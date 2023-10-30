Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Суперниндзя

Сегодня, 16:05

Четвертая серия «Суперниндзя» выходит 30 октября

Антон Бабошин
Корреспондент
Telegram Дзен

В понедельник 30 октября в 20.00 по московскому времени в эфир канала СТС выйдет четвертый выпуск второго сезона шоу «Суперниндзя», одного из самых ярких и масштабных на российском ТВ.

Какой ты&nbsp;Суперниндзя. Какой вы Суперниндзя? Тест от «СЭ»

В каждом выпуске 25 участников бросают вызов сложнейшей полосе препятствий, чтобы по итогам квалификации определить 10 полуфиналистов. После этого в захватывающих дуэлях определяются пять участников финала проекта. В предыдущих выпусках на старт вышли уже 75 претендентов — на этот раз их число достигнет сотни, а отборочная стадия перевалит экватор.

Среди тех, кто предстанет перед телезрителями, на этот раз будут как известные ниндзя-спортсмены, так и простые любители здорового образа жизни. Например, машинист московского метро Виктор Кочевых, термист третьего разряда Артем Коробков, учитель физкультуры Руслан Пушкарев. Также обращает на себя внимание широкая география нынешнего выпуска — от Еревана, Алматы и Ташкента до Владивостока, Великого Новгорода и Махачкалы. Увидим мы и нескольких участников прошлых сезонов «Суперниндзя». А кому улыбнется удача, узнаем в понедельник вечером! Помогать нам смотреть шоу, как всегда, будет трио ведущих — актриса Валерия Астапова, регбист Василий Артемьев и комик Роман Постовалов.

Суперниндзя 2 сезон 3 серия. Огненные полуфиналы, Гринч и международный уровень. На что посмотреть в третьей серии «Суперниндзя»

0
Читайте также
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третий эпизод нового сезона «Суперниндзя» — в эфире 23 октября