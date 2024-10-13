Полный гид по франшизам «Звонок» и хронология

В начале XXI века зрители во всем мире открыли для себя J-Horror, что в переводе с английского означает «японский фильм ужасов». Эти картины сильно отличались от привычных многим западных хорроров, особенно от американских, которые обычно пугали обилием крови и шокирующими сценами насилия. Японцы же показали всем, что для настоящего саспенса достаточно телевизора и маленькой девочки, которая из него вылезает.

Эти ужастики создавали атмосферу беспросветного мрака, опираясь на фольклорные традиции своей страны. Их фирменной фишкой стал жуткий, параноидальный визуальный стиль, который заставлял сердца бешено биться от постоянного чувства тревоги. На стыке веков такой подход стал новым словом в жанре ужасов, который к тому моменту сильно деградировал.

Эталонным представителем J-Horror стал фильм «Звонок». Кассеты с этим японским ужастиком заполонили прилавки российских видеомагазинов. Через несколько лет вышел американский ремейк, который еще больше укрепил статус одного из самых страшных фильмов. Каноническая сцена с бледнолицей девушкой, вылезающей из телевизора, до сих пор вызывает страх у миллионов людей по всему миру.

В течение следующего десятилетия серия фильмов «Звонок» прошла путь от оригинального японского фильма до ремейков и сиквелов по всему миру. Хоррор стал частью глобальной поп-культуры и вдохновил многих мастеров ужасов. Влияние «Звонка» трудно переоценить — из него выросли франшизы «Зеркала», «Сайлент Хилл», «Астрал» и многие другие.

Разобрались в японской и американской кинофраншизах «Звонок» и рассказываем, в каком порядке смотреть все фильмы этой мрачной серии.

Японская серия фильмов в порядке выхода

Звонок: Полная версия

Год: 1995.

Страна: Япония.

Режиссер: Тисуй Такигава.

В главных ролях: Кацунори Такахаси, Ёсио Харада, Аянэ Миура, Маи Татихара.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Звонок: Полная версия»

Первая экранизация романа Кодзи Судзуки «Звонок» вышла на японском ТВ в 1995 году и сейчас известна лишь самым прошаренным фанатам истории Садако Ямамуры. Последующие экранизации сдвинули ленту Такигавы на периферию, однако ранняя интерпретация одной из самых известных историй японского хоррора любопытна с исследовательской точки зрения — она наиболее точно следует букве литературного первоисточника. Например, в фильме, как и в романе, главный герой — мужчина.

История повествует о репортере Кадзуюки Асакаве, который начинает расследование серии загадочных смертей, связанных с просмотром видеокассеты. Как и в последующих адаптациях, на этой записи содержится странное видео, после просмотра которого человек умирает через семь дней. Проект «Звонок. Полная версия» заложил основу для будущей франшизы, хотя визуальные и сюжетные элементы были значительно переработаны в более известной версии 1998 года.

Звонок

Год: 1998.

Страна: Япония.

Режиссер: Хидэо Наката.

В главных ролях: Нанако Мацусима, Хироюки Санада, Рикия Отта.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Звонок»

Тот самый культовый оригинальный «Звонок», ставший основой для международной франшизы. Режиссером картины выступил Хидэо Наката, а одну из главных ролей исполнил Хироюки Санада, известный сегодня молодой аудитории как один из исполнителей главной роли в сериале «Сегун».

Сюжет разворачивается вокруг проклятой видеозаписи, которая убивает любого, кто ее посмотрит, ровно через неделю. Главная героиня, журналистка Рэйко Асакава, начинает расследование, после того как ее племянница становится жертвой этой кассеты. Узнав, что ее сын тоже посмотрел проклятую пленку, Рэйко вступает в гонку со временем, чтобы разгадать тайну страшного видео и спасти свою семью.

