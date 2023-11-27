Узнайте больше о финалистах шоу «Суперниндзя» в новом специальном выпуске

В понедельник в 19.45 по московскому времени на канале СТС выйдет восьмой эпизод второго сезона шоу «Суперниндзя», одного из самых популярных на российском телевидении.

Позади все семь отборочных раундов, и нас ждет спецвыпуск. Зрителям перед развязкой всего сезона предлагают поближе познакомиться с финалистами. Напомним, что по правилам их должно было быть 35, по пять лучших из каждого эпизода. Но волею обстоятельств сразу в трех из них не удалось собрать полного комплекта будущих участников решающей битвы за титул.

Поэтому в понедельник вас ждут 30 историй от финалистов из разных стран. Каков был их путь на шоу, какие цели они перед собой ставят и зачем хотят стать «Суперниндзя» — вы узнаете, посмотрев спецвыпуск.