Какие проекты из вселенной «Звездных войн» стоит ждать в 2024 году

Сейчас в разработке у Disney находится множество крупных проектов во вселенной далекой-далекой галактики, среди которых несколько фильмов и сериалов. А еще несколько проектов, которые, если судить по слухам и информации от инсайдеров, меняют формат на лету. Чем же именно LucasFilm порадуют зрителей в наступающем 2024 году?

Январь 2024-го: «Звездные войны: опорная команда»

Сериал про историю четверых детей среднего школьного возраста, которые отправятся в путешествие по космосу. Возглавит эту команду бывший джедай в исполнении Джуда Лоу, а главным антагонистом сериала выступит пират расы никто, появлявшийся ранее в третьем сезоне Мандалорца.

Авторы проекта во многом вдохновлялись стриминговым хитом Netflix «Очень странные дела». События Skeleton Crew развернутся в период после шестого эпизода, приблизительно в одно время с приключениями Дина Джарина (главный герой «Мандалорца») и «Асоки», так что сериал будет относиться к «Вселенной мандалорца». Ждем пересечений с другими проектами, действия которых происходят в этом же временном отрезке далекой-далекой галактики.

Фото Кадр из сериала «Мандалорец»

Лето 2024-го: «Бракованная партия»

По традиции, LucasFilm закрывает пустые релизные окна между сериалами и фильмами с помощью мультипликационных проектов. И в 2024 году зрителей точно ждет два таких сериала. Первый — это третий, заключительный сезон мультипликационной истории о «бракованных» клонах. Они обладают уникальными способностями и не попали под действие приказа 66, приведшего к падению Ордена Джедаев. События мультсериала происходят параллельно сюжету третьего эпизода киносаги.

Фото Кадр из «Бракованная партия»

Тизер третьего сезона «Бракованной партии» представили на закрытом показе на Star Wars Celebration в апреле 2023 года, так что выход проекта вряд ли будет перенесен.

Лето — осень 2024-го: «Аколит»

Действия сериала развернутся в период расцвета республики, а сюжет сфокусируется на истории молодой девушки, которая вступила на Темную сторону ради мести джедаям, решившим не вмешиваться, когда ее родное поселение уничтожали налетчики.

Несмотря на то что главные герои проекта — сторонники Темной стороны, авторы сериала заявляют, что «Аколит» — это проект про орден джедаев. Так что в этот раз зрителям представят нестандартный взгляд на героев со световыми мечами.

Фото Кадр из серии «Звездные войны»

Релиз сериала изначально планировался на весну 2024 года, но, похоже, проект перенесли на более поздний период. Пока что инсайдеры говорят о летних или осенних датах выхода.

Лето — осень 2024-го: «Сказания о джедаях»

Вторым запланированным мультипликационным проектом стало продолжение сериала-антологии «Сказания о джедаях». Первый сезон состоял из шести эпизодов. Каждый из них рассказывал истории о джедаях из трилогии приквелов. В центре сюжета, разбитого на две независимые части, оказывались Асока Тано и Граф Дуку во времена молодости.

«Сказания о джедаях» оказались достаточно успешными, так что вопроса о появлении продолжения даже не стояло. Оба сериала стоит ожидать во второй половине года, приблизительно летом и осенью.

Также в 2024 году свет должна увидеть игра от Ubisoft под названием Star Wars Outlaws, в центре сюжета которой окажется контрабандистка Кей Вес, а события будут происходить во временной отрезок между пятым и шестым эпизодом оригинальной кинотрилогии.

Конец 2024-го: Второй сезон сериала «Андор»

Продолжение невероятно успешного проекта LucasFilm, ставшего неожиданным сюрпризом как для фанатов, так и для зрителей. Несмотря на изначальные планы сценариста и шоураннера Тони Гилроя на четыре сезона, в процессе работы над сериалом он решил сократить историю Кассиана Андора до двух сезонов.

В заключительном сезоне вернется не только главный герой в исполнении актера Диего Луна, но и все ключевые персонажи, включая Мон Мотму, анархиста Со Геррера и одного из основателей сопротивления Лютена Раэля в исполнении Стеллана Скарсгарда.

Фото Кадр из сериала «Андор»

Также, судя по информации портала Bespin Bulletin, во втором сезоне могут вернуться ключевые фигуры фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Среди них — курировавший строительство звезды смерти офицер галактической империи Орсон Креник и даже сам Дарт Вейдер.

Совсем уж удивительные слухи касаются появления в сериале Хана Соло, Лэндо и Чубакки. На фотографиях съемочной площадки сериала, утекших в Сеть, можно заметить легендарный корабль контрабандиста «Тысячелетний сокол».

По задумке сценаристов, события сериала окончатся за три дня до начала «Изгоя-один» и плавно перейдут в начало фильма 2016 года.

Изначально выпуск «Андора» планировался на конец 2023-го — начало 2024 года, но голливудские забастовки остановили работу над сериалом в тот момент, когда съемки были завершены примерно на 90 процентов. По последним данным, «Андор» должен выйти на Disney+ ближе к концу 2024 года. И хотя последнее время ходят слухи, что релиз будет перенесен на 2025-й, будем надеяться, что историю повстанца предоставят публике все-таки раньше.

2025 год и далее

На 2025-й и более поздние годы назначен релиз таких проектов, как «X эпизод» (продолжение основной серии фильмов) и таинственный проект Тайки Вайтити — фильм про контрбандиста Лэндо Калриссиана, к роли которого вернется Дональд Гловер.

Фото Кадр из фильма «Соло. Звездные войны: Истории»

Кроме того, зрителей ждут продолжение сериала «Мандалорец» и, по слухам, фильм, который станет окончанием сюжетной арки «Вселенной Мандалорца». В этом проекте, по задумке создателя «Войн Клонов» и «Асоки» Дейва Филони, должны встретиться все основные герои этого периода. Сейчас Филони отвечает за множество проектов во вселенной и занимается планированием дальнейшего развития некоторых сюжетных линий.

Несмотря на большое количество проектов, многие из них сейчас находятся только на ранних этапах разработки, а предполагаемые даты релиза постоянно меняются. Поэтому четко говорить о дальнейшем их выходе сложно. Но если все планы создателей сбудутся, фанатов далекой-далекой галактики ждет насыщенное десятилетие со множеством новых интересных фильмов и сериалов.