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Суперниндзя 3 сезон 7 серия: когда выйдет
Суперниндзя

Сегодня, 15:30

1 мин.

Последних финалистов «Суперниндзя» определят в воскресенье

Антон Бабошин
Корреспондент
Кадр из шоу Суперниндзя.
Дмитрий Масленников, Денис Варик и Василий Артемьев.
Фото Пресс-служба СТС.
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24 ноября в эфир телеканала СТС выйдет седьмой эпизод третьего сезона «Суперниндзя», одного из самых масштабных и популярных шоу в России. Обратите внимание, что время начала вновь подвинули на привычные зрителям 17.00 по мск.

150 атлетов уже узнали свою судьбу на трассе, остаются еще 25 отважных спортсменов. Им предстоит попробовать пройти сложнейшую отборочную трассу, построенную командой «Суперниндзя» во главе со Станиславом Кокориным, Юрием Прокудиным и Вадимом Тимоновым. Чтобы попадать в полуфинал, надо войти в топ-10 результатов. А затем претендентам предстоят дуэли на выбывание, которые определят имена последних пяти финалистов проекта.

Среди тех, кого мы увидим на полосе — опытный ниндзя-спортсмен Роман Заколодкин, в прошлом сезоне ставший единственным спортсменом в истории «Суперниндзя», вышедший в полуфинал с лучшим результатом и проигравший. Уже известные зрителям Виктор и Савва Сухановы, которые станут первым отцом и сыном на проекте — Виктор участвовал в прошлом сезоне, а Савва стал финалистом шоу «Суперниндзя. Дети». А попробовать стать лучшей из девушек на международном сезоне «Суперниндзя» попробует Желик Моран — единственная в истории женщина, которой удалось пройти в финал французского шоу Ninja warrior. Следите за этими и другими претендентами в эфире СТС в воскресенье в 17.00 по московскому времени!

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