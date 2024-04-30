Кто они — участники «Суперниндзя.Дети»? 15 милых и интересных анкет

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В это воскресенье, 5 мая, на СТС стартует шоу «Суперниндзя.Дети», в котором участники от 9 до 14 лет будут преодолевать спортивную полосу препятствий. Мы попросили участников заполнить анкеты о себе. Такие, как многие из нас заполняли в детстве. Предлагаем вам прочитать самые интересные и, возможно, даже неожиданные.

Дмитрий Дубинин , Волгодонск

Меня зовут Дима. Друзья называют меня Димон-Покемон. ?Мне 10 лет.

Больше всего я люблю спорт, гулять с друзьями, рыбалку.

Мое главное увлечение — это скалолазание.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы победить и стать известным. За меня будут болеть родители.

«Суперниндзя» для меня — это большое шоу, где можно стать известнее и подзаработать.

Если я выиграю, я куплю трюковой самокат, а остальные деньги отдам маме с папой.

Если я проиграю, я буду грустным, но меня все равно покажут по телеку.

Ярослав Кубрак , Тверь

Меня зовут Ярослав. Друзья называют меня Машина. ?Мне 10 лет.

Больше всего я люблю спорт и рисовать.

Мои главные увлечения — это воркаут и ниндзя-спорт.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы показать свою мощь и выиграть заодно. За меня будет болеть вся страна.

«Суперниндзя» для меня — это самый крутой проект, в который я попал.

Если я выиграю, я буду самым счастливым, а на что потратить выигрыш, решу с родителями.

Если я проиграю, я... Не знаю. Я выиграю.

Ева Трофимова, Новосибирск

Меня зовут Ева. Друзья называют меня Тропик или Трофей. ?Мне 10 лет.

Больше всего я люблю спать, конечно.

Мое главное увлечение — это скалолазание.

Я пришла на «Суперниндзя», чтобы попробовать свои силы. За меня будет болеть вся страна.

«Суперниндзя» для меня — это страшно и сложно, но возможно.

Если я выиграю, я потрачу пятьсот тысяч, чтобы закрыть кредит на квартиру, которую нам купили на будущее, 170 тысяч отдам тренерам, 200 тысяч родителям на отдых, 100 тысяч мне, а остаток поделю на два и отдам в дом престарелых и детский дом. Может, еще оставлю зверюшкам на корм.

Если я проиграю, я поеду домой.

Матвей Кондрашов, Воронеж

Меня зовут Матвей. Друзья называют меня Кондраш, Карандаш. ?Мне 11 лет.

Больше всего я люблю шкодничать.

Мое главное увлечение — это ножи. Люблю коллекционировать оружие и крутить ножи.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы выиграть. За меня будут болеть мама, подруга, бабушка и брат.

«Суперниндзя» для меня — это испытание.

Если я выиграю, я куплю маме и бабушке посудомоечную машину, а себе новый телефон и нож в коллекцию.

Если я проиграю, я расстроюсь. Может быть, приду в следующем сезоне.

Дмитрий Петров, Рязань

Меня зовут Дима. Друзья называют меня Петр, потому что фамилия Петров. ?Мне 14 лет.

Больше всего я люблю заниматься спортом и кушать роллы.

Мое главное увлечение — это танцы.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы доказать, что танцор — это не мальчик в пачке, а такой же спортсмен, как каратист и дзюдоист. За меня будут болеть мама, папа и сестра.

«Суперниндзя» для меня — это новая ступень в моей жизнь. А если человек, то я.

Если я выиграю, я потрачу приз на экипировку для мотоцикла, а всё остальное отдам родителям

Если я проиграю, я не буду расстраиваться и буду дальше расти в этом виде спорта.

Вадим Зозуля, Санкт-Петербург

Меня зовут Вадим. Друзья называют меня Вадик, Огурец (из-за фамилии). Мне 12 лет.

Больше всего я люблю заниматься спортом, интересоваться космосом, читать книги.

Мое главное увлечение — это спорт.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы попытаться пройти все трассы. За меня будет болеть мама.

«Суперниндзя» для меня — это шоу, в котором я мечтал выступить всю свою жизнь.

Если я выиграю, я куплю себе реактивный ранец.

Если я проиграю, я пойму свои ошибки и в следующем сезоне точно выиграю.

Денис Карпович, Минск

Меня зовут Денис. Друзья называют меня Карлик. ?Мне 14 лет.

Больше всего я люблю картошку.

Мое главное увлечение — это OCR.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы победить. За меня будет болеть вся Беларусь.

«Суперниндзя» для меня — это счастье. А если человек, то Юра Прокудин.

