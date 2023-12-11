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Финал второго сезона «Суперниндзя» уже в этот понедельник
Суперниндзя

Сегодня, 08:45

1 мин.

Финал второго сезона «Суперниндзя» уже в этот понедельник

Антон Бабошин
Корреспондент
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11 декабря в 20.00 по московскому времени в эфир канала СТС выйдет 10-й эпизод второго сезона масштабного и увлекательного шоу «Суперниндзя», и мы узнаем имя его победителя.

Финальная трасса в нынешнем году оказалась настолько сложной, что в предыдущем выпуске никому из 16 спортсменов не удалось ее покорить. И только последнему из выступавших, израильтянину Орену Митцу, посчастливилось собрать четыре светящихся кольца из шести и дойти до испытания «Круговороты».

В деле остаются еще 14 претендентов, показавших лучшие результаты на стадии полуфинала. Теперь им предстоит доказать, что эту полосу можно пройти, а у шоу все-таки будет победитель. Если финальную трассу преодолеют более двух спортсменов, то по времени прохождения будут отобраны суперфиналисты.

Им предстоит в очной борьбе подниматься по последней полосе на вершину башни высотой в 26 метров. И только первый заберет титул «Суперниндзя» и главный приз в 5 миллионов рублей. Встретимся в 20.00 на канале СТС и увидим все своими глазами!

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