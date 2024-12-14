Решающий выпуск «Суперниндзя» покажут в воскресенье

15 декабря в 17.00 по московскому времени в эфире телеканала СТС смотрите 10-й выпуск третьего сезона «Суперниндзя» — одного из самых популярных и масштабных шоу в стране. В конце этого эпизода будет названо имя победителя.

Но сначала на финальную трассу выйдут оставшиеся в деле 17 претендентов: это Владимир Старцев, Нико Фишер, Леонардо Калдерон, Артем Коробков, Алексей Савкин, Артем Петраков, Никита Крюков, Влас Гаврилов, Павел Иванов, Евгений Зазулин, Зелимхан Джабраилов, Сергей Девляшов, Никита Хайдуков, Оле Янек, Саймон Бруннер, Клемо Гравье и Кевин Карбон. Напомним, что на этой стадии надо не просто преодолеть все предложенные препятствия и собрать семь светящихся колец, но и уложиться в лимит времени, составляющий семь минут.

Из первых 16 финалистов, выступления которых показали в девятом выпуске, полностью пройти сложную полосу смог только россиянин Антон Фоменко, его результат 6 минут 57 секунд. Посмотрим, хватит ли этого, чтобы попасть в суперфинал — туда, согласно регламенту, попадают два атлета с самым быстрым временем. После этого им предстоит сразиться за титул в дуэли на вертикальной полосе препятствий.

Победитель встанет в один ряд с триумфаторами прошлых лет Юрием Прокудиным и Вадимом Тимоновым. А также заберет главный приз шоу — пять миллионов рублей. Не пропустите грандиозный финал сезона в 17.00 на телеканале СТС!