Время выхода шоу «Суперниндзя. Дети» изменилось

Все ближе развязка отборочного этапа на увлекательном шоу «Суперниндзя. Дети» — 23 июня в 18.00 по московскому времени на телеканале СТС будет показан уже восьмой эпизод. Ранее в эфир шоу выходило в 19:30. В каждой из трех категорий осталось всего по два вакантных места и восемь претендентов, еще не выходивших на старт. Плюс еще по одному участнику в каждом возрасте доберут из числа проигравших в полуфиналах — дополнительный шанс получат те, кто прошел полосу быстрее остальных.

Интересно, что почти в каждом выпуске трасса, на которой проходят квалификация и отборочные дуэли, раскрывается зрителям с новой стороны — препятствия, которые раньше казались не самыми сложными, собирают свой урожай падений и неудач. Далеко не всем удается финишировать хотя бы один раз из двух доступных попыток. Чего ждать на этот раз?

Мы уже видели немало скалолазов из Петербурга, и очередной представительницей этой дисциплины из Северной столицы в восьмом выпуске станет девятилетняя Дарья Вари. Также Петербург в этом возрасте представит уже опытный ниндзя-атлет Милена Абаева. Ярославец Сергей Лаврентьев пришел на шоу ради папы, которому в свое время не удалось пройти кастинг, а москвич Александр Седов — поклонник таланта Юрия Прокудина. Среди участников средней возрастной категории — Глеб Завалий из Зеленограда, мечтающий о собственной лошади и занимающаяся скалолазанием Селина Петрова из Свердловской области. А в старшей — пермяк Лев Барях, который кроме скалолазания увлекается программированием, и москвич Родион Коледин, который любит играть на гитаре и лазать по деревьям. Кто из них продолжит борьбу за главный приз, увидим вечером!