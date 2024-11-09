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Суперниндзя 3 сезон 5 серия — когда выйдет
Суперниндзя

9 ноября, 22:30

1 мин.

Что покажут в новой серии 3 сезона «Суперниндзя»

Антон Бабошин
Корреспондент
Антон Фоменко из США.
Фото Пресс-служба СТС.
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В воскресенье 10 ноября в 17.00 по московскому времени в эфир СТС выйдет новая серия экстремального шоу «Суперниндзя».

Зрителей ждут 25 новых участников, которые попробуют себя в испытаниях на одной из самых сложных ниндзя-трасс в мире. Среди них — курьер Кирилл Болотов, тестировщица трасс «Суперниндзя» Екатерина Архарова, строитель Андрей Иванов, скалолаз Антон Пономарев и другие. Также среди атлетов будут и спортсмены из других стран.

Увидеть это можно будет в прямом эфире канала, а посмотреть лучшие моменты и эксклюзивные фото на «Спорт-Экспресс». А пока повторите правила шоу и пройдите наш тест.

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