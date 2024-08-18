«Звездное дитя»: обзор старта второго сезона аниме

3 июля стартовал второй сезон аниме-сериала «Звездное дитя» (яп. Oshi no Ko), посвященный жизни японских актеров и айдолов. Проект выпущен студией Doga Kobo весной 2023 года. Сериал состоит из одиннадцати серий (первая из которых часовая), в основу сценария положена манга, которую написал Ака Акасака. Последний известен еще благодаря манге «Госпожа Кагуя: в любви как на войне».

Сериал показывает, как живет японский шоу-бизнес: индустрия айдолов, кинематограф, телевидение, музыка и даже интернет (продвижению в котором посвящена существенная часть сериала благодаря Мем-чо и Пэйону). Тематика проекта очень интересная, разносторонняя и, что достаточно важно, не заезженная в аниме-индустрии. Рассказываем, что уже показали в «Звездном дитя» и чем еще проект зацепил фанатов.

О чем первый сезон аниме «Звездное дитя»

Первый сезон аниме «Звездное дитя» рассказывает о близнецах Аквамарине и Руби Хосино, детях популярного айдола Ай Хосино.

После трагической смерти матери они решают пойти по ее стопам и стать популярными. Но у близнецов есть и другая цель — раскрыть тайны шоу-бизнеса и найти виновных в гибели Ай.

Вместе с тем выясняется, что каждый из героев помнит свою прошлую жизнь. Аквамарин был акушером по имени Горо Амэмия, а Руби — реинкарнация юной поклонницы Ай.

Фото Кадр из аниме «Звездное дитя»

Сюжет первого сезона сосредоточен на их пути к славе, раскрытии темных сторон индустрии развлечений и поиске справедливости.

Чем закончился первый сезон аниме «Звездное дитя»

Осторожно: в этой главе есть спойлеры. Если вы еще не смотрели первый сезон аниме, перейдите к следующей главе.

В финальной серии первого сезона дебютирует второй состав B-Komachi (группа, в составе которой прославилась Ай Хосино. — Прим. ред.): группа Руби, Мем-чо и Каны. Их выступление проходит блестяще, и у девушек даже появляются поклонники. Отношения Каны и Аквы улучшаются, хоть девушка и ревнует юношу к его партнерше по шоу знакомств Аканэ Курокаве. Во втором сезоне этот любовный треугольник должен получить продолжение, ведь всех троих утвердили на роли в постановке популярной манги.

О чем второй сезон аниме «Звездное дитя»

Второй сезон «Звездного дитя» — прямое продолжение первого. Новые серии полностью охватывают арку «Театр» одноименной манги. На данный момент вышло семь серий, последние две из которых показывают саму постановку и чувства героев в ее процессе.

Второй сезон не такой яркий и красочный, как первый, так как большая часть эпизодов проходит в закулисье и репетиционных залах театра. Но от этого зритель сближается с внутренним миром всех героев, которых очень хорошо раскрывают и показывают с разных сторон. После премьеры постановки аниме становится более красочным. Сменяются декорации, увеличивается динамика истории, и за этим очень интересно наблюдать.

Фото Кадр из аниме «Звездное дитя»

Несмотря на то что основная сюжетная линия с местью за смерть Ай продвигается очень медленно, сериал смотрится на одном дыхании. Актрисы Аканэ и Кана соперничают с самого детства за роли в кино, и теперь героини борются еще и за сердце отстраненного Аквы. Это добавляет динамики проекту. Цепляет и то, что авторы уделяют внимание всем персонажам, вне зависимости от их роли в глобальном сюжете. Зрители видят переживания всех участников постановки.

Стоит ли смотреть аниме «Звездное дитя»

Однозначно да. «Звездное дитя» достойно внимания: в нем есть элементы мистики, детектива и драмы. В целом весь сюжет выглядит довольно реалистично, и в него легко поверить. Личная драма каждого из персонажей затягивает и держит внимание зрителя. Отдельно хочется выделить качественную анимацию и рисовку.

Когда выйдут следующие серии аниме «Звездное дитя»

Дата выхода следующий серий: