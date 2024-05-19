Почему франшиза «Звездные войны» живет так долго и в чем секрет ее успеха

В мае 1999 года после шестнадцатилетнего перерыва на экраны вышел новый фильм франшизы «Звездные войны» с подзаголовком «Эпизод I — Скрытая угроза». Он стал первым в трилогии приквелов к оригинальному фильму 1977 года. Сборы этого релиза почти добрались до отметки в миллиард долларов, а общие, с учетом всех перевыпусков, даже перешагнули эту отметку.

В честь 25-летия фильма лента снова вышла в кинотеатральный прокат и снова смогла показать достаточно хорошие цифры, собрав больше 18 миллионов долларов. Особенно удивительно это, если вспомнить о нелюбви фанатов к приквелам в целом и к первому эпизоду в частности, ведь, как шутят сами поклонники далекой-далекой галактики: «Никто так не ненавидит «Звездные войны», как их фанаты».

И если в постсоветских странах трилогию приквелов приняли тепло, то западная публика оказалась более критичной и не оценила нововведений Джорджа Лукаса. Но все негативные отзывы, недовольства и даже травля актеров не убили «Звездные войны» и, в общем, не сильно сказались на их популярности. А со временем отношение к лентам 2000-х изменилось, и сердца многих из негативно настроенных поклонников стали потихоньку оттаивать.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Скрытая угроза»

В чем же секрет живучести этой киновселенной, которая даже спустя почти 50 лет после старта процветает и притягивает к экранам миллионы зрителей всех возрастов? Рассказали в этом материале.

Продюссерский талант Джорджа Лукаса

Сложно преуменьшить культурное влияние этой вселенной на массовую публику. Вышедший в 1977 году фильм «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» во многом повлиял на дальнейшее развитие массового кинематографа, хоть и не был первым представителем эры блокбастеров. Режиссер Джордж Лукас, будучи режиссером эры Нового Голливуда (период с 1967 по 1980 год. — Прим. ред.), в отличие от множества своих коллег по цеху решил пойти другой дорогой, развивая развлекательное кино.

При этом назвать Лукаса великим режиссером можно с очень большой натяжкой. Особенно если вспомнить, что самые высоко оцененные фильмы франшизы про джедаев сняты другими режиссерами. Но чего не занимать Лукасу, так это продюсерского таланта и чутья. По данным Forbes, в 2024 году он возглавил список самых богатых звезд-миллиардеров Голливуда. И это все при том, что последним фильмом Лукаса стал третий эпизод «Звездных войн», вышедший в 2005 году.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар»

Далекая-далекая галактика фактически начала эпоху франшиз. А их важная черта — обилие производимых для фанатов товаров. Джордж Лукас рисковал, снимая ленту, в которую не верил почти никто. С помощью мерча он не только спас от банкротства студию 20 Century Fox, но фактически переизобрел индустрию массового кино и сопутствующих товаров. До Лукаса никто не делал такую ставку на игрушки, комиксы и книги, выходящие параллельно с фильмами.

Культурное влияние франшизы «Звездные войны»

Одна из важных черт джедайской саги — уникальное ощущение, которое дарят ленты. Фильмы не отличаются глубиной и неоднозначностью событий, но при этом дарят чувство праздника, сопричастности чему-то большому и детского восторга. Это касается и оригинальной трилогии, и трилогии 2000-х, и всех фильмов и сериалов, комиксов и игр, которые выходили позднее.

Наверное, каждый человек, мало-мальски интересующийся массовой культурой, сформировал свое мнение о вселенной, придуманной Джорджем Лукасом. Как почти с любой крупной франшизой, всегда найдется человек, не смотревший «Звездные войны». Но даже они, скорее всего, знают хоть немного о вселенной джедаев и ситхов.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»

Далекая-далекая галактика за свою долгую историю фактически стала частью современной культуры. Шутки, отсылки и цитаты можно найти в самых неожиданных местах. При этом вовсе не обязательно хорошо знать первоисточник подобных оммажей, ведь фраза «Люк, я твой отец» знакома даже тем, кто абсолютно не в курсе родственных связей персонажей саги.

