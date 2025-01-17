Джуд Лоу наносит ответный удар: каким получился сериал «Звездные войны: Опорная команда»

На Disney+ вышла последняя серия «Опорной команды» — нового сериала во вселенной «Звездных войн». От проекта, единственным достоинством которого казалось участие в нем Джуда Лоу, никто не ждал не то что откровений, как у «Андора», но даже чего-то увлекательного. Но приключение детей среди звезд смогло удивить и даже порадовать многих зрителей. Впрочем, и в этот раз не обошлось без некоторых «но», присущих последним проектам о далекой-далекой галактике.

Сюжет сериала «Звездные войны: Опорная команда»

Стоит начать с того, что «Опорная команда» (или же Skeleton crew, как звучит оригинальное название сериала) прекрасно могла бы существовать и в отрыве от вселенной, придуманной Джорджем Лукасом в далекие 1970-е. При этом именно эта особенность является одновременно и плюсом, и минусом проекта Disney.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда», создатель Джон Уоттс /Disney Platform Distribution

В центре сюжета — четверо детей с закрытой планеты Ат-Аттин. Вим — мечтательный парнишка, любящий читать истории о подвигах джедаев, Нил — скромный и застенчивый представитель инопланетной расы, напоминающей милую антропоморфную версию земных слонов, Ферн — бойкая девочка-подросток, самая смелая и бесстрашная из всей четверки, и КейБи — механически усовершенствованная девчонка, которая в какой-то момент займет место механика в команде.

Правда, до превращения ребят в ту самую команду еще очень далеко. В начале сериала Вим и Нил фактически незнакомы с Ферн и КейБи. Герои готовятся к экзаменам, которые должны показать, к чему именно склонен тот или иной житель Ат-Аттина и по какому из направлений он будет учиться в дальнейшем.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда», создатель Джон Уоттс /Disney Platform Distribution

Впрочем, непоседливый Вим не сильно заботится о таких, казалось бы, важных вещах. Мальчику интереснее приключения джедаев из его любимых историй, и он с превеликим удовольствием сам бы поучаствовал в одном из таких.

И судьба дает герою шанс. Парнишка опаздывает на школьный автобус и вынужден мчаться на экзамены на собственном спидере через лес. Там он наткнется на странную дверь в земле, которую примет за вход в тайный храм джедаев.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда», создатель Джон Уоттс /Disney Platform Distribution

Мальчика найдет один из дроидов, отвечающих за порядок на Ат-Аттине, и все-таки отведет в школу, где Вим получит взбучку от своего отца, все силы отдающего работе. Он договорился о втором шансе для своего сына, так что один из четверки должен будет прийти на следующий день и попробовать написать тест.

Но вечером того же дня мечтательный Вим зовет своего синего друга Нила прогуляться в лес, к тому самому загадочному месту, которое он нашел утром. Там герои встречают Ферн и КейБи — местных крутых девчонок. КейБи подслушала разговор мальчишек, после чего проследила за ними.

В ходе исследования выясняется, что кудрявый школьник нашел вовсе не храм джедаев, а старый космический корабль, что не менее загадочно, ведь планету, где живут герои, окружает силовое поле, которое невозможно преодолеть.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда», создатель Джон Уоттс /Disney Platform Distribution

Тем временем Вим нажимает на кнопку, и вся четверка независимо от своего желания отправляется в космос. На борту корабля дети находят старого дроида SM-33, который просвещает героев, что найденный ими корабль принадлежал легендарному космическому пирату. На просьбу вернуться новый знакомый отвечает, что никогда не слышал о планете под названием Ат-Аттин, но может отвезти четверку в систему, где раньше базировался звездолет.

Место назначения оказывается космопортом, доверху набитым галактическими пиратами и прочим сбродом. Расплатившись за еду старыми республиканскими кредитами, Вим и Нил привлекают внимание местных обитателей, так как эта валюта уже давно не в ходу и очень выросла в цене. После неразберихи из-за денег четверка попадает в тюрьму. За решеткой ребята знакомятся с героем Джодом На Навудом, который представляется джедаем и помогает ребятам сбежать и добраться до корабля.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда», создатель Джон Уоттс /Disney Platform Distribution

Кроме этого, Джод явно заинтересован в планете, где выросли дети, ведь, по легендам, на ней хранятся несметные сокровища. Так что четверке, заручившейся поддержкой На Навуда, предстоит нелегкий путь, чтобы вернуться домой, ведь координат небесного тела никто не знает. Тем временем сам Джод начинает вызывать опасения и совсем не кажется рыцарем без страха и упрека, готовым на все ради справедливости.

Каким получился сериал «Звездные войны: Опорная команда»

Читая описание сюжета «Опорной команды», легко забыть, что перед нами проект во вселенной «Звездных войн». Если бы не знакомые слова и термины, то связь с далекой-далекой галактикой и вовсе могла бы испариться окончательно.

