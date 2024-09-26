Новый международный сезон спортивного шоу «Суперниндзя» стартует 13 октября

13 октября на телеканале СТС выходит международный сезон самого масштабного спортивно-развлекательного шоу страны — «Суперниндзя». В этот раз за главный приз — 5 миллионов рублей будут сражаться спортсмены не только из России, к участию присоединятся атлеты из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран.

«В новом сезоне увидел много крутых спортсменов. В похожих проектах своих стран они очень достойно себя показывали и здесь составили серьезную конкуренцию нашим атлетам. В итоге у нас получилось суперсоревнование на международном уровне», — отметил ведущий Дмитрий Масленников.

В этом сезоне, как и всегда, появятся не только легенды и профессионалы ниндзя-спорта, но и любители.

«Я тренируюсь на деревьях, использую их как спортивные снаряды. У меня «природный фитнес», так как мы с женой и детьми живем в экзотическом месте. Для меня поездка в Россию больше, чем мечта. Не ожидал, что когда-то смогу здесь побывать, поэтому очень благодарен за участие в шоу. Я увидел много сильных ребят, да и трасса выглядит очень техничной. Но я верю, что нет ничего невозможного», — признался Леонардо Калдерон из Коста-Рики.

Атлетам предстоит пройти 112-метровую полосу с препятствиями. Ее построили на 40 тысячах квадратных метров в Минеральных Водах. Разработчиком ниндзя-трассы стал победитель первого сезона Юрий Прокудин. Он отметил, что полоса по сравнению с прошлыми сезонами сильно видоизменилась и заметно «подросла».