Возможность масштабирования и разнообразие материала «Звездных войн»

Как показывает история франшизы, у каждого поколения есть свои «Звездные войны». Кто-то предпочитает оригинальную трилогию, а кто-то в силу возраста познакомился с вселенной через трилогию приквелов. В 2015 году, спустя десять лет после, казалось бы, законченной истории Скайуокеров, в кинотеатрах вышел первый фильм новой трилогии с подзаголовком «Эпизод VII: Пробуждение силы». Уже под крылом Disney франшиза получила новое экранное воплощение, презентовав «Звездные войны» поколению зумеров.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар»

Уникальность вселенной, придуманной Лукасом, заключается в ее нереальном масштабе. История далекой-далекой галактики не ограничена ни временем, ни пространством — в отличие от, например, «Гарри Поттера», действие которого происходит на Земле. «Звездные войны» — это в буквальном смысле целая бесконечная вселенная.

Согласно хронологии мира за нулевую точку отсчета времени традиционно берутся события фильма «Эпизод IV: Новая надежда». При этом в расширенной вселенной (в нее входят книги, комиксы, игры по «Звездным войнам». — Прим. ред.) встречаются произведения, чье действие происходит как за тысячи лет до оригинального фильма, так и гораздо-гораздо позднее его.

Фото Кадр из сериала «Мандалорец»

Выдуманные эпохи Старой республики или нового расцвета Ордена джедаев могут быть никак не связаны с героями оригинальной саги про Энакина Скайуокера и его семейство. Также может не пересекаться между собой и основная аудитория этих произведений — например, у книг и мультсериалов может быть разный потребитель.

После покупки LucasFilm корпорацией Disney огромный пласт сопутствующих произведений был фактически признан не каноничным. Но при этом работа над производством контента по «Звездным войнам» не остановилась. Просто кино стало сконцентрировано на истории Скайуокеров и осталось связанным с оригинальными фильмами, а многие авторы пошли другим путем.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Скрытая угроза»

Например, авторы сериальной части вселенной «Звездных войн» отказались от активного участия джедаев в истории, создав «Мандалорца» — он рассказывает об охотниках за головами далекой-далекой галактики.

В рамках этой вселенной можно рассказать историю любого масштаба, от небольшой камерной драмы, шпионского триллера, вестерна до масштабного эпика, наполненного межзвездными перелетами и космическими сражениями. В мире «Звездных войн» есть даже зомби и ведьмы. И все эти сюжеты, не теряя связи со вселенной, могут выглядеть цельно и правдоподобно.

Простор творческой мысли в «Звездных войнах»

У «Звездных войн» нет никакой литературной первоосновы. При создании оригинального фильма Лукас вдохновлялся множеством произведений вплоть до прямого цитирования, но это все еще оригинальный продукт. Такой подход — большой плюс для вселенной далекой-далекой галактики.

Если сравнивать с другими известными киномирами, основанными на литературных произведениях, то зачастую они оказываются в заложниках у оригинала. Литературный тон, повествование и построенный мир ограничивают дальнейшее развитие франшиз.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Последние джедаи»

Например, в случае «Гарри Поттера» все истории, не связанные напрямую с приключениями Гарри, Рона и Гермионы, ощущаются порой как экскурсия в мир героев. Даже самостоятельные «Фантастические твари» в конце концов слишком сосредоточились на раскрытии истории Дамблдора, который близок зрителям, все меньше уделяя внимание формальному главному герою Ньюту Саламандеру.

Во вселенной «Звездных войн» гибкий и многогранный материал, с которым легко работать. Даже в сравнении с супергеройскими франшизами далекая-далекая галактика кажется более глубокой первоосновой, позволяющей лучше жонглировать разными жанрами и сюжетами. Это история про инопланетян в космосе — в ней может быть все что угодно.

Будущее вселенной «Звездных войн»

Впрочем, есть у такой свободы и масштаба свои минусы. Далеко не все произведения, создаваемые в рамках далекой-далекой галактики, оказываются приемлемого качества. Даже оригинальные фильмы очень разнятся по своему уровню. И если условный «Эпизод V» многими признан лучшим из всей саги, то «Скрытая угроза» или «Последние джедаи» вызвали очень неоднозначную реакцию во время своих премьер.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»

Тем не менее даже относительно новым приквелам «Звездных войн» исполняется 25 лет, и зрители не перестают с нетерпением ждать все релизы этой вселенной еще с 1977 года. А в следующем году десятилетие отметит уже последняя трилогия и фильм «Пробуждение силы».

Несмотря на все спорные менеджерские решения, регулярные смены подхода к развитию и неоднородное качество проектов, далекая-далекая галактика наверняка преподнесет еще не один сюрприз. А вот будет ли он приятным — покажет время.