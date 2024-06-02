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Суперниндзя Дети 5 серия: дата выхода и участники
Суперниндзя

Сегодня, 11:20

2 мин.

Первый летний эпизод «Суперниндзя. Дети» покажут 2 июня

Антон Бабошин
Корреспондент
Фото Пресс-служба СТС.
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2 июня лучшим завершением жаркого уик-энда станет пятая серия увлекательного проекта «Суперниндзя. Дети» в 19.30 на телеканале СТС. В европейскую часть России вместе с календарным летом пришла и настоящая теплая погода. Не сомневаемся, что многим это помогло провести первые июньские выходные активно — в городе или за его пределами. Поэтому воскресным вечером можно отдохнуть и расслабиться перед экраном, а скучать вам не дадут участники шоу «Суперниндзя. Дети».

Проект уже добрался до экватора — по окончании очередного эпизода станут известны имена пяти из 10 финалистов в каждой из трех возрастных категорий: 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет. Напомним, что все участники шоу разбиты на четверги по рейтингу, присвоенному в результате выступления на кастингах. И для начала им предстоит по два раза пройти отборочную полосу, которая в каждом возрасте различается по уровню препятствий, в парных забегах. И если в квалификации у каждого есть право на ошибку, то затем придет черед дуэлей на выбывание. Лучшие по итогам отбора сойдутся на совершенно новой трассе в полуфинале, и дальше пойдет только тот, кому удастся финишировать быстрее соперника.

Среди тех, кто на этот раз выйдет на старт — скалолаз из Ленинградской области Никита Земнухов и его коллега из Волгодонска Дмитрий Дубинин, который мечтает о трюковом самокате. В средней возрастной категории — Артем Новиков из Сыктывкара, который всерьез хочет стать пожарным, и имеющая опыт участия в ниндзя-соревнованиях Анна Кузнецова из Раменского. У старших ребят попробуют выйти в финал серьезно занимающаяся панкратионом Варвара Арбузова из Серпухова и петербургская скалолазка Кира Попова. Улыбнется ли удача им или кому-то из их конкурентов, узнаем в воскресенье вечером.

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