11 звезд, которые сыграли в кино самих себя

Найти фильм или сериал, где артист играл бы самого себя, достаточно непросто, ведь не каждый отваживается на такой шаг. Сыграть такую роль бывает трудно: часто требуются смелость и самоирония. Рассказали об 11 ярких камео в истории кино.
Год: 2019.
Страна: США.
Режиссер: Нахнатчка Кхан.
В главных ролях: Эли Вонг, Рэндалл Парк, Джеймс Саито, Мишель Бюто и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.
Рейтинг IMDb: 6,7.
В обычной жизни за актером закрепилась репутация спокойного и скромного человека, но это не помешало ему как следует оторваться в фильме «Возможно, это навсегда». Киану Ривз появился в проекте в эпизодической роли. В кинокартине он предстает в карикатурной версии себя: он ведет себя излишне обходительно и дружелюбно со всеми, цитирует вымышленных философов. По сюжету во время ужина гостям выдаются наушники, в которых играют определенные композиции, чтобы посетители могли лучше «прочувствовать» пищу. В один момент Ривз настолько проникся атмосферой, что не смог сдержать слез. Этот эпизод разлетелся на мемы и стал известен на весь мир.
Год: 2017.
Страна: США.
Режиссер: Вуди Харрельсон.
В главных ролях: Вуди Харрельсон, Элинор Мацуура, Оуэн Уилсон, Вилли Нельсон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.
Рейтинг IMDb: 6,1.
Фильм — смелая задумка самого Вуди Харрельсона. В нем он рефлексирует и смеется над фиаско, произошедшим с ним в 2002 году. Поездка в Лондон, паб, встреча со старым другом Оуэном Уилсоном. Что может пойти не так? Но Харрельсон оказывается в водовороте событий, которые приводят его в тюрьму. В фильме актер не пытается обелить себя, а смеется над собой и пытается разобраться в произошедшем. Кинокартина подкупает честностью и ироничностью.
Год: 2006.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Ларри Чарльз.
В главных ролях: Саша Барон Коэн, Кен Давитян, Лунелл Кэмпбелл, Памела Андерсон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Звезда «Спасателей Малибу» Памела очаровывает Бората (его играет Саша Барон Коэн) — журналиста, который приехал в Америку снимать документальное кино. Герой сразу же влюбляется в Андерсон, решает взять в жены и похищает. Роль Андерсон раскрывается через призму безумного обожания Бората. Имя актрисы используется для создания комического эффекта и демонстрации абсурдности ситуации, в которой главный герой пытается воплотить свои фантазии о браке с ней.
Год: 2001.
Страна: Германия.
Режиссер: Бен Стиллер.
В главных ролях: Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Кристин Тейлор, Уилл Феррелл и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Культовый певец, знаменитый эпатажными нарядами, появляется в «Образцовом самце» в роли самого себя. В самый острый момент конфликта между Дереком Зуландером (Бен Стиллер) и Хэнселом Макдональдом (Оуэн Уилсон) вмешивается Дэвид Боуи. Он соглашается рассудить двух моделей и положить конец спору о том, кто является настоящей иконой стиля. Образ певца в фильме — это концентрированное воплощение его звездной личности, где каждый жест и слово подчеркивают статус культовой фигуры поп-культуры. Несмотря на то что музыкант появился в фильме всего на пару минут, этот эпизод полюбился многим.
Год: 2022.
Страна: США.
Режиссер: Том Гормикэн.
В главных ролях: Николас Кейдж, Педро Паскаль, Шэрон Хорган, Лили Шин и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,0.
В кинокартине Николас Кейдж создал яркую пародию на самого себя, в которой высмеивает собственные актерские приемы и проблемы в шоу-бизнесе. Он воплотил образ некогда популярной звезды, с годами потерявшей популярность. На протяжении всего фильма актер разговаривает с молодой версией собственного «я» (по имени Ники). Она еще не успела совершить тех ошибок, которые привели Кейджа в тупик. Сочетание самолюбования и самоуничижения не оставило критиков равнодушными, кинокартину оценили по достоинству.
Год: 2010.
Страна: Россия.
Режиссер: Дмитрий Дьяченко.
В главных ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,5.
