5 января в отеле Beverly Hilton в Калифорнии подошла к концу 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Рассказываем обо всех номинантах и победителях одного из главных кинособытий года.
Тимоти Шаламе — «Совершенный незнакомец» (за роль Боба Дилана)
Дэниэл Крэйг — «Квир» (за роль Уильяма Ли)
Рэйф Файнс — «Конклав» (за роль кардинала Томаса Лоуренса)
Колман Доминго— «Синг Синг» (за роль Джона «Дивайн Джи» Уитфилда)
Себастиан Стэн — «Ученик. Восхождение Трампа» (за роль Дональда Трампа)
Анджелина Джоли — «Мария» (за роль Марии Каллас)
Николь Кидман — «Плохая девочка» (за роль Роми Мейтис)
Тильда Суинтон — «Комната по соседству» (за роль Марты)
Фернанда Торрес — «Я все еще здесь» (за роль Юнис Пайвы) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Кейт Уинслет — «Ли» (за роль Ли Миллер)
Гэбриел Лабелль — «Шоу субботним вечером» (за роль Лорна Майклза)
Хью Грант — «Еретик» (за роль мистера Рида)
Джесси Племонс — «Виды доброты» (за роль Роберта, Дэниела и Эндрю)
Глен Пауэлл — «Я не киллер» (за роль Гэри Джонсона)
Себастиан Стэн — «Другой человек» (за роль Эдварда Лемюэля / Гая Мораца) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Эми Адамс — «Ночная сучка» (за роль Матери)
Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (за роль Эльфэбы)
Карла София Гаскон — «Эмилия Перес» (за роль Эмилии Перес / Хуана «Манитас» Дель Монте)
Майки Мэдисон — «Анора» (за роль Аноры (Эни) Михеевой)
Деми Мур — «Субстанция» (за роль Элизабет Спаркл) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Зендея — «Претенденты» (за роль Таши Дональдсон)
Киран Калкин — «Настоящая боль» (за роль Бенджи Каплана) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Эдвард Нортон — «Совершенный незнакомец» (за роль Пита Сигера)
Гай Пирс — «Бруталист» (за роль Харрисона Ван Бюрена)
Джереми Стронг — «Ученик» (за роль Роя Кона)
Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2» (за роль Макрина)
Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (за роль Галинды Апланд)
Фелисити Джонс — «Бруталист» (за роль Эржебет Тот)
Маргарет Куолли — «Субстанция» (за роль Сью)
Изабелла Росселлини — «Конклав» (за роль сестры Агнес)
Зои Салдана — «Эмилия Перес» (за роль Риты Мора Кастро) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Шон Бэйкер — «Анора»
Брэди Корбет и Мона Фастволд — «Бруталист»
Джесси Айзенберг — «Настоящая боль»
Корали Фаржа — «Субстанция»
Питер Строган — «Конклав» — ПОБЕДИТЕЛЬ
Дэниел Блюмберг — «Бруталист»
Крис Бауэрс — «Дикий робот»
Клеман Дюколь и Камилла — «Эмилия Перес»
Трент Резнор и Аттикус Росс — «Претенденты» — ПОБЕДИТЕЛЬ
Ханс Циммер — «Дюна: Часть вторая»
Compress / Repress — «Претенденты» (музыка и слова: Трент Резнор, Аттикус Росс и Лука Гуаданьино)
«Эль Маль» — «Эмилия Перес» (музыка и слова: Клеман Дюколь, Камилла и Жак Одиар) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Forbidden Road — «Лучший» (музыка и слова: Робби Уильямс, Фредди Векслер и Саша Скарбек)
Kiss the Sky — «Дикий робот» (музыка и слова: Дилейси, Джордан К. Джонсон, Стефан Джонсон, Марен Моррис, Майкл Поллак и Али Тампоси)
Mi Camino — «Эмилия Перес» (музыка и слова: Клеман Дюколь и Камилла)
«Головоломка 2»
«Моана 2»
«Мемуары улитки»
«Уоллес и Громит: Птичья месть»
«Дикий робот»
«Все, что нам кажется светом» (Франция/Индия/Нидерланды/Люксембург/Италия)
«Горная невеста» (Италия)
«Семя священного инжира» (США/Германия)