Картина познакомила зрителей с Садако Ямамурой — жуткой девочкой-призраком, ставшей символом японского хоррора. Помимо этого, многих зрителей поверг в шок тот факт, что фильм не заканчивается «хеппи-эндом» — базовым элементом мейнстрим-ужастика.

Спираль

Год: 1998.

Страна: Япония.

Режиссер: Хидэо Наката.

В главных ролях: Нанако Мацусима, Хироюки Санада, Рикия Отта.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из фильма «Спираль»

Многие удивятся, но продолжение «Звонка» вышло одновременно с оригинальной лентой. Правда, «Спираль» была сразу же был расценена как неудачный эксперимент. Несмотря на то что актеры и большая часть съемочной группы на фильмах пересекались, режиссеры и сценаристы были разные. На тот момент серия книг «Звонок» уже была дико популярной, поэтому двумя проектами студия надеялась увеличить доходы. В итоге сегодня одна лента носит статус культовой, а о другой не вспоминают вовсе (хоть некоторые и считают, что незаслуженно).

Действие фильма происходит после событий «Звонка». Мицуо Андо, патологоанатом и друг Рюдзи Такаямы, находит тело с загадочной запиской в желудке. Андо узнает о проклятой видеозаписи, которая убивает любого зрителя через неделю, и решает посмотреть ее. Он встречает Май Такано, ученицу Такаямы, и они вместе погружаются в прошлое печально известной девочки Садако Ямамуры. Андо уничтожает видеозаписи, чтобы предотвратить новые жертвы, но сталкивается с мрачной истиной: проклятие не исчезает.

И хоть лента получила довольно смешанные отзывы, сегодня она любопытна как артефакт, который дополняет мифологию франшизы. Создатели подробнее исследовали тему вируса, вызывающего смерть у зрителей видеокассеты.

Звонок 2

Год: 1999.

Страна: Япония.

Режиссер: Хидэо Наката.

В главных ролях: Нанако Мацусима, Мики Накатани, Хироюки Санада.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Звонок 2»

«Звонок 2», вышедший через год после первого фильма, сегодня считается каноническим продолжением оригинала. Сиквел полностью игнорирует события, произошедшие в «Спирале», и отходит от литературного первоисточника.

События происходят через пару недель после первого фильма. Сиквел глубже раскрывает мифологию Садако и ее сверхъестественные способности, углубляясь в связь между ней и теми, кто ее боится. Фильм более медленный по сравнению с первой частью, но также нагнетает ужас через атмосферу неизбежности.

Несмотря на коммерческий успех (второй по сборам фильм в Японии в 1999 году), проект получил смешанные отзывы от критиков и зрителей.

Звонок 0: Рождение

Год: 2000.

Страна: Япония.

Режиссер: Норио Цурута.

В главных ролях: Юкиэ Накама, Сэити Танабэ, Кацуми Мурамото.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Звонок 0: Рождение «

Приквел оригинального «Звонка» вышел в 2000 году. Он рассказывает предысторию девушки Садако, раскрывая ее прошлое и превращение в призрака. Режиссером картины стал Норио Цурута, а сценарий был написан Хироси Такахаси по мотивам рассказа «Лимонное сердце» из сборника «Рождение» Кодзи Судзуки.

Действие фильма происходит за 30 лет до событий первого «Звонка». Молодая Садако пытается жить обычной жизнью, работая в театре. Однако ее сверхъестественные способности приводят к трагедии и становятся причиной ее убийства. Это трагическое событие превращает девушку в дух, который становится воплощением проклятия в будущих фильмах. Картина интересна тем, что позволяет взглянуть на «злого» персонажа с более человеческой стороны. Одним из центральных мотивов фильма становится травля.

Проклятье 3D

Год: 2012.

Страна: Япония.

Режиссер: Цутому Ханабуса.

В главных ролях: Сатоми Исихара, Койде Кейсуке, Рен Кирияма.

Рейтинг «Кинопоиска»: 3,5.

Рейтинг IMDb: 3,7.