В фильме певица появляется в эпизодической роли. По сюжету она попадает в провинциальный город, перепутав съезд миллиардеров со съездом мелиораторов (специалистов по грунту. — Прим. «СЭ»). В гостинице исполнительница знакомится с простым работягой Вячеславом Гавриловичем (Константин Чепурин), в которого быстро влюбляется. Женщина начинает за ним ухаживать и проявлять знаки внимания, но получает отказ. Жанна Фриске в этой роли демонстрирует образ очаровательной и привлекательной светской дамы. Журналист Борис Барабанов писал о певице, что она «со смехом, истинным великодушием и тонкой самоиронией обыграла свое сложившееся реноме роковой красавицы». А также продемонстрировала «именно тот градус ума и самоиронии, которого так боятся мужчины в женщинах».
Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Сет Роген, Эван Голдберг.
В главных ролях: Сет Роген, Джей Барушель, Джеймс Франко, Крэйг Робинсон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.
Рейтинг IMDb: 6,0.
Эмма Уотсон запомнилась многим по роли Гермионы Грейнджер, персонажа из цикла фильмов и книг о «Гарри Поттере». В проекте «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» актриса появляется эпично: она врывается в дом с топором в руках, ругается, а затем снова исчезает. Уотсон играет девушку, которая готова постоять за себя. Ее поведение противоречит сложившемуся стереотипному образу умной и правильной Гермионы. По сюжету в постапокалиптических условиях актриса показывает свою расчетливость, решительность, готовность идти на агрессивные действия ради выживания.
Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Кевин Смит.
В главных ролях: Шеннен Доэрти, Джереми Лондон, Джейсон Ли, Бен Аффлек и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,0.
Это имя известно многим любителям комиксов и киновселенной Marvel. Стэн Ли — создатель полюбившихся зрителям персонажей: Человека-паука, Халка, Железного Человека и многих других. Мужчина любил появляться в эпизодических ролях в фильмах, принадлежащих его киновселенной. Но при этом его можно заметить и в других лентах, например в «Тусовщиках из супермаркета». Стэн Ли подписывает комиксы в торговом центре, куда приходит Броди (Джейсон Ли), главный герой. Между ними завязывается диалог. Ли рассказывает юноше о своей неудавшейся любовной истории, а затем мотивирует Броди действовать ради девушки, которую он любит.
Год: 1999-2004.
Страна: США.
Режиссер: Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер.
В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 7,3.
В 11-й серии четвертого сезона «Секса в большом городе» в роли себя появляется Люси Лью. По сюжету актриса становится клиенткой пиар-менеджера Саманты Джонс (Ким Кэтролл). Саманта, испытывающая слабость к брендовым вещам, особенно к сумкам, решает сжульничать и воспользоваться именем актрисы, чтобы побыстрее получить сумку Birkin. Но обман быстро вскрывается. Разочарованная в Саманте Люси разрывает с ней контракт. Актриса в серии показана очень натурально, в ней нет какого-то пафоса или надменности. Она просит честности от Саманты, не обижается на правду, оставляет щедрые чаевые официантам, потому что некогда сама работала в этой сфере.
Год: 2011-2017.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Джеймс Гриффитс.
В главных ролях: Мэтт Леблан, Стивен Мэнген, Тэмзин Грейг, Джон Пэнкоу.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Мэтт Леблан, известный по роли Джоуи в сериале «Друзья», появился в проекте «Эпизоды». В ситкоме он играет главную роль — сатирически очаровательную, высокомерную версию себя. Сериал принес Леблану «Золотой глобус» за балансирование между вымыслом и реальностью. Актер упоминает, что эта роль — преувеличенная версия того, кем он является. Такое киновоплощение помогает взглянуть на Леблана по-новому, ведь за ним некогда прочно закрепилось амплуа глупого красавчика Джоуи Трибиани.
Год: 2000.
Страны: Россия, США.
Режиссер: Алексей Балабанов.
В главных ролях: Сергей Бодров, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Дарья Лесникова.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3.
Рейтинг IMDb: 7,6.
Культовый фильм, в котором снялась певица Ирина Салтыкова. Данила Багров (Сергей Бодров) встречает исполнительницу в коридоре останкинского телецентра, где оба находились по своим делам. Изначально главный герой не понимает, что перед ним популярная певица, и они общаются на равных. Между героями вспыхивает роман, хоть они и выглядят как две противоположности. В фильме певица предстает перед зрителем милой и понимающей особой.