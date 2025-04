11 звезд, которые сыграли в кино самих себя

Найти фильм или сериал, где артист играл бы самого себя, достаточно непросто, ведь не каждый отваживается на такой шаг. Сыграть такую роль бывает трудно: часто требуются смелость и самоирония. Рассказали об 11 ярких камео в истории кино.

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Нахнатчка Кхан.

В главных ролях: Эли Вонг, Рэндалл Парк, Джеймс Саито, Мишель Бюто и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,7.

В обычной жизни за актером закрепилась репутация спокойного и скромного человека, но это не помешало ему как следует оторваться в фильме «Возможно, это навсегда». Киану Ривз появился в проекте в эпизодической роли. В кинокартине он предстает в карикатурной версии себя: он ведет себя излишне обходительно и дружелюбно со всеми, цитирует вымышленных философов. По сюжету во время ужина гостям выдаются наушники, в которых играют определенные композиции, чтобы посетители могли лучше «прочувствовать» пищу. В один момент Ривз настолько проникся атмосферой, что не смог сдержать слез. Этот эпизод разлетелся на мемы и стал известен на весь мир.

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Вуди Харрельсон.

В главных ролях: Вуди Харрельсон, Элинор Мацуура, Оуэн Уилсон, Вилли Нельсон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фильм — смелая задумка самого Вуди Харрельсона. В нем он рефлексирует и смеется над фиаско, произошедшим с ним в 2002 году. Поездка в Лондон, паб, встреча со старым другом Оуэном Уилсоном. Что может пойти не так? Но Харрельсон оказывается в водовороте событий, которые приводят его в тюрьму. В фильме актер не пытается обелить себя, а смеется над собой и пытается разобраться в произошедшем. Кинокартина подкупает честностью и ироничностью.

Год: 2006.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Ларри Чарльз.

В главных ролях: Саша Барон Коэн, Кен Давитян, Лунелл Кэмпбелл, Памела Андерсон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Борат», реж. Ларри Чарльз / Four by Two Films, Everyman Pictures, Dune Entertainment, Major Studio Partners, One America Productions, Ingenious Media, Talkback, Channel 4