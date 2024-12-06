6 иностранных фаворитов шоу «Суперниндзя»

Третий сезон популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС не зря назвали международным — в нем принимают участие спортсмены из более чем десятка стран. Помимо россиян и представителей ближнего зарубежья, к нам приехали и настоящие звезды мирового ниндзя-спорта.

В финал вышли шестеро из них, и каждого можно считать фаворитом. Давайте познакомимся с этими ребятами поближе. Представлять их будем в том порядке, в котором они появятся на полосе препятствий.

Нико Фишер (Швейцария)

32 года, Цюрих

Род занятий: тренер по паркуру

Николас Фишер. Фото Пресс-служба «Суперниндзя»

«У меня есть друг из России, который занимается паркуром, и ему не разрешили выступать на чемпионате мира в прошлом году, хотя он никак не связан с государством. Очень тяжело видеть молодых людей с амбициями, которые посвящают жизнь тренировкам, но не могут состязаться на мировом уровне. Это очень несправедливо».

Николас Фишер, или просто Нико, мастер паркура из Швейцарии с мировым именем. Он занимается как уличным паркуром, так и фрираном — дисциплиной, в которой сделан упор на акробатические элементы.

Фишер побеждал на крупных турнирах по паркуру, а также около десяти лет назад выступил в родной Швейцарии на шоу талантов «Die gr?ssten Schweizer Talente», где дошел до полуфинала. Но на ниндзя-сцене Нико дебютировал именно в России. В квалификации Фишер сорвался в воду на парящих цилиндрах, но в полуфинале обыграл сильного атлета из Белоруссии Вадима Шелковского.

С нашей страной Нико связывает нечто большее, чем просто туристический интерес. Жена Фишера Катерина родом из Нижнего Новгорода, поэтому Нико не раз бывал на ее родине. И считает, что для того чтобы по-настоящему узнать страну, нужно познакомиться с простыми людьми, живущими в ней.

Леонардо Калдерон (Коста-Рика)

37 лет, Мансанильо

Род занятий: тренер по паркуру

Леонардо Калдерон. Фото Пресс-служба «Суперниндзя»

«Я рад представлять Латинскую Америку на шоу «Суперниндзя». Я работаю с детьми, поэтому ниндзя-зал мне пришлось построить самостоятельно прямо на пляже — мы использовали ветки деревьев и вообще все, что смогли найти. Здесь я заряжен на то, чтобы выйти в финал и победить».

Еще один сильный иностранный трейсер — именно так принято называть людей, профессионально занимающихся паркуром. Тренироваться он может, просто выйдя из дома, ведь его жилище находится прямо посреди джунглей, а в гости нередко заглядывают дикие животные. Помимо паркура, он также увлекается бегом с препятствиями, и не раз занимал призовые места на соревнованиях.

Калдерон не новичок в мире телешоу, ведь он уже шесть раз появлялся в немецкой версии программы Ninja warrior. И два раза становился ее финалистом. О «Суперниндзя» Лео узнал от русского коллеги, также снимавшегося в шоу в Германии. В квалификации Калдерону не покорились парящие цилиндры, но в полуфинале он оказался лучше представителя Липецка Руслана Тельмана.

Как отмечал сам Калдерон, он очень рад написать новую главу своей карьеры именно в России. Посмотрим, улыбнется ли ему удача.

Оле Янек (Германия)

21 год, Берлин

Род занятий: студент

Оле Янек. Фото Пресс-служба «Суперниндзя»

«Многие думают, что ты занимаешься только спортом и тренируешься каждый день для достижения успеха — когда участвуешь в таких масштабных соревнованиях как «Суперниндзя». Но реальности у каждого есть личная жизнь, и нужно сохранять баланс между ней и спортом».

Этот обаятельный молодой человек изучает в немецком вузе информатику и машиностроение, но он далеко не типичный айтишник в очках и свитере. И даже внешность обманчива — перед нами один из сильнейших немецких ниндзя-атлетов и победитель чемпионата мира в дисциплине «скорость». У него прямо дома есть небольшой скалодром, и помимо бега с препятствиями он также увлекается боулдерингом и паркуром.

Несмотря на юный возраст, Янек уже трижды принимал участие в немецкой версии шоу Ninja warrior. И преодолевал там невероятно сложные препятствия. Например, он является лишь одним из двух атлетов в мире, кто сумел покорить испытание под названием «Изогнутая мега-стена». А в шоу «Суперниндзя» он стал вторым в первой серии, кто сумел до конца пройти отборочную трассу. Показав лучший результат, в полуфинале Оле обошел бывшего циркового артиста, а ныне тренера по воркауту Константина Смолина.

Как считает Янек, большой опыт, полученный им на немецком шоу, дает преимущество перед российскими участниками. Так ли это, узнаем уже скоро на финальной полосе препятствий!

Саймон Бруннер (Австрия)

28 лет, Инсбрук

Род занятий: спортивный блогер

Саймон Бруннер. Фото Пресс-служба «Суперниндзя»

«Я всегда очень близок к победе, но занимаю только вторые места. И мне нужно доказать себе, что я могу одержать победу»

А первым атлетом в мире, покорившим «Изогнутую мега-стену», стал австриец Саймон Бруннер. В свои 28 это уже опытнейший ниндзя-атлет, которого хорошо знают в самых разных странах мира. Помимо ниндзя-спорта, он также занимается паркуром и фрираном. Помимо этого, он ведет блоги на самых разных платформах — число его подписчиков измеряется десятками тысяч человек.

Бруннер один из самых опытных ниндзя-атлетов во всем мире, ведь он 16 раз принимал участие в съемках шоу в самых разных странах — Германии, Австрии, Иране. В немецком Ninja warrior Саймон появлялся уже восемь раз, и считается одним из самых сильных спортсменов. Что касается «Суперниндзя», то австриец в пятом выпуске преодолел отборочную трассу за 4 минуты 44 секунды, отстав только от суперфиналиста прошлого сезона Власа Гаврилова. А в полуфинале разделался с фитнес-тренером из Усть-Илимска Дмитрием Ившиным.

Впрочем, при всем своем богатом опыте Бруннер не может похвастать ни одной победой на шоу. Хотя в его послужном списке есть четыре вторых места. Эти результаты, как говорит он сам, оказывали на него серьезное психологическое давление. И теперь он намерен сбросить его с плеч.

Клеман Гравье (Франция)

23 года

Род занятий: Тренер по скалолазанию

Клемо Гравье. Фото Пресс-служба «Суперниндзя»

«Думаю, спортсмены из России сильные. Но я хочу быть сильнее. Когда я впервые занял второе место, для меня это был позор. И я решил, что все-таки должен стать победителем. Но оказалось, что победы во Франции мне недостаточно».

А вот мы подобрались к главным претендентам на титул, прибывшим из-за рубежа. Француз Клеман Гравье в свои 23 уже одна из главных звезд мирового ниндзя-сообщества. И уже имеет опыт победы в телешоу у себя на родине — единственный из всех иностранцев в нынешнем «Суперниндзя». Он начинал со скалолазания, но затем переключился на ниндзя-спорт, и это решение оказалось верным. Сейчас, помимо прочего, он одна из главных звезд Мировой лиги ниндзя.

Гравье считается одним из лучших атлетов в истории французского шоу Ninja warrior. Он участвовал в нем в четырех сезонах, с пятого по восьмой, и ни разу не опускался ниже второго места. Впрочем, и победа у него тоже только одна. Зато чтобы одержать ее, он побил мировой рекорд ниндзя-шоу, поднявшись на 25-метровый канат за 25,16 секунд. На трассе «Суперниндзя» он тоже был очень быстр, закончив квалификационный забег за 3 минуты 28 секунд, а в полуфинале взял верх над самым возрастным участником этой стадии, 53-летним предпринимателем из Екатеринбурга Алексея Проселкова.

На шоу в Россию Клеман приехал со своей подругой Желик Моран, которая также выходила в финал французской программы. Но в Минеральных Водах она оказалась в воде уже на первом препятствии, поэтому в финале Гравье предстоит бежать в буквальном смысле слова за двоих.

Кевин Карбон (США)

29 лет, Нью-Йорк

Род занятий: строитель ниндзя-трасс

Кевин Карбон. Фото Пресс-служба «Суперниндзя»

«Когда я первый раз не выиграл в «Американском ниндзя», я был опустошен, ведь я все время посвящал тренировкам. Я год за годом возвращался, но так и не смог достичь главной цели».

Американский фаворит, которого многие поклонники «Суперниндзя» сравнивают с супергероем Флешем за скорость прохождения трасс, заслуженно возглавляет список претендентов на титул «Суперниндзя». Сам же он сравнивает себя с Человеком-пауком. Карбон большую часть своей жизни посвятил ниндзя-спорту и стал узнаваемой фигурой во всем мире.

Он пять раз выходил на старт американской версии Ninja warrior, и доходил до финала шоу, но в списке победителей вы его не найдете. Поэтому он решил попробовать удачи в России. Карбон показал лучшее время прохождения как на отборочной трассе, так и на полуфинальной. Там он не оставил шансов пожарному из Москвы Артуру Нидерквелю.

Любопытный факт из биографии Кевина — он профессионально разрабатывает препятствия для американского шоу. Многое из того, что можно увидеть на полосе тамошнего Ninja warrior, придумал именно Карбон. Он также стал первым в истории атлетом, который попробовал пройти созданное им самим испытание. Но трассу «Суперниндзя» строили другие люди — справится ли американец с этой задачей?