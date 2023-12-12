Новый чемпион и массовый заплыв. Что показали в десятом выпуске «Суперниндзя»

Второй сезон одного из самых популярных и масштабных телешоу страны завершился не менее масштабным и захватывающим финалом. В котором, как ни удивительно, в итоге победила дружба. Но титул «Суперниндзя» всего один на 175 претендентов, и он тоже нашел своего обладателя.

Интересно, что сразу вслед за 10-м в эфире канала СТС зрители увидели и 11-й эпизод «Невошедшее». В нем рассказали истории участников, которые остались за кадром во время отборочных раундов. Фанатам шоу рекомендуем посмотреть и тот, и другой выпуск, но начать, конечно, с финала. О его главных событиях мы сейчас расскажем.

Знак качества

Напомним, что неделю назад в первой части финала никому из 16 участников не удалось закончить трассу. И лишь выступавшему последним израильтянину Орену Митцу, входящему в число элитных ниндзя-спортсменов, покорились пять светящихся колец. Он дошел до испытания «Круговороты», но на последнем из них сорвался в воду.

Впереди были еще 14 претендентов, показавших лучшие результаты в полуфиналах. И уже первому из них, представляющему Белоруссию спасателю Вадиму Шелковскому удалось повторить результат Митца. Минчанин запомнился еще на отборочном этапе — в выпуске, где лишь четверо спортсменов дошли до полуфинала, он прошел трассу полностью. И здесь при удачном стечении обстоятельств мог претендовать на максимальный результат, но не сложилось.

Топ-атлеты, выходящие на старт во второй части финала, доказали свою силу. В итоге половине из них удалось преодолеть траволатор, ставший своеобразным знаком качества за прошедшие два сезона «Суперниндзя». Из тех, кто дошел до него, с бегом в гору не справился только Алексей Чертов, несмотря на отчаянную поддержку трибун и своих родственников во главе с отцом.

Но были и те, кому, как и предшественникам, не покорялись и «Коридор с пролетом», и «Аллея карнизов». Причем среди них мы увидели и ниндзя-атлетов с опытом побед на соревнованиях, и тех, кто уже второй сезон подряд вышел в финал проекта.

А обиднее всего за Артема Коробкова. Пусть он и самый молодой в топ-30, но считался одним из фаворитов в борьбе за титул. Он закончил свой путь в нынешнем сезоне падением в воду на «Русской дороге», не долетев до турника.

Призовые пополам

Почти половина участников и второй части финала уже выступили, но никому из уже 23 претендентов не удалось дойти до финиша. «Полоса действительно была сложнее, чем в прошлом сезоне. И в какой-то момент заволновались все на площадке, включая продюсеров», — сказал «СЭ» титулованный скалолаз Вадим Тимонов.

Сам Тимонов и пришел на помощь организаторам, первым поднявшись по канату за шестым светящимся кольцом. После этого стало понятно, что суперфиналу быть — оставалось выяснить, будет ли Вадим соревноваться в нем с человеком или с секундомером.

Этот вопрос висел в воздухе недолго, ведь уже стартовавший следующим Никита Хайдуков также преодолел трассу, пусть и на минуту медленнее Тимонова. Следом еще троим участникам удалось добраться до круговоротов, но они сбросили в бассейн и олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиту Крюкова, показавшего мастер-класс на траволаторе, и очень быстро проходившего трассу Эльмира Хазеева, и экстремала Сергея Девляшова.

И когда казалось, что Тимонов и Хайдуков поборются за титул, последним среди финалистов на полосу вышел еще один фаворит. У Власа Гаврилова была мощнейшая мотивация — его сыну в этот день исполнилось три года. И он буквально летел по трассе. От напряжения не выдерживали даже механизмы — светящееся кольцо на «Шатком мосту 2.0», как и у Хайдукова, само слетело с крепления в воду. Но это не помешало Гаврилову показать лучшее время и попасть в суперфинал.

Там его и Тимонова ждало последнее испытание — вертикальная параллельная полоса, ведущая на 25-метровую башню. Битва за победу получилась такой, что ее хочется пересмотреть еще несколько раз. Что мы вам и советуем сделать.

А первым до вершины добрался Тимонов. Профессиональный скалолаз из Петербурга — второй победитель в истории шоу «Суперниндзя». А еще Вадим проявил себя настоящим джентльменом:

— Если честно, то деньги я поделил пополам с Власом, — признался он в интервью «СЭ». — Это мой хороший друг, мы давно знакомы. Я как атлет привык, что призовых мест больше, чем одно. Поэтому считаю, что человек, который прошел так далеко, тоже имеет право получить вознаграждение за свои труды.

Но вот титул «Суперниндзя» один, и на протяжении ближайшего года он точно будет принадлежать Тимонову. А закончились съемки шоу массовым купанием финалистов в бассейне — некоторые оказались там впервые. Мы же ждем последнего спецвыпуска, в котором вызов примут ведущие шоу. А еще больше — следующего сезона, который точно будет еще интереснее.