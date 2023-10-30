Четвертая серия «Суперниндзя» выходит 30 октября

В понедельник 30 октября в 20.00 по московскому времени в эфир канала СТС выйдет четвертый выпуск второго сезона шоу «Суперниндзя», одного из самых ярких и масштабных на российском ТВ.

В каждом выпуске 25 участников бросают вызов сложнейшей полосе препятствий, чтобы по итогам квалификации определить 10 полуфиналистов. После этого в захватывающих дуэлях определяются пять участников финала проекта. В предыдущих выпусках на старт вышли уже 75 претендентов — на этот раз их число достигнет сотни, а отборочная стадия перевалит экватор.

Среди тех, кто предстанет перед телезрителями, на этот раз будут как известные ниндзя-спортсмены, так и простые любители здорового образа жизни. Например, машинист московского метро Виктор Кочевых, термист третьего разряда Артем Коробков, учитель физкультуры Руслан Пушкарев. Также обращает на себя внимание широкая география нынешнего выпуска — от Еревана, Алматы и Ташкента до Владивостока, Великого Новгорода и Махачкалы. Увидим мы и нескольких участников прошлых сезонов «Суперниндзя». А кому улыбнется удача, узнаем в понедельник вечером! Помогать нам смотреть шоу, как всегда, будет трио ведущих — актриса Валерия Астапова, регбист Василий Артемьев и комик Роман Постовалов.