Если я выиграю, я съезжу на отдых в Дубай.

Если я проиграю, я поеду домой есть картошку.

Миша Иванов, Москва

Меня зовут Миша. Друзья называют меня Кишмиш. ?Мне 10 лет.

Больше всего я люблю играть с друзьями в пионербол и строить домики.

Мое главное увлечение — это бокс.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы показать, что я могу. За меня будут болеть мама и папа.

«Суперниндзя» для меня — это шоу, которое может показать, что я могу, по телевизору.

Если я выиграю, я улечу в Малайзию.

Если я проиграю, я приду в следующий раз и выиграю.

Михаил Козлов, Москва

Меня зовут Миша. Друзья называют меня Миша. ?Мне 9 лет.

Больше всего я люблю лягушек.

Мое главное увлечение — это ловить лягушек.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы показать себя. За меня будут болеть мама, папа, тренер.

«Суперниндзя» для меня — это главный турнир этого года.

Если я выиграю, я куплю себе новый телефон.

Если я проиграю, я просто поеду домой с хорошими мыслями.

Александр Седов, Москва

Меня зовут Саша. Друзья называют меня Алехендер. ?Мне 9 лет.

Больше всего я люблю чипсы.

Мое главное увлечение — это спорт.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы выиграть и покорить девочку, которая мне нравится. За меня будут болеть мама, сестра и Ника, которую я люблю.

«Суперниндзя» для меня — это чемпионат мира, в котором я хочу выиграть. А если человек, то Юра Прокудин.

Если я выиграю, я куплю айфон, а остальное отдам маме.

Если я проиграю, я немного расстроюсь, но уйду с маленькой победой — участием.

Лев Селезнев , Москва

Меня зовут Лев. Друзья называют меня Левушка, Лео. Мне 10 лет.

Больше всего я люблю ходить на актерское мастерство, петь, танцевать.

Мое главное увлечение — это ниндзя-спорт.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы подняться к Диме Масленникову, попросить у него автограф и выиграть главный приз.

За меня будут болеть мама, папа и брат.

«Суперниндзя» для меня — это самая заветная мечта всей жизни. А если человек, то я, Юра Прокудин и Вадим Тимонов.

Если я выиграю, я потрачу выигрыш на благотворительность, а часть оставлю себе на обучение и тренировки.

Если я проиграю, я буду смотреть ошибки и приду в следующий сезон.

Ева Кан, Москва

Меня зовут Ева. Друзья называют меня Евка-Припевка. ?Мне 10 лет.

Больше всего я люблю теннис.

Мое главное увлечение — это большой теннис.

Я пришла на «Суперниндзя», чтобы получить эмоции и доказать, что теннисисты умеют не только держать ракетку и отбивать мячик. За меня будет болеть моя семья.

«Суперниндзя» для меня — это возможность найти новые знакомства и встретиться со своими взрослыми друзьями: Димой Авиатором и Алексеем Савкиным. А если человек, то Олег и Юра Прокудины.

Если я выиграю, я потрачу приз на тренировки по теннису.

Если я проиграю, я это будет для меня уроком, как сдерживать эмоции. Расстраиваться не буду и приду в следующем сезоне.

Родион Коледин , Москва

Меня зовут Родион. Друзья называют меня Родя. ?Мне 14 лет.

Больше всего я люблю лазать по деревьям.

Мое главное увлечение — это гитара.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы доказать себе, что я не слабак. За меня будут болеть родители и родня.

«Суперниндзя» для меня — это мечта, которая осуществилась.

Если я выиграю, я полечу куда-нибудь с семьей.

Если я проиграю, я буду плакать в подушку.

Глеб Завалий, Зеленоград

Меня зовут Глеб. Мне 10 лет.

Больше всего я люблю общаться с лошадьми.

Мои главные увлечения — это OCR и конный спорт.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы стать суперниндзя и получить главный приз. За меня будет болеть моя мама.

«Суперниндзя» для меня — это шанс проверить, чему я научился за два года тренировок. А если человек, то тот, кто умеет признавать поражение.

Если я выиграю, я куплю собственную лошадь.

Если я проиграю, я не буду расстраиваться и приду в следующий сезон.

Андрей Киселев , Москва

Меня зовут Андрей. Мне 12 лет.

Больше всего я люблю заниматься фигней.

Мое главное увлечение — это спортивная гимнастика.

Я пришел на «Суперниндзя», чтобы поддержать друга и показать, что я не хуже. За меня будут болеть папа, друг и его родители.

«Суперниндзя» для меня — это способ показать себя.

Если я выиграю, я буду молодец, а выигрыш отдам папе.

Если я проиграю, мне будет пофиг.