или мюзикл

  • Айо Эдебири — «Медведь» (за роль Сидни Адаму)

  • Кристен Белл — «Никто этого не хочет» (за роль Джоанны)

  • Кинта Брансон — «Начальная школа Эбботт» (за роль Джанин Тигс)

  • Кэтрин Хан — «Это все Агата» (за роль Агаты Харкнесс)

  • Селена Гомес — «Убийства в одном здании» (за роль Мэйбл Мора)

  • Джин Смарт — «Хитрости» (за роль Деборы Вэнс) — ПОБЕДИТЕЛЬ

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Лучший актер в мини-сериале или телефильме

  • Колин Фаррелл — «Пингвин» (за роль Освальда «Оза» Кобба / Пингвина) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Ричард Гэдд — «Олененок» (за роль Донни Данна)

  • Кевин Клайн — «Все совпадения неслучайны» (за роль Стивена Бригстока)

  • Купер Кох — «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (за роль Эрика Менендеса)

  • Юэн Макгрегор — «Джентльмен в Москве» (за роль графа Александра Ростова)

  • Эндрю Скотт — «Рипли» (за роль Тома Рипли)

Лучший актриса в мини-сериале или телефильме

  • Кейт Бланшетт — «Все совпадения неслучайны» (за роль Кэтрин Рэйвенскрофт)

  • Джоди Фостер — «Настоящий детектив» (за роль шерифа Лиз Дэнверс) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Кристин Милиоти — «Пингвин» (за роль Софии Джиганте (Фальконе))

  • София Вергара — «Грисельда» (за роль Грисельды Бланко)

  • Наоми Уоттс — «Вражда: Капоте против Лебедей» (за роль Бейб Пэйли)

  • Кейт Уинслет — «Режим» (за роли Елены Вернем)

Настоящий детектив, 1 сезон. Эволюция «Настоящего детектива»: удалось ли новой версии проекта обойти сериал эпохи Ника Пиццолатто

Лучший актер второго плана — сериал

  • Таданобу Асано — «Сегун» (за роль Касиги Ябусиге) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Хавьер Бардем — «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (за роль Хосе Менендеса)

  • Харрисон Форд — «Терапия» (за роль доктора Пола Роудса)

  • Эбон Мосс-Бакрак — «Медведь» (за роль Ричарда «Ричи» Джеримовича)

  • Джек Лауден — «Медленные лошади» (за роль Ривера Картрайта)

  • Диего Луна — «Машина» (за роль Энди Переса)

Лучшая актриса второго плана — сериал

  • Дакота Фаннинг — «Рипли» (за роль Мардж Шервуд)

  • Джессика Ганнинг — «Олененок» (за роль Марты Скотт) — ПОБЕДИТЕЛЬ

  • Элисон Дженни — «Дипломатка» (за роль вице-президента Грейс Пенн)

  • Кали Рейс — «Настоящий детектив» (за роль Эванджелин Наварро)

  • Ханна Айнбиндер — «Хитрости» (за роль Эвы Дэниелс)

  • Лиза Колон-Зайас — «Медведь» (за роль Тины Марреро)

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Специальные награды

  • Виола Дэвис — Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф)

  • Тед Дэнсон — Премия имени Кэрол Бернетт (Награда за вклад в области телевидения)

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