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Суперниндзя 3 сезон 2 серия на СТС: когда выйдет
Суперниндзя

19 октября, 17:00

1 мин.

Вторая серия нового сезона «Суперниндзя» выйдет в это воскресенье

Фото Пресс-служба СТС.
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В это воскресенье, 20 октября, в эфир выйдет вторая серия нового международного сезона шоу «Суперниндзя» на СТС.

За главный приз — 5 миллионов рублей сразятся спортсмены не только из России, к участию присоединятся атлеты из других стран.

Участникам предстоит пройти 112-метровую полосу с препятствиями. Ее построили на 40 тысячах квадратных метров в Минеральных Водах.

В этой серии сразятся десантник из Казани, тренер по паркуру из Коста-Рики, модель из Азербайджана, помощник депутата из Краснодара и многие другие желающие побороться за главный приз и показать себя.

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