Фото Кадр из фильма «Проклятье 3D»

Пятая часть японской франшизы вышла через 12 лет после фильма «Звонок 0: Рождение». Режиссером переосмысления выступил Цутому Ханабуса, а сюжетной основной новой части стал роман Кодзи Судзуки «S». Лента показывалась в модном тогда 3D-формате, чтобы усилить эффект ужасов. Однако новомодные технологии убили всю атмосферу неизбежного ужаса первых фильмов франшизы.

Фильм начинается с загадочного инцидента, когда таинственный мужчина в белом бросает в колодец длинноволосую женщину. Спустя тринадцать лет после выхода оригинального фильма детектив Койсо и его напарник расследуют серию самоубийств, связанных с проклятым видео онлайн-художника Сейджи Кашивады. В то же время учительница Аканэ Аюкава обнаруживает, что ее ученица Риса смотрела это видео. Вскоре призрак начинает угрожать и самому педагогу, которая, как оказывается, обладает телекинетическими способностями, активизирующимися под давлением страха.

Проклятье 3D 2

Год: 2013.

Страна: Япония.

Режиссер: Цутому Ханабуса.

В главных ролях: Мимо Сакамото, Юсукэ Ямада, Рэн Кирияма.

Рейтинг «Кинопоиска»: 3,5.

Рейтинг IMDb: 4,1.

Фото Кадр из фильма «Проклятье 3D 2»

Создатели продолжили экспериментировать с 3D-технологиями, низводя до дешевого фильма категории «Б» все наследие легендарной франшизы. Лента получила разгромные отзывы как от критиков, так и от зрителей, и считается одной из самых неудачных во всей франшизе.

По сюжету проходит пять лет после событий предыдущего фильма, и на этот раз в центре внимания оказывается дочь Аканэ, Наги. События, связанные с проклятием Садако, начинают повторяться. Фильм пытается раскрыть мифологию на ином уровне. Так, например, в фильме показывают новое поколение проклятия, которое принимает форму звуковой записи.

Проклятые: Противостояние

Год: 2016.

Страна: Япония.

Режиссер: Кодзи Шираиши.

В главных ролях: Мидзуки Ямамото, Тина Тамасиро, Масанобу Андо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4,3.

Рейтинг IMDb: 5,1.

Фото Кадр из фильма «Проклятые: Противостояние

Кроссовер двух легендарных японских хоррор-франшиз — «Звонок» и «Проклятие». В фильме сталкиваются Садако и Каяко. И это история про прикол, ставший реальностью, — изначально проект завирусился как первоапрельская шутка. Однако после ошеломительного интереса студийные боссы решили повторить историю успешных сращиваний франшиз («Фредди против Джейсона», «Годзилла против Мотры», «Чужой против Хищника») и заработать денег. Увы, фанаты франшизы фильм признали не более чем забавной глупостью.

История начинается с того, что две девушки случайно становятся жертвами проклятий обоих духов. Чтобы выжить, они решают столкнуть двух демонов друг с другом, надеясь, что это ослабит их влияние. Для этого они обращаются к специалисту по паранормальным явлениям, который предупреждает их, что затея, мягко говоря, так себе. В конечном итоге лента окончательно утверждается в качестве хоррор-фанфика с абсурдным финалом — два призрака объединяются в одно более мощное существо.

Звонок. Последняя глава

Год: 2019.

Страна: Япония.

Режиссер: Хидэо Наката.

В главных ролях: Элаиза Икеда, Такахиро Нисидзима, Хирияма Хироки.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,0.

Рейтинг IMDb: 4,3.

Фото Кадр из фильма «Звонок. Последняя глава «

В 2019 году франшизе решили вернуть ее исторические корни — перезапускать серию позвали режиссера первых двух японских «Звонков» Хидэо Наката. Увы, но даже японскому мэтру не получилось возродить былое величие мистической франшизы. Многие упрекали ленту в бесконечных самоповторах и отсутствии новых идей. Немногие поклонники расценили все это как вполне сносный возврат к истокам оригинальной мифологии.

События фильма разворачиваются спустя 20 лет после финала «Звонка 2». Экстрасенс Хацуко Софуэ убеждена, что ее дочь — реинкарнация Садако, и решает поджечь ее в шкафу. Однако девочка сбегает и попадает в больницу, где работает клинический психолог Маю Акикава. Оказывается, что ребенка растили втайне и нет никаких записей о ее прошлом. Младший брат Маю — видеоблогер, ведущий развлекательный канал на YouTube — решает хайпануть и отправляется в сгоревшую квартиру несчастной девочки, где, по слухам, обитают призраки.

Проклятье: Разгадка

Год: 2022.

Страна: Япония.

Режиссер: Хисаси Кимура.

В главных ролях: Фука Косиба, Кадзума Кавамура, Марио Куроба.

Рейтинг «Кинопоиска»: 3,6.

Рейтинг IMDb: 4,9.

Фото Кадр из фильма «Проклятье: Разгадка»

Девятый и на данный момент последний фильм в японской вселенной «Звонка». «Проклятье: Разгадка» мало общего имеет с оригинальным фильмом. По сути это такой мета-комментарий ко всей франшизе, когда авторы пытаются деконструировать всю историю. Обычно такой процесс свидетельствует об окончательной гибели серии и ее смысловом вырождении. Проще говоря, сказать уже нечего, но очень хочется.

В центре истории сообразительная аспирантка, которой приходится распутывать загадку видеозаписи, после того как она узнает, что ее сестра ее посмотрела. Фишка фильма в том, что теперь проклятие забирает жизнь жертвы всего через 24 часа после просмотра, с развитием интернета и соцсетей вирус стал распространяться быстрее. Авторы не скрывали, что снимают комедийный фильм ужасов, однако местами это больше похоже на неудачную пародию, которая хочет быть серьезной подростковой дорамой.

Американская серия фильмов в порядке выхода

Звонок

Год: 2002.

Страна: США.

Режиссер: Гор Вербински.

В главных ролях: Наоми Уоттс, Мартин Хендерсон, Брайан Кокс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Фото Кадр из фильма «Звонок»

Через четыре года после успеха японского оригинального фильма, американский режиссер Гор Вербински снимает ремейк «Звонка». Фильм оказывается настолько успешным, что со временем приобретает культовый статус, как и японский оригинал. Взяв за основу историю Садако и мрачную атмосферу оригинала, постановщик переориентировал кино под западного зрителя, сделав главной антагонисткой девочку Самару Морган. Но при этом он сохранил главное — зловещую эстетику VHS-видео. Сегодня «Звонок» Гора Вербински — пример удачного ремейка. Американская версия получилась более динамичный, с акцентами на визуальных шокирующих сценах.

Фильм рассказывает о журналистке Рэйчел Келлер (Наоми Уоттс), которая начинает расследование, после того как ее племянница становится жертвой проклятой видеозаписи. Легенда гласит, что тот, кто посмотрит эту запись, умрет ровно через семь дней. Рэйчел решает выяснить правду о загадочной записи и ее создателе — девочке по имени Самара.

Звонки

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Джонатан Либесман.

В главных ролях: Райан Мерриман, Эмили ВанКэмп, Келли Стейблз, Александра Брекенридж.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Звонки»

Короткометражка «Звонки» стала приквелом ко второй части в американской франшизе и вышла незадолго до полнометражного продолжения. Все актеры из этого коротыша потом появились во втором «Звонке». Лента получила позитивный отклик как среди критиков, так и среди простых поклонников серии.

В центре сюжета находятся несколько человек, которые образовали нечто вроде фан-клуба таинственной видеокассеты. Они переписываются на форуме и пытаются на собственной шкуре проверить, насколько близко они смогут подобраться к семидневному сроку. Вскоре присоединиться к клубу предлагают подростку Джейку.

Звонок 2

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Хидэо Наката.

В главных ролях: Наоми Уоттс, Саймон Бейкер, Дэвид Дорфман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 5.4.

Фото Кадр из фильма «Звонок 2»

Вторую часть американской франшизы пригласили снимать режиссера японского оригинала Хидэо Наката. Во время съемок фильма происходили странные события — то рой пчел «оккупировал» площадку, то прорывало трубы (причем на седьмой съемочный день), то в процесс вмешивались олени. Наката, как суеверный человек, даже проводил обряды по изгнанию злых духов. Его старания окупились финансово — картина стала успешной в прокате. А вот мнения критиков и зрителей разделились на два лагеря — кто-то считал продолжение не таким страшным, а кому-то оно понравилось даже больше первого фильма.

Сюжетно сиквел никаким образом не связан со второй частью японской франшизы «Звонок». В центре истории снова Рэйчел Келлер, а события происходят через несколько месяцев после событий первой части. Вместе с сыном Эйданом она пытается пережить ужасные события, но вскоре проклятие возвращается.

Звонки

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес.

В главных ролях: Матильда Лутц, Алекс Ро, Джонни Галэки.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4.8.

Рейтинг IMDb: 4.5.

Фото Кадр из фильма «Звонки»

Новая попытка перезапустить американскую франшизу случилась через 12 лет после выхода второй части. Фильм частично основан на книге «Спирали» Кодзи Судзуки. Лента получила негативные отзывы в прессе. Не снискала любви третья часть и у обычных зрителей. Сейчас это самая «тухлая» картина из трилогии (23% свежести на Rotten Tomatoes).

Сюжет начинается с того, что профессор колледжа Гэбриэль Браун покупает старый видеомагнитофон, когда-то принадлежавшей молодому человеку по имени Картер. Тем временем его студентка Джулия начинает беспокоиться о своем бойфренде Холте, который перестал выходить на связь. Она отправляется к нему в колледж и вскоре сталкивается со студентами, которые пытаются разгадать загадку проклятого видео. Их версия видео оказывается длиннее первоначальной, в ней есть секретные кадры, которые служат ключом к тайне Саманты.

Другие фильмы по «Звонку»

Вселенная франшизы «Звонок» включает в себя еще множество телесериалов и фильмов, которые выходили в разное время в разных странах. Вот некоторые из них:

Японские телесериалы « Звонок: Последняя глава » (1999) и « Спираль » (1999). Оба проекта наиболее точно повторяют литературные произведения Кодзи Судзуки.

Корейский « Звонок: Вирус » (1999). Хоть это в первую очередь экранизация книги Судзуки, это также во многом ремейк японского « Звонка » . Южнокорейцы тоже сделали главным героем журналистку.

Существуют китайский кроссовер южнокорейского ужастика «Бунсинсаба» (в русской локализации «Заклятие смерти », 2004) и японского «Звонка». Вышло две части — «Одержимая против Садако» (2016) и «Одержимая против Садако 2» (2017). Что интересно, обе картины получили положительные отзывы зрителей.

Эти проекты существуют отдельно от японской и американской вселенных.

Фото Кадр из фильма «Одержимая против Садако»

Внутренняя хронология японских фильмов

Звонок 0: Рождение — события происходят за 30 лет до событий первого фильма. Звонок — старт основной сюжетной линии с проклятой видеокассетой. Звонок 2 — продолжение второй части, действие происходят через две недели. Спираль — альтернативный сиквел, события которого происходят параллельно или после «Звонка 2». Проклятье 3D и Проклятье 3D 2 — история разворачивается через 13 лет после выхода первого фильма. Звонок. Последняя глава — события происходят через 20 лет после оригинала.

Проекты «Проклятье: Разгадка» и «Проклятье: Противостояние» напрямую никак не связаны с предыдущими частями, но смотреть их лучше всего в самую последнюю очередь.

В каком порядке смотреть американские фильмы