«Девушка с иглой» (Польша/Швеция/Дания)
«Эмилия Перес» (Франция) — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Битлджус Битлджус»
«Дэдпул и Росомаха»
«Гладиатор 2»
«Головоломка 2»
«Смерч 2»
«Злая: Сказка о ведьме Запада» — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Дикий робот»
«Игра в кальмара»
«День шакала»
«Мистер и миссис Смит»
«Медленные лошади»
«Дипломатка»
«Начальная школа Эбботт»
«Джентльмены»
«Хитрости» — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Убийства в одном здании»
«Никто этого не хочет»
«Все совпадения неслучайны»
«Настоящий детектив»
«Пингвин»
«Олененок» — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Рипли»
Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности» (за роль Расти Сабича)
Гэри Олдман — «Медленные лошади» (за роль Джексона Лэмба)
Эдди Редмэйн — «День Шакала» (за роль «Шакала»)
Хироюки Санада — «Сегун» (за роль Йошии Торанаги) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Билли Боб Торнтон — «Землевладелец» (за роль Томми Норриса)
Эмма Д'Арси — «Дом дракона» (за роль Рейениры Таргариен)
Кери Расселл — «Дипломатка» (за роль Кейт Уолер)
Майя Эрскин — «Мистер и миссис Смит» (за роль Джейн Смит)
Анна Саваи — «Сегун» (за роль Тоды Марико) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Кира Найтли — «Черные голуби» (за роль Хелен Уэбб)
Тед Дэнсон — «Человек внутри» (за роль Чарльза)
Стив Мартин — «Убийства в одном здании» (за роль Черльза-Хейдена Сэвиджа)
Джейсон Сигел — «Терапия» (за роль Джимми Лэрда)
Мартин Шорт — «Убийства в одном здании» (за роль Оливера Патнэма)
Адам Броуди — «Никто этого не хочет» (за роль Ноя Роклова)
Кристен Белл — «Никто этого не хочет» (за роль Джоанны)
Кинта Брансон — «Начальная школа Эбботт» (за роль Джанин Тигс)
Кэтрин Хан — «Это все Агата» (за роль Агаты Харкнесс)
Селена Гомес — «Убийства в одном здании» (за роль Мэйбл Мора)
Джин Смарт — «Хитрости» (за роль Деборы Вэнс) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Ричард Гэдд — «Олененок» (за роль Донни Данна)
Кевин Клайн — «Все совпадения неслучайны» (за роль Стивена Бригстока)
Купер Кох — «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (за роль Эрика Менендеса)
Юэн Макгрегор — «Джентльмен в Москве» (за роль графа Александра Ростова)
Эндрю Скотт — «Рипли» (за роль Тома Рипли)
Джоди Фостер — «Настоящий детектив» (за роль шерифа Лиз Дэнверс) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Кристин Милиоти — «Пингвин» (за роль Софии Джиганте (Фальконе))
София Вергара — «Грисельда» (за роль Грисельды Бланко)
Наоми Уоттс — «Вражда: Капоте против Лебедей» (за роль Бейб Пэйли)
Кейт Уинслет — «Режим» (за роли Елены Вернем)
Хавьер Бардем — «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (за роль Хосе Менендеса)
Харрисон Форд — «Терапия» (за роль доктора Пола Роудса)
Эбон Мосс-Бакрак — «Медведь» (за роль Ричарда «Ричи» Джеримовича)
Джек Лауден — «Медленные лошади» (за роль Ривера Картрайта)
Диего Луна — «Машина» (за роль Энди Переса)
Джессика Ганнинг — «Олененок» (за роль Марты Скотт) — ПОБЕДИТЕЛЬ
Элисон Дженни — «Дипломатка» (за роль вице-президента Грейс Пенн)
Кали Рейс — «Настоящий детектив» (за роль Эванджелин Наварро)
Ханна Айнбиндер — «Хитрости» (за роль Эвы Дэниелс)
Лиза Колон-Зайас — «Медведь» (за роль Тины Марреро)
Тед Дэнсон — Премия имени Кэрол Бернетт (Награда за вклад в области телевидения)