Это ощущение увеличивается при просмотре первой серии, ведь быт населения Ат-Аттина мало напоминает привычный мир джедаев и ситхов, а больше походит на Америку из фильмов 1980-х. Семьи героев живут в милых одноэтажных домах с аккуратными газонами, а сами персонажи ездят в школу на автобусе, в то время как сосед-инопланетянин по утрам выгуливает космический аналог собаки.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда», создатель Джон Уоттс /Disney Platform Distribution

И, казалось бы, большинство фанатов «Звездных войн» должны уже в этом моменте поставить на проекте крест: назвать его мертворожденным и никогда больше не вспоминать. Но, говоря о фанатской базе творения Лукаса, стоит вспомнить, что каждый новый проект в этой вселенной воспринимается с огромной долей негатива и поднимает волну недовольства, порой переходящего в ненависть. И происходило это задолго до покупки бренда компанией Disney: даже снятая еще Джорджем Лукасом трилогия приквелов обрела в свое время имидж главного разочарования фанатов.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда», создатель Джон Уоттс /Disney Platform Distribution

Интересно, что одной из причин критики «Опорной команды» в интернете стала ее явно детская направленность. В центре сюжета оказываются совсем юные герои, а события порой наполнены условностями.

Только вот подобных глупых сюжетных ходов, условностей и милых образов хватало на экране еще в оригинальных фильмах. Да и сам отец-основатель далекой-далекой галактики Джордж Лукас особо не скрывал, что снимает кино, направленное на детскую и подростковую аудиторию.

За пределами родного одноэтажного мира детишек-героев «Опорная команда» преображается и становится все больше похожа на классические «Звездные войны». Даже один из антагонистов сериала — представитель расы волкоподобных гуманоидов, которые дебютировали еще в фильме 1977 года.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда», создатель Джон Уоттс /Disney Platform Distribution

В одном из многочисленных перевыпусков «IV эпизода» эти инопланетяне были заменены Лукасом на более подходящих, по его мнению, пришельцев. Так что подобный выбор можно и вовсе оценить как оммаж фанатам оригинальных лент.

Но увы, «Опорная команда» все-таки грешит условностями. Главным героям порой слишком сильно везет, а иногда они и вовсе обретают явную сюжетную броню, которую не способен пробить ни один из бластеров местных злодеев.

И здесь стоить упомянуть особенность формата проекта. Хотя по интонации он отличается от остальных сериалов во вселенной «Звездных войн», при просмотре подкованный в истории франшизы зритель будет отчаянно искать отсылки, пытаться найти взаимосвязи и отыскать место показанных в «Опорной команде» событий в общей хронологии.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда», создатель Джон Уоттс /Disney Platform Distribution

Стоит отдать должное авторам, которые не переходят черту фансервиса и, порой вплотную подходя к грани скатывания в набор отсылок, останавливаются и сохраняют самостоятельность «Опорной команды».

При этом в какие-то моменты новый проект Disney уж слишком сильно становится похож на классику подобных приключений, вроде «Инопланетянина» и «Балбесов», или же новую итерацию тех же сюжетов в виде «Очень странных дел».

Балансируя между классическими «Звездными войнами» и детским приключенческим кино 80-х, «Опорная команда» умудряется не растерять задора и ощущения теплой ламповой атмосферы веселого приключения. Оттого еще более удивительно, что именно такой, не самый громкий или ожидаемый, сериал подарил зрителям одного из самых харизматичных героев «Звездных войн» последних лет.

Сыгранный Джудом Лоу Джод На Навуд кажется идеальным спутником для детей в подобной истории. Персонаж не выглядит сюжетной декорацией или плоской двумерной фигурой, так что даже на некоторые глупые поступки просто закрываешь глаза. Заслуга это сценаристов или же харизмы самого Джуда Лоу — большой вопрос, но На Навуд в любом случае нашел свое место во франшизе.

Фото Кадр из сериала «Звездные войны: Опорная команда», создатель Джон Уоттс /Disney Platform Distribution

Стоит ли смотреть сериал «Звездные войны: Опорная команда»

Удивительно, но, будучи явным аутсайдером, «Опорная команда» умудрилась удивить и оказаться более интересной и наполненной событиями, чем прошлогодний «Аколит», и превзойти по визуалу и цельности недавнюю «Асоку». И все это при том, что в проекте не появляется никто из важных для вселенной персонажей с богатой историей.

Если вы фанат «Звездных войн» и у вас есть дети, то «Опорная команда» — отличный выбор для семейного просмотра. Юные зрители не заметят половины мелких недостатков повествования, а вы сможете развлечь себя поиском визуальных отсылок к классическим фильмам и взаимосвязей с другими проектами в далекой-далекой галактике. Ну а умилительный слоненок Нил и его семья точно понравятся всем, даже несмотря на то, что они со слоноподобным музыкантом во дворце Джаббы Хатта из «Возвращения джедая» — представители разных рас.