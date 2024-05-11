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Вторая серия Суперниндзя Дети: дата выхода
Суперниндзя

11 мая, 17:50

1 мин.

Второй эпизод «Суперниндзя. Дети» смотрим в это воскресенье

Антон Бабошин
Корреспондент
Фото Пресс-служба СТС.
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12 мая в 19.30 по московскому времени в эфире телеканала СТС мы увидим второй выпуск нового увлекательного шоу «Суперниндзя. Дети», который будет еще эмоциональнее, чем первый!

По ходу показа премьерной серии зрители увидели новые трассы для квалификации и полуфиналов, и привыкли к тому, что отборочная полоса препятствий изменяется в зависимости от возраста участников — 9-10, 11-12 или 13-14 лет. Именно в этих возрастных категориях претенденты сражаются за главный приз — победителей будет трое, и каждый получит по два миллиона рублей.

Помимо трех разных возрастов, отличительной особенностью регламента шоу «Суперниндзя. Дети» является то, что у каждого участника есть второй шанс. Даже если в квалификации он упал в воду или проиграл сопернику, можно реабилитироваться в отборочных дуэлях на выбывание, пусть и соперник там будет сложнее. Подобные примеры мы уже видели в первой серии неделю назад.

Итак, во втором эпизоде мы увидим еще по четверке спортсменов каждого возраста, которые будут бороться за единственную путевку в финал. 12 детей из разных городов и видов спорта, и 12 историй, которые мы узнаем. Например, Никиту Сексяева из Калининграда на кастинг шоу тайком записала мама, сделав сыну сюрприз. А четверка претендентов в категории 13-14 лет на этот раз полностью состоит из девчонок. Кому из них улыбнется удача, увидим воскресным вечером.

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