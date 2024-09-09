СТС открыл первую ниндзя-площадку в Ярославле

8 сентября в парке Юбилейном города Ярославля торжественно открыли полосу препятствий, которую построил телеканал СТС. Площадку соорудили благодаря победителю шоу «Суперниндзя. Дети» — Валерию Шубину. Он одним из первых попробовал свои силы на новой трассе.

Так 36-метровая ниндзя-площадка рассчитана на детей от 6 лет. За безопасность отвечают протекторы на столбах и маты, которые расположены под каждым препятствием. Сама конструкция технически приближена к эталонной трассе, которую планируют запустить на летних Олимпийских играх в 2028 году.

«Ниндзя-спорт уже пользуется большой популярностью в Ярославле. Но сегодня мы на одну ступень приблизились к спортивному триумфу города. Будем следить за развитием этого направления в Ярославле и надеемся увидеть здесь звезд, которые в будущем достойно защитят честь нашей страны на международных соревнованиях», — отметил ведущий шоу «Суперниндзя» и «Суперниндзя. Дети» Василий Артемьев.