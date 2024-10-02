«Конкурировать надо с собой»: разговор с Дмитрием Масленниковым

Совсем скоро на телеканале СТС начинается показ нового сезона популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». Один из его ведущих, блогер с многомиллионной аудиторией Дмитрий Масленников рассказал «СЭ» о своем отношении к проекту и коллегам, а также о путешествиях, приключениях и контенте на собственном канале.

А увидеть Диму в компании Василия Артемьева и Валерии Астаповой можно будет уже 13 октября в первом выпуске «Суперниндзя» — третий сезон обещает быть еще более масштабным, чем предыдущие.

— Дмитрий, это ваш третий сезон «Суперниндзя». Чем он отличается от предыдущего?

— Мне было намного интереснее наблюдать за атлетами и в целом за процессом, потому что это международный сезон. Я увидел много крутых спортсменов, в подобных проектах своих стран они очень достойно себя показывали и здесь составили серьезную конкуренцию нашим спортсменам. Так что у нас получилось суперсоревнование на международном уровне.

— За эти несколько лет чем шоу стало лично для вас?

— Называю это мини-отпуском в Минеральных Водах. Я, конечно, приезжал в те края и до проекта, но сейчас понимаю, что раз в год точно буду наслаждаться кавказским воздухом, вкуснейшим люля и наблюдать за тем, как атлеты показывают себя на сто из ста. Для меня это очень запоминающаяся история, которая стала частью моей жизни. Хотя в первый сезон я шел без ожиданий, но неожиданно для себя влился в спорт. Честно говоря, не думал, что когда-то буду комментировать и смотреть спортивные события, потому что не смотрю футбольные матчи и в целом к такого рода состязаниям равнодушен. А здесь что-то действительно очень крутое, современное, интересное.

Фото Пресс-служба СТС.

— Многие говорят, что трасса в этом сезоне стала в разы сложнее, согласны?

— Это действительно что-то уникальное. Но больше всего поражает, что люди без суперфизической подготовки, курьеры или парень, который стелет дороги, здесь показывают себя как настоящие ниндзя. Я, дай бог, просто поднимусь на эту вышку для комментирования процесса, а они все это проходят, причем с феноменальным временем.

— В соцсетях вы называли Василия и Леру командой мечты. Как вам работается вместе, ведь вы все такие разные?

— Между нами получилась интересная синергия. Лера — заводной апельсин, который еще и очень чувствительный. Она всегда так проникается историями. Вася — суперпрофессионал в спорте, при этом смешной и интересный ведущий. Мы с ним спелись, как птицы. Нам очень комфортно в общении с друг другом. Я чувствую, что это не просто работа, а уже дружба: камера останавливает съемку, а мы все равно продолжаем разгонять, смеемся, угораем друг над другом.

Фото Пресс-служба СТС.

— Как вы и сказали, в этом сезоне много героев из других стран. Среди них: Мексика, Германия, Франция, США. Вы и сами часто путешествуете. Есть место на карте, которое можете назвать особенным?

— Много таких. Например, на Урале мамина квартира с пельменями. А так большое количество мест, в которые я хотел бы вернуться. Плато Гиза — незабываемое зрелище, которое поражает. Искренне не понимаешь, как пять тысяч лет назад люди могли такое построить. Я говорю про пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Из городов мне, например, очень нравится Прага. Там везде себя чувствуешь будто в замке. Удивительное место. Мне безумно нравятся Уральские горы, которые вызывают и уважение, и страх. Не знаю почему. Возможно, такое ощущение возникло после истории на перевале Дятлова.

— А из недавних приключений что вспомните?

— Я аэрофоб, но недавно пришлось провести в самолетах шесть часов до Дубая и потом 22 до Мексики. Представьте, для меня то еще приключение. Но я был спокоен, так как летел с командой, которая со всем справится. Мы с ребятами прошли и огонь, и воду, и медные трубы, можем в любой точке мира из любого действия сделать контент.

— Летом вы получили отметку в 18 миллионов подписчиков. Какие эмоции испытали?

— Да, мой канал стал совершеннолетним. Это очень здорово. Но, честно говоря, эмоции странные. С одной стороны, это невероятное число, мне оно и не снилось, когда я только начинал заниматься блогом десять лет назад. Я тогда не представлял, что блогосфера вырастет до таких масштабов. Сейчас это огромный пласт медиа, который действительно очень круто себя показывает. Много блогеров, которые создают, с моей точки зрения, шедевры. Не все их видят, но они действительно сильно заморачиваются. Плюс 18 миллионов — это еще и классные возможности, чтобы создавать контент. Чем больше подписчиков, тем больше вариантов реализовывать свои идеи, снимать что-то масштабное, создавать действительно крутые проекты.

Фото Пресс-служба СТС.

— Есть ли ощущение непобедимости и отсутствия конкуренции, когда видите такие цифры?

— Конкурировать в первую очередь надо с собой. Я скорее топлю за то, чтобы в блогосфере присутствовала атмосфера взаимоподдержки, что приводит к лучшим результатам. Потому что противостояние — это хорошо, но совместная работа приносит, с моей точки зрения, большие плоды, чем тот период блогинга, когда все друг друга хейтили. Мне вот нравится смотреть за кейсами, когда каналы не просто создают коллаборации, но и снимаются друг у друга.

— В блогосфере вы как рыба в воде, а как чувствуете себя в телепроектах?

— Когда делаю свой контент, то я там и швец, и жнец, и на дуде игрец. Слежу за монтажом, организацией съемок, продумываю креатив, в общем, от начала до самого конца. В телешоу вовлекаюсь в процесс, который закрутила не моя команда. Я, конечно, вникаю в проект, но не на всех стадиях производства.

— За десять лет на вашем канале было много разных форматов. Есть среди них тот, который особенно дорог?

— GhostBuster — прикольная история, которая мне очень нравится. Да каждый формат мне по-своему дорог, поэтому не создается ощущения, что мне что-то приедается. Я каждый раз делаю что-то новое, плюс-минус, поэтому всегда с большим желанием иду на съемки.

— Вы много тратите на контент. На что еще никогда не жалко денег?

— На семью, друзей, здоровье. В остальном я жлоб. Мне не нравится тратиться на одежду, попробуйте затащить меня в магазин. Я хожу в тех же футболках, которые продаю. Единственное, часто покупаю кроссовки, они быстро изнашиваются, потому что у меня сорок шестой размер ноги и плоскостопие. Но вот пока они в ноль не сотрутся, я из них не